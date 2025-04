Hoàng tử Harry và Meghan Markle rơi vào khủng hoảng hôn nhân

Sau thành công của cuốn Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors (tạm dịch: Sự trả thù: Meghan, Harry và cuộc chiến giữa các thành viên Windsor) xuất bản năm 2022, Tom Bower - một trong những nhà viết tiểu sử lừng danh nhất ở Anh - tiếp tục tập trung vào cuộc sống của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex trong tác phẩm tiếp theo. Cuốn sách lần này được ra mắt trong bối cảnh cuộc sống của hai người được cho là đang rơi vào khủng hoảng. Điển hình là việc Hoàng tử Harry vừa từ bỏ vai trò bảo trợ tổ chức từ thiện Sentebale mà anh từng đồng sáng lập năm 2006, để tôn vinh mẹ là Công nương Diana. Bên cạnh đó, Harry cũng đang phải đối mặt với vụ kiện kéo dài với Bộ Nội vụ Vương quốc Anh liên quan đến quyền được hưởng chế độ bảo vệ an ninh do ngân sách nhà nước chi trả khi anh trở về nước.

Trong khi đó, Meghan Markle lại dồn toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp cá nhân. Cô vừa ra mắt loạt chương trình tài liệu trên Netflix mang tên With Love, Meghan, kèm theo podcast mới Confessions of a Female Founder và thương hiệu thủ công As Ever.

Từ sau khi kết hôn vào tháng 5.2018, cuộc hôn nhân của Harry và Meghan Markle liên tục là đề tài đồn đoán của truyền thông ẢNH: REUTERS

Hoàng tử Harry và Meghan Markle đối mặt khủng hoảng hôn nhân vì lý tưởng sống khác nhau

Tác giả Tom Bower, người từng viết sách về Tony Blair, gia đình Beckham và Mohamed Al-Fayed, cho rằng cuộc sống của vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã đến ngưỡng rạn nứt sau khi họ từ bỏ vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh và chuyển đến sống tại California, Mỹ. Quyết định rút lui vào năm 2020 đã khiến mối quan hệ giữa vợ chồng Hoàng tử Harry với vợ chồng Hoàng tử William và Vua Charles trở nên căng thẳng đến mức khó có thể hàn gắn.

Trong chia sẻ với truyền thông, Tom Bower nhận định: "Họ đang ở trong một cuộc khủng hoảng. Meghan muốn trở thành một nữ tỉ phú nổi tiếng, còn Harry thì không hiểu thế giới đó - ngoài việc biết rằng Meghan khao khát danh tiếng. Cậu ấy lớn lên trong môi trường không phải lo chuyện tiền bạc. Harry chưa từng phải tự lo xe cộ, công việc hay tài chính như người thường. Trong khi đó, Meghan đã phải vật lộn, làm việc cật lực, từng nhiều lần bị hạ thấp, nên cô ấy luôn muốn có địa vị và sự đảm bảo về tài chính".

Người viết tiểu sử hoàng gia Anh - Tom Bower nhận định hôn nhân giữa Hoàng tử Harry và Meghan Markle đang trong thời kỳ khủng hoảng ÀNH: REUTERS

"Nhưng cô ấy lại chưa đạt được địa vị như mong muốn, cũng chưa có sức hút thực sự. Họ đều đang sống ở California nhưng vẫn cố bám víu vào danh nghĩa hoàng tộc. Harry luôn nghĩ đến chuyện hòa giải - nhưng điều đó hoàn toàn không thực tế, vì William và Kate đang mang trong lòng sự giận dữ không thể hòa giải", nhà văn người Anh cho biết.

Về cuốn sách mới, Tom Bower chia sẻ thêm: "Tôi đã có rất nhiều tư liệu mới và tôi nghĩ cả thế giới đều mong chờ những góc nhìn khác biệt. Đây là một câu chuyện độc nhất vô nhị - một cặp đôi nổi tiếng nhưng luôn phải vật lộn, không ngừng chuyển động. Chính điều đó làm cho câu chuyện của họ trở nên hấp dẫn".