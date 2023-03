Hoàng tử Harry, Elton John, Elizabeth Hurley kiện báo Anh

Hoàng tử Harry (38 tuổi) đã xuất hiện bất ngờ ở London vào đầu tuần để tham dự ngày đầu tiên của phiên tòa liên quan vụ kiện pháp lý mà anh và những ngôi sao bao gồm Elton John, Elizabeth Hurley, Sadie Frost đang kiện Associated Newspaper Ltd (ANL) - nhà xuất bản của báo Daily Mail và Mail on Sunday vì cáo buộc thu thập thông tin bất hợp pháp.

Trong bộ vest sẫm màu, áo sơ mi trắng và cà vạt, Hoàng tử Harry chăm chú theo dõi quá trình tố tụng, đôi khi ghi chép từ chỗ ngồi của mình, phía sau các luật sư hàng đầu trong vụ án. Frost cũng ngồi gần đó và Elton John đến tòa án vào cuối ngày.

Hoàng tử Harry xuất hiện tại phiên tòa People

Phiên điều trần kéo dài 4 ngày xem xét các lập luận pháp lý từ cả hai bên và sẽ kết thúc bằng phán quyết của thẩm phán về việc vụ án có nên được đưa ra xét xử hay không. Các tờ báo liên quan đang lập luận rằng vụ việc nên được loại bỏ.

Đây là lần đầu tiên Hoàng tử Harry đến Vương quốc Anh kể từ sau tang lễ của bà nội là Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 9.2022. Anh bay tới London để bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện và thông báo cho cả cha mình là Vua Charles (74 tuổi) và anh trai - Hoàng tử William (40 tuổi) rằng anh đang ở Vương quốc Anh, tham gia quá trình tố tụng.

Danh ca Elton John People

Tuy nhiên, Harry có thể sẽ không gặp William khi anh ở Vương quốc Anh vì Hoàng tử xứ Wales hiện đang dành thời gian nghỉ ngơi với vợ Kate Middleton (41 tuổi) cùng ba con: Hoàng tử George (9 tuổi), Công chúa Charlotte (7 tuổi) và Hoàng tử Louis (4 tuổi).

Khó để Hoàng tử Harry gặp cha mình. Vua Anh dự kiến sẽ có mặt ở Pháp khi bắt đầu chuyến công du nhưng đã bị hoãn. Thay vào đó, Vua và Vương hậu Camilla (75 tuổi) sẽ đến Đức vào 29.3.

Khi vụ kiện được công bố vào tháng 10.2022, các luật sư của Harry tuyên bố rằng anh nằm trong số 7 cá nhân đã "nhận thức được qua bằng chứng thuyết phục và hết sức đau buồn rằng họ từng là nạn nhân của hoạt động ghê tởm và vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của các tờ báo liên quan".

Hoàng tử Harry cũng đang tiến hành một vụ kiện phỉ báng khác chống lại ANL People

Các nguyên đơn cáo buộc trong vụ kiện rằng hành vi bất hợp pháp bao gồm việc đặt thiết bị nghe lén trong ô tô và nhà của họ, lén lút ghi âm những cuộc gọi điện thoại riêng tư, trả tiền cho cảnh sát "có liên kết tham nhũng với các điều tra viên tư nhân" để lấy thông tin nhạy cảm, mạo danh thu thập tin y tế từ các bệnh viện và cơ sở chăm sóc, thao túng bất hợp pháp để truy cập vào tài khoản ngân hàng, lịch sử tín dụng cùng các giao dịch tài chính khác.

Các tờ báo liên kết phủ nhận những cáo buộc trên, gọi vụ kiện là "lời bôi nhọ lố bịch", BBC đưa tin.

Những người yêu cầu bồi thường khác trong vụ án là "vợ" của Elton John - David Furnish, Doreen Lawrence - mẹ của nạn nhân Stephen Lawrence, Sir Simon Hughes, một chính trị gia hàng đầu của Đảng Tự do và cựu Bộ trưởng chính phủ Vương quốc Anh.

Vụ kiện chỉ là một trong số những vụ Công tước xứ Sussex tham gia chống lại các tập đoàn báo chí Anh. Hoàng tử Harry cũng đang tiến hành một vụ kiện phỉ báng khác chống lại ANL, tập trung vào một bài báo trên Mail on Sunday về cuộc chiến pháp lý của Hoàng gia với chính phủ Anh về sự bảo vệ của cảnh sát ở nước này.