Hoàng tử Harry có thể mất quyền thừa kế sau tác động từ Vương hậu Camilla?

Trong những tháng gần đây, Vua Charles III và con trai út, Hoàng tử Harry, được cho là đã có những động thái nhằm hàn gắn mối quan hệ vốn căng thẳng suốt nhiều năm. Hai cha con đã gặp nhau và thậm chí được cho là có kế hoạch tiếp tục gặp gỡ trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Tuy nhiên, giữa lúc quan hệ cha con có dấu hiệu ấm lên, những câu hỏi liên quan đến tài sản thừa kế của nhà vua lại thu hút sự chú ý.

Truyền thông cho rằng Hoàng tử Harry lo ngại mâu thuẫn kéo dài với Hoàng gia Anh có thể ảnh hưởng đến quyền lợi thừa kế trong tương lai Ảnh: Reuters

Harry lo bị gạt khỏi khối tài sản hoàng gia

Theo RadarOnline, một nguồn tin cho rằng nỗ lực hòa giải của Harry không chỉ xuất phát từ mong muốn cải thiện tình cảm gia đình mà còn liên quan đến những lo ngại về tương lai tài chính. "Điều Harry lo lắng nhất lúc này là những tổn hại trong mối quan hệ với Hoàng gia Anh cuối cùng có thể dẫn đến những hệ quả vượt xa vấn đề tình cảm", nguồn tin cho biết.

Người này nói thêm rằng Harry thực sự muốn xây dựng lại mối quan hệ với cha, điều anh từng công khai đề cập. Công tước xứ Sussex hiện còn có vợ và hai con nhỏ nên được cho là phải cân nhắc đến tương lai lâu dài của gia đình. Harry và Meghan Markle được ước tính sở hữu tổng tài sản khoảng 60 triệu USD. Dù đã xây dựng cuộc sống độc lập bên ngoài Hoàng gia Anh, các nguồn tin cho rằng Harry vẫn lo ngại mình có thể nhận được ít tài sản hơn nếu mối quan hệ với Vua Charles III tiếp tục xa cách vào thời điểm vấn đề thừa kế được đem ra bàn luận.

Một phần sự bất an của Harry cũng được cho là liên quan đến mối quan hệ lạnh nhạt với anh trai, Thân vương William. Theo nguồn tin của RadarOnline, Harry nhận thức rằng vai trò ngày càng quan trọng của William trong Hoàng gia Anh đồng nghĩa với việc Thân vương xứ Wales có nhiều quyền ra quyết định hơn về tương lai của gia đình. Nguồn tin nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy William từng cố gắng tác động đến việc phân chia tài sản. Tuy nhiên, việc hai anh em gần như không giao tiếp được cho là khiến Harry thêm lo lắng về khả năng bị đứng ngoài những cuộc thảo luận quan trọng.

Vương hậu Camilla có tác động đến di chúc?

Những đồn đoán càng gia tăng sau khi EDATV đưa tin Vua Charles III được Vương hậu Camilla khuyên xem xét sửa đổi di chúc, với mục đích ưu tiên những thành viên vẫn duy trì sự gắn bó và trung thành với Hoàng gia Anh. Nếu thông tin này chính xác, Thân vương William, Công nương Kate và các con của họ được cho là những người có thể hưởng lợi từ sự thay đổi.

Quyền thừa kế và việc phân chia tài sản cá nhân của Vua Charles III luôn là vấn đề được công chúng quan tâm Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ Hoàng gia Anh về việc Vua Charles III đã thay đổi di chúc hoặc Hoàng tử Harry sẽ bị loại khỏi quyền thừa kế. The Telegraph từng đưa tin rằng ngay cả vào thời điểm mối quan hệ giữa Harry và Hoàng gia Anh căng thẳng nhất, Harry và Meghan Markle vẫn giữ vai trò đáng kể trong kế hoạch tang lễ của Vua Charles III.

Điều đó cho thấy những tin đồn về việc Harry hoàn toàn bị gạt khỏi các kế hoạch gia đình hoặc quyền thừa kế chưa có đủ cơ sở để khẳng định. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Vua Charles III và con trai út gần đây được cho là đã có những tín hiệu tích cực hơn so với những năm trước.