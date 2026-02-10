'Hoàng tử ballad' của Vietnam Idol 2023 giờ ra sao?

Lâm Phúc bước ra khỏi hình ảnh 'hoàng tử ballad'

Khác với những lần hợp tác quen thuộc trước đó, SẠCCC PIN đến với Lâm Phúc theo một cách rất đặc biệt. Khi Hứa Kim Tuyền mở đợt casting vocal công khai để tìm giọng ca phù hợp cho ca khúc mình ấp ủ từ lâu, "hoàng tử ballad" đã quyết định tham gia chỉ vì… quá yêu bản demo.

"Tôi thực sự không dám hy vọng mình sẽ được chọn. Nhưng sau vài ngày đăng tải bản cover lên TikTok, tôi bất ngờ khi lượt tương tác tăng rất nhanh và có nhiều bình luận nói rằng giọng hát của tôi 'match' với tinh thần của SẠCCC PIN", Lâm Phúc chia sẻ.

Chính sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả - với hơn 300.000 lượt xem, 37.000 lượt tương tác đã giúp Lâm Phúc trở thành giọng ca chiến thắng và góp mặt trong phiên bản chính thức của ca khúc.

Chia sẻ về lựa chọn này, Hứa Kim Tuyền cho biết: "Cảm xúc chân thành và năng lượng tích cực mà Lâm Phúc mang lại rất phù hợp với tinh thần bài hát. Tôi vui khi thấy ca khúc của mình được khán giả đón nhận thông qua phần thể hiện của Phúc".

MV SẠCCC PIN là ca khúc Valentine do Hứa Kim Tuyền kết hợp cùng Lâm Phúc và SIXTYUPTOWN, ra mắt hôm 9.2 Ảnh: NVCC

Áp lực khi làm việc cùng Hứa Kim Tuyền

Làm việc với một nhạc sĩ sở hữu quá nhiều bản hit, với Lâm Phúc, áp lực lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà là… nỗi sợ làm người thầy của mình thất vọng.

"Anh Tuyền rất tâm huyết với dự án này, nên tôi lo rằng khả năng của mình chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng của anh và cả ê kíp", nam ca sĩ thừa nhận. Tuy nhiên, chính áp lực ấy lại trở thành động lực để Lâm Phúc dám bước ra khỏi vùng an toàn, chứng minh màu sắc riêng của mình trong những bước đầu làm nghề.

Nếu ở Vietnam Idol, Lâm Phúc thường được nhớ đến với những bản ballad buồn, nhiều suy tư, thì SẠCCC PIN lại mở ra một chương hoàn toàn khác. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ đặt mình vào một năng lượng "đúng tuổi" hơn - tươi sáng, tích cực và giàu hy vọng trong tình yêu.

"Trong ca khúc này, tôi không còn quá nắn nót. Thay vào đó là sự phóng khoáng, bay nhảy của một chàng trai 21 tuổi", Lâm Phúc chia sẻ.

Theo anh, Hứa Kim Tuyền chính là người nhìn thấy rõ nhất những điều ấy, thậm chí còn "hiểu Phúc hơn cả bản thân Phúc", để khơi gợi phần tươi sáng mà trước đây anh chưa có nhiều cơ hội bộc lộ.

Không còn vẻ thư sinh, trầm buồn thường thấy, Lâm Phúc "quậy" hết mình trong sản phẩm mới Ảnh: FBNV

Dù là lần đầu hợp tác, nhưng quá trình làm việc giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Phúc diễn ra nhanh đến bất ngờ. Ngay trong phòng thu, sau vài câu hát đầu tiên, nhạc sĩ đã nói: "Ca khúc này đúng là dành cho em rồi". Câu nói ấy khiến Lâm Phúc "thở phào", và chỉ chưa đầy một tiếng, bản thu chính thức của SẠCCC PIN đã hoàn thiện.

Phát hành lúc 20 giờ ngày 9.2, SẠCCC PIN là ca khúc pop mang giai điệu ngọt ngào, tích cực, sử dụng hình ảnh ẩn dụ "sạc pin" để khắc họa tình yêu như nguồn năng lượng tinh thần giúp con người tái tạo sức mạnh giữa áp lực cuộc sống hiện đại.