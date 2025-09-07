Hoàng tử Hisahito làm lễ trưởng thành, Nhật Bản lo thiếu người kế vị

Hoàng tử Hisahito, 19 tuổi, được trao mũ miện bằng lụa đen trong buổi lễ ngày 6.9, đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc sống của Hoàng tử Hisahito với tư cách thành viên trưởng thành thuộc Hoàng gia Nhật Bản.

Hoàng tử Hisahito sinh ngày 6.9.2006. Nghi lễ trưởng thành đánh dấu hoàng tử tròn 18 tuổi đáng lý diễn ra vào năm ngoái, song đã lùi lại một năm do hoàng tử muốn tập trung cho kỳ thi vào đại học.

Hoàng tử Hisahito dự lễ trưởng thành ngày 6.9 ẢNH: AFP

Hoàng tử ban đầu mặc áo vàng dành cho người vị thành niên theo truyền thống để dự lễ, sau đó đã được thay bằng bộ áo đen, trang phục của những người trưởng thành trong gia đình Hoàng gia Nhật Bản, AFP đưa tin ngày 6.9.

“Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhận thức được trách nhiệm của mình với tư cách là một thành viên trưởng thành của hoàng gia”, Hoàng tử Hisahito nói trước cha mẹ tại buổi lễ, diễn ra ở Tokyo.

Cậu là người thứ hai trong danh sách kế vị, sau cha mình là Thái tử Fumihito. Sau Hoàng tử Hisahito đang không còn hoàng nam nào khác.

Hoàng tử Hisahito mặc trang phục màu đen, trang phục của những người trưởng thành trong Hoàng gia Nhật Bản ẢNH: AP

Theo Hãng AP, buổi lễ còn như một lời nhắc rằng tương lai Hoàng gia Nhật Bản không có người kế vị đang đến gần, khi nước này vẫn đang chỉ cho phép nam giới kế vị ngai vàng.

Việc thiếu người thừa kế ngai vàng Nhật Bản đã khiến các cuộc tranh luận về vấn đề kế vị được quan tâm. Một số ý kiến ủng hộ việc truyền ngôi cho người con lớn nhất bất kể giới tính. Trong khi đó, những người mang tư tưởng truyền thống cho rằng quy định chỉ có nam giới mới được kế vị là nền tảng của Nhật Bản và những thay đổi lớn sẽ chia rẽ đất nước.

Hoàng tử Hisahito trên cỗ xe đi dự buổi lễ ẢNH: AP

Hoàng tử Hisahito hiện là sinh viên năm nhất tại Đại học Tsukuba (thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki của Nhật Bản). Cậu học ngành sinh học và đặc biệt quan tâm đến chuồn chuồn. Trong buổi họp báo hồi tháng 3, vị hoàng tử nói rằng cậu sẽ tập trung nghiên cứu chuồn chuồn và các loài côn trùng khác, bao gồm cả các phương pháp bảo vệ quần thể côn trùng ở khu vực thành thị.