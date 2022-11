Công nương Diana và Nữ hoàng Elizabeth II: Câu chuyện của hai người phụ nữ đã khuất

Cuốn hồi ký đột phá năm 1992 của Andrew Morton về Công nương Diana đã khiến ông trở thành nhân vật chủ chốt của một trong những giai đoạn được nhắc đến nhiều nhất lịch sử hoàng gia Anh. Sau khi viết Diana: Her True Story, tác giả bị đẩy vào trung tâm của câu chuyện hoàng gia, hiện là một nhân vật (do Andrew Steele thủ vai) trong phần 5 của series The Crown phát trên Netflix.

Bây giờ Morton đang ngẫm lại những năm tháng đầy biến động đó trong cuốn sách mới The Queen: Her Life vừa phát hành, ghi lại triều đại huyền thoại của Nữ hoàng Elizabeth II (qua đời vào ngày 8.9.2022 ở tuổi 96).

“Bà ấy rất ủng hộ Diana. Công nương luôn cảm thấy rằng Nữ hoàng như là trọng tài hôn nhân và Nữ hoàng nên can thiệp vào mối quan hệ của Thái tử Charles với Parker Bowles. Nhưng Nữ hoàng chỉ hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với vợ chồng Diana”, Morton nói với tờ People.

Đến cuối đời, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành một người bà được yêu quý. “Tất cả chúng tôi đều nghĩ bà là siêu nhân. Thực tế, bà ấy cũng là con người”, nhà văn nhận xét.

Từ cuốn sách mới, Morton nhìn lại tình trạng hỗn loạn bao quanh Nữ hoàng Elizabeth II trong thập niên 1990. “Có lẽ đó là thập kỷ tồi tệ nhất trong triều đại của bà”, Morton nói.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào Công nương Diana và Thái tử Charles khi lan truyền tin đồn hôn nhân trục trặc

Sự chấn động lan rộng vào ngày 14.6.1992 khi xuất bản cuốn tiểu sử Diana: Her True Story. Điều gây sốc là cuốn sách mô tả một thế giới hoàng gia nơi cuộc sống đầy lạnh nhạt và bối cảnh xã hội bị cấm đoán. Khi cuốn sách lần đầu tiên được đăng nhiều kỳ trên tờ The Sunday Times với tiêu đề ở trang nhất “Charles không quan tâm Diana khiến cô năm lần muốn tự sát”, phản ứng từ dư luận bùng nổ mạnh. Sự chỉ trích tác giả cuốn sách - đến từ mọi thành phần trong xã hội - là gay gắt và không ngừng.

Mặc dù Nữ hoàng Elizabeth II đau đớn nhận ra những rạn nứt hôn nhân của con trai nhưng bà không chuẩn bị cho việc tiết lộ công khai chi tiết như vậy. Trong khi cung điện đang tìm kiếm một chiến lược giải quyết phù hợp thì bề ngoài mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Diana đứng bên cạnh Nữ hoàng trên ban công tại Cung điện Buckingham để chào mừng sinh nhật bà và tham gia cùng gia đình hoàng gia tại Lâu đài Windsor trong Lễ hội Royal Ascot. Đằng sau hậu trường, Nữ hoàng và các phụ tá của bà đã cố gắng xoay xở với tình huống không vui. Thư ký riêng Robert Fellowes của bà từng hỏi thẳng Công nương Diana rằng liệu cô có hợp tác với tác giả cuốn sách hay không. Diana nhìn thẳng vào mắt anh và nói dối trắng trợn: “Không”.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Nữ hoàng, giờ đây đã chấp nhận rằng con đường khả thi duy nhất cho cuộc chiến giữa Thái tử Charles và Công nương Diana là chia tay vào năm 1992.

Vài ngày sau thông báo ly thân, Diana hẹn gặp Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham. Khi bước vào phòng Nữ hoàng, cô bật khóc. Diana nói mọi người đều chống lại cô.

“Nữ hoàng không biết phải làm gì,” một cung nữ kể. “Nữ hoàng luôn ghét kiểu đối đầu tình cảm này và thẳng thắn mà nói, bà chưa bao giờ phải đối mặt với nó trước đây”. Trong cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ đẫm nước mắt, Nữ hoàng chỉ có thể trấn an Diana rằng, dù chuyện gì xảy ra, bà sẽ không bao giờ gặp thách thức về việc sắp xếp quyền nuôi hai cậu con trai của Diana. Đây là một sự giải thoát sâu sắc cho Công nương, người đã lo lắng về vấn đề này từ lâu trước khi thực sự chia tay Thái tử Charles.





Trong vài năm tiếp theo, “Cuộc chiến xứ Wales” thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông, khiến cho Nữ hoàng và những người còn lại trong hoàng gia bị kích động. Mọi người rón rén xung quanh Diana, lo ngại rằng Công nương với tính khí khó đoán, được ví như một khẩu súng thần công chực phát nổ, sẽ gây tổn hại thêm cho hoàng gia. Nữ hoàng Elizabeth II đã cố gắng giữ Diana trong vòng kiểm soát, thầm hy vọng rằng một lúc nào đó Charles và vợ có thể hòa giải.

