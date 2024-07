Hoàng tử Harry tiết lộ lý do không đưa Meghan Markle trở lại Vương quốc Anh

Công tước xứ Sussex - Hoàng tử Harry (39 tuổi) - nói về mối lo ngại của mình đối với sự an toàn của gia đình trong một cuộc phỏng vấn mới cho bộ phim tài liệu Tabloids on Trial của ITV, vừa được công chiếu vào ngày 25.7.

"Mọi thứ vẫn nguy hiểm và chỉ cần một người có thể hành động theo những gì họ muốn - đó là những thứ thực sự khiến tôi lo ngại, là một trong những lý do tại sao tôi sẽ không đưa vợ tôi trở về đất nước này", Hoàng tử Harry cho biết.

Vợ chồng Hoàng tử Harry đến Mỹ sinh sống từ năm 2020 PEOPLE

Năm 2022, Neil Basu, cựu giám đốc chống khủng bố của Cảnh sát thủ đô London, tiết lộ có những mối đe dọa thực sự đối với tính mạng của Nữ công tước xứ Sussex - Meghan Markle - khi cô sống ở Vương quốc Anh.

"Chúng tôi có các nhóm điều tra vụ việc. Nhiều người đã bị truy tố vì những lời đe dọa đó", Basu nói.

Hoàng tử Harry trước đó đã nói rằng anh "cảm thấy bị ép buộc" phải từ bỏ vai trò hoàng gia của mình và rời khỏi Vương quốc Anh với lý do lo ngại về an ninh cho gia đình. Ngay sau khi cặp đôi này công bố quyết định từ bỏ vai trò là thành viên hoàng gia cấp cao, Ủy ban điều hành bảo vệ hoàng gia và nhân vật công chúng (RAVEC) đã xóa bỏ quyền tự động được cảnh sát Anh bảo vệ của họ. Mặc dù Công tước xứ Sussex từng đề nghị chi trả chi phí an ninh, nhưng lời đề nghị bị từ chối và đầu năm nay, Thẩm phán Tòa án tối cao Peter Lane giữ nguyên quyết định hạ cấp an ninh cho gia đình anh.

Hoàng tử Harry có kế hoạch kháng cáo quyết định này. "Công tước không yêu cầu được đối xử ưu đãi, mà yêu cầu áp dụng công bằng và hợp pháp các quy tắc của RAVEC, đảm bảo rằng ông nhận được sự cân nhắc giống như những người khác theo chính sách của RAVEC", một phát ngôn viên pháp lý cho biết.

Hoàng tử Harry không muốn vợ con gặp nguy hiểm khi trở về Anh sinh sống PEOPLE

Trong tuyên bố gửi Tòa án tối cao ở London, Hoàng tử Harry cho biết anh cần sự bảo vệ của cảnh sát để hai con: Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi) "cảm thấy như ở nhà" tại quê hương.

"Nước Anh là nhà của tôi, cũng là trung tâm di sản của con cái tôi và là nơi tôi muốn chúng cảm thấy như ở nhà giống như nơi chúng đang sống là nước Mỹ. Điều đó không thể xảy ra nếu không có khả năng giữ chúng an toàn khi chúng ở trên đất Anh", Harry nói.

"Tôi không thể để vợ con tôi gặp nguy hiểm như vậy, và với kinh nghiệm sống của mình, tôi không muốn tự đẩy gia đình vào mối nguy hiểm một cách không cần thiết", anh nói thêm.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle (42 tuổi) chuyển gia đình đến California vào năm 2020. Trong khi con trai của Vua Charles trở về quê hương nhiều lần, bao gồm dự lễ đăng quang của cha mình vào tháng 5.2023, Nữ công tước xứ Sussex rất ít khi trở về Vương quốc Anh. Lần cuối cùng cô về Anh là vào tháng 9.2022 dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth.