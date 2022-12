Hoàng tử Harry nói gia đình hoàng gia Anh ‘chơi bẩn’

Ba tập đầu tiên của loạt phim sẽ ra mắt từ ngày 8.12 trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc Hoàng tử Harry và Nữ công tước xứ Sussex sẽ nói về các thành viên Hoàng gia khác.

Kể từ khi Harry và Meghan từ bỏ nhiệm vụ Hoàng gia hai năm trước và chuyển đến California sinh sống, họ đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với chế độ quân chủ Anh, cáo buộc phân biệt chủng tộc - những thứ mà Hoàng gia Anh luôn bác bỏ.

Hoàng tử Harry trả lời trong các cuộc phỏng vấn rằng hầu như anh không nói chuyện với những người còn lại trong gia đình, đáng chú ý nhất là với cha anh - Vua Charles - và anh trai, Hoàng tử William, người thừa kế ngai vàng.

“Không ai biết sự thật. Nhưng chúng tôi biết toàn bộ sự thật”, Harry nói trong trailer.

Điện Buckingham không đưa ra tuyên bố nào về loạt phim tài liệu và không hay bình luận vụ việc.

Một giọng nói trong trailer, dường như là của Harry, đề cập đến “nỗi đau và sự thống khổ của những người phụ nữ kết hôn với thành viên Hoàng gia”.

Lần cuối cùng Harry và Meghan nói về mối quan hệ của họ với các thành viên Hoàng gia khác trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng 3.2021, đẩy thể chế quân chủ này lâm vào một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất thời gian gần đây.

Sau cuộc phỏng vấn với Winfrey, Điện Buckingham hứa sẽ giải quyết nghiêm túc các vấn đề mà hai vợ chồng Harry nêu ra đồng thời nhận xét thẳng thắn rằng “một số hồi ức có thể khác nhau”. William cũng nói vài ngày sau đó: “Chúng tôi không phải là một gia đình phân biệt chủng tộc”.





Các thành viên Hoàng gia giờ đây sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những tiết lộ tiếp theo từ Harry và Meghan khi bộ phim được phát sóng vào tuần này.

Hoàng tử Harry sợ lịch sử lập lại với vợ Meghan Markle

Trailer của loạt phim tài liệu Harry&Meghan phát trên Netflix có đoạn Harry nói rằng anh “kinh hoàng” trước sự chú ý của giới truyền thông mà Meghan nhận được.

“Tôi không muốn lịch sử lặp lại”, Harry nói trong trailer về mẹ - Công nương Diana. Điều này tương tự như cảm xúc mà Harry đã đưa ra trên loạt phim tài liệu của AppleTV+ là The Me You Can't See: “Điều hối tiếc lớn nhất của tôi là không thể hiện lập trường sớm hơn trong mối quan hệ của tôi với vợ và lên án nạn phân biệt chủng tộc. Lịch sử đang lặp lại. Mẹ tôi đã bị đuổi đến chết khi bà có quan hệ tình cảm với một người không phải da trắng và bây giờ hãy xem chuyện gì đã xảy ra. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi Meghan chết. Việc nhiều khả năng mất thêm một người phụ nữ khác trong cuộc đời tôi là không thể chấp nhận”.

Tập một trong loạt phim tài liệu sáu tập sẽ lên sóng Netflix vào ngày 8.12, tập hai ra mắt vào ngày 15.12.

Meghan và Hoàng tử Harry lần đầu tiên ký hợp đồng nhiều năm với Netflix vào tháng 9.2020. Vào thời điểm đó, tờ The New York Times đưa tin rằng công ty Archewell Productions của vợ chồng Harry sẽ độc quyền sản xuất phim tài liệu, phim truyện, chương trình truyền hình và chương trình dành cho trẻ em...

Trong khi đó, cuốn sách của Hoàng tử Harry sẽ ra mắt vào ngày 10.1.2023. Nhà xuất bản Penguin Random House xác nhận rằng con trai của Vua Charles chia sẻ câu chuyện đời mình trong Spare - cuốn hồi ký dài 416 trang - trong đó Harry viết với “sự trung thực nhất, không hề nao núng”.