Về phần mình, Diana hơi ngây thơ, tiếp tục coi Nữ hoàng là trọng tài trong gia đình liên quan đến việc chia tay Thái tử Charles. Cô thất vọng vì bà không can thiệp để chấm dứt mối quan hệ tình cảm giữa Thái tử Charles với Camilla Parker Bowles. Nữ hoàng thể hiện sự phản đối mối quan hệ lâu dài này bằng cách từ chối mời bà Parker Bowles tham dự bất kỳ hoạt động nào. Nhưng với Diana, điều đó là chưa đủ. “Mẹ chồng tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng thật khó để bắt bà phải đưa ra quyết định”, cô nhận xét một cách ngoại giao. Về cơ bản, Diana đang phải chờ đợi, sẵn sàng ngồi bên lề cho đến khi chồng cô chủ động yêu cầu ly hôn. Công nương luôn cảm thấy rằng vì Thái tử Charles đã hỏi cưới cô nên anh phải là người bắt đầu các thủ tục ly hôn. Đó là quan điểm mà cô đã nói rõ với Nữ hoàng với hy vọng rằng bà sẽ thúc đẩy con trai mình ly hôn.

Công nương Diana gây chấn động thế giới và cả hoàng gia Anh khi trả lời phỏng vấn trên BBC

Tháng 11.1995, Diana xuất hiện trong chương trình Panorama của BBC, nói chuyện thẳng thắn về tình yêu và cuộc sống của mình. Trang điểm đôi mắt đen nổi bật khiến trông như bị ám ảnh, Diana nói về chứng rối loạn ăn uống, cuộc hôn nhân thất bại, chứng trầm cảm cô mắc phải và việc chồng ngoại tình. Công nương nói về người tình James Hewitt của mình, niềm tin của cô rằng Charles không phù hợp với “công việc hàng đầu” của một vị vua, và mong muốn trở thành “nữ hoàng” trong tim mọi người. Cô dành những lời “khó nhằn” nhất cho tình địch Camilla Parker Bowles. Khi người phỏng vấn Martin Bashir hỏi về vai trò của Camilla trong cuộc hôn nhân, Diana nói một cách ngọt ngào: “Chà, có ba chúng tôi trong cuộc hôn nhân này nên hơi đông đúc”.

Khi chương trình được phát sóng trên truyền hình, lời trần tình của Diana đã gây sốc dư luận và đối với hoàng gia, điều đó không thể tha thứ.

Cuối cùng, khi Nữ hoàng Elizabeth II xem một đoạn ghi hình của chương trình, bà thật sự tuyệt vọng. Cần phải làm gì đó, không chỉ vì lợi ích của chế độ quân chủ mà còn vì hai đứa cháu trai. Nữ hoàng đã cầm cành ô liu quá lâu, giờ bà quyết tâm cắt đứt cuộc hôn nhân này.

Ngay sau khi Nữ hoàng quyết định rằng Charles và Diana nên ly hôn, thủ tục tại tòa đã diễn ra nhanh chóng. Diana nhận được một bức thư viết tay từ Nữ hoàng do một người mặc đồng phục chuyển đến Cung điện Kensington từ Lâu đài Windsor. Diana cho biết đó là bức thư đầu tiên cô nhận được từ mẹ chồng. Một phần bức thư viết: “Mẹ đã tham khảo ý kiến ​​của Tổng giám mục Canterbury, Thủ tướng và tất nhiên là cả Charles. Mọi người đã quyết định rằng cách tốt nhất cho con là ly hôn”.

Ngay cả trong cuộc khủng hoảng cá nhân này, Nữ hoàng Elizabeth II vẫn mời Diana ở lại với gia đình tại Sandringham vào dịp Giáng sinh. Diana từ chối, nói với bạn bè rằng cô đón Giáng sinh một mình tại Cung điện Kensington trước khi bay đi nghỉ ở Caribe.

Việc Công nương quyết định từ chối lời mời của Nữ hoàng, thường được coi như một mệnh lệnh, đánh dấu mối quan hệ tồi tệ nhất của cô với Elizabeth II. Từ giờ trở đi, Nữ hoàng không phải lúc nào cũng có mặt để nghe điện thoại hay sẵn sàng mời cô dùng trà chiều.

Tuy nhiên, tước hiệu của Diana trở thành một vấn đề gây tranh cãi. Có thông tin cho rằng cô quyết định được gọi là Diana, Công nương xứ Wales, và đã nói với bạn bè rằng cô đồng ý bỏ tước hiệu Her Royal Highness, đồng nghĩa là phải cúi đầu trước các thành viên hoàng gia cấp dưới. Về tước hiệu, Hoàng tử William nói với cô khi đó: “Mẹ đừng lo, một ngày nào đó con sẽ trao lại cho mẹ tước hiệu khi con lên làm vua”. Tiếc thay điều đó không bao giờ xảy ra khi Diana đột ngột từ trần sau tai nạn ôtô kinh hoàng ở Paris ngày 31.8.1997. Trước đó Công nương Diana nhận khoản thanh toán sau khi chia tay Thái tử Charles từ hoàng gia 20,5 triệu USD.