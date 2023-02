Hoàng Tôn lần đầu tiết lộ mối tình buồn phía sau bản hit 50 triệu view

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong tập phát sóng đầu tiên của Không gian cảm xúc BTC

Tập phát sóng đầu tiên của Không gian cảm xúc lên sóng HTV7 với sự dẫn dắt của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Chương trình có sự tham gia của dàn ca sĩ như Dương Edward, Trương Thảo Nhi, Du Uyên và Hoàng Tôn. Bên cạnh mang đến những ca khúc theo chủ đề Rung động, họ còn có những lời bộc bạch về chuyện tình cảm với khán giả.

Dương Edward cho biết bản thân quan niệm rung động là một điều đặc biệt, khởi đầu cho một mối quan hệ. Tiếp lời, Trương Thảo Nhi thừa nhận mình là người dễ rung động và mỗi ca khúc cô sáng tác là một lần xốn xang vì một chàng trai. Giọng ca Bốn chữ lắm hài hước cho hay: “Mà tôi đã sáng tác khoảng 100 bài rồi, nghĩa là đã có 100 chàng trai khiến tôi rung động". Tuy nhiên, nữ ca sĩ nói bản thân có thể rung động với nhiều người nhưng chỉ chọn một người trong số đó để yêu.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường lần hiếm hoi tiết lộ về chuyện tình với vợ kín tiếng BTC

Nguyễn Minh Cường cho biết suốt 13 năm qua, bản thân chỉ rung động trước một người và cô ấy là vợ hiện tại của anh. Tác giả Hoa nở không màu bộc bạch: “Người đó khiến tôi biết thế nào là yêu. Khi tôi còn trẻ, chỉ quen một thời gian ngắn tôi đã quay sang nói với ba rằng: “Con muốn cưới cô này". Khi ấy tôi ở TP.HCM, còn cô ấy ở Hà Nội nên phải yêu xa. Gia đình rất hoang mang, không biết tôi nói thật hay đùa”.

Nguyễn Minh Cường nói thêm sự rung động trong tình yêu khiến anh có động lực để theo đuổi, nên duyên cùng đối phương. Sau 13 năm gắn bó, nam nhạc sĩ cho rằng anh và vợ đã “vượt hơn chữ yêu". “Khi lập gia đình rồi có em bé, tôi cảm thấy tình yêu dành cho người ấy không bao giờ là đủ. Cho nên lúc nào tôi cũng cố gắng gìn giữ mối tình mình đã theo đuổi", anh bộc bạch.

Hoàng Tôn lần hiếm hoi nhắc về mối tình không thành khiến anh sáng tác Yêu em rất nhiều BTC

Trong chương trình, Hoàng Tôn thể hiện ca khúc Yêu em rất nhiều do chính anh sáng tác. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, bài hát này được anh viết tặng một người con gái, do không dám thổ lộ tình cảm bằng lời. Ca khúc chất chứa tâm sự của Hoàng Tôn khi anh biết được đối phương đã đem lòng thương người khác. “Đó là lý do bài hát ban đầu có màu sắc tươi sáng, song đến đoạn điệp khúc lại có chút gì đó buồn", anh chia sẻ.

Hoàng Tôn nói cô gái khi biết mình là nhân vật trong ca khúc đã không có bất kỳ sự hồi âm nào. Lắng nghe tâm sự, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường bày tỏ: “Nhiều khi im lặng là cách trả lời ngọt ngào nhất hoặc đau đớn nhất". Tiếp lời, Hoàng Tôn nói thêm khi sáng tác, anh sử dụng nỗi buồn của mình để tạo ra niềm vui cho người khác. Nam ca sĩ tự hào khi đến hiện tại, sáng tác này vẫn được khán giả đón nhận với hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube.