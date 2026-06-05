Hoàng tử 'hot boy' của Brunei được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao

Quốc vương Hassanal Bolkiah và hoàng tử Abdul Mateen tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48 ở Cebu (Philippines) hôm 8.5 ẢNH: AFP

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah vừa bổ nhiệm con trai của mình làm bộ trưởng ngoại giao trong một cuộc cải tổ nội các lớn, động thái được xem là nhằm chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của vương quốc giàu dầu mỏ này, theo AFP đưa tin ngày 5.6.

Là con thứ 10 và con trai thứ tư của quốc vương, hoàng tử Abdul Mateen (35 tuổi) đứng khá thấp trong thứ tự kế vị. Tuy nhiên, vẻ đẹp trai đã giúp anh thu hút hơn ba triệu người theo dõi trên Instagram, mang đến một hình ảnh hiện đại cho hoàng gia.

Một người con trai khác của Quốc vương Brunei là hoàng tử Abdul Malik (43 tuổi) cũng được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong Văn phòng Thủ tướng. Những thay đổi được công bố bởi nhà lãnh đạo 80 tuổi, người gần đây gặp một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả phẫu thuật thay khớp gối vào tháng 1 và đã ít xuất hiện trước công chúng hơn trong năm nay.

Năm ngoái, Quốc vương Hassanal Bolkiah phải nhập viện vì kiệt sức nghiêm trọng tại một hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Người con trai cả, thái tử Al-Muhtadee Billah (52 tuổi), là người kế vị cha - vị vua trị vì lâu nhất thế giới và từng là người giàu nhất hành tinh nhờ nguồn dầu khí dồi dào của Brunei.

Thái tử Al-Muhtadee Billah, người có hai con trai trong hàng kế vị, vẫn giữ chức vụ bộ trưởng cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng.

Trong thông báo được phát sóng trên truyền hình và đăng tải trên trang web chính phủ, Quốc vương Hassanal Bolkiah cho biết ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm các vai trò quan trọng như thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng tài chính.

Các đợt bổ nhiệm gần đây đã đưa bốn thành viên hoàng gia vào nội các Brunei.

Khi bổ nhiệm những con trai trẻ tuổi hơn, Quốc vương Brunei cho biết ông đã "xem xét đến khuynh hướng và kinh nghiệm ban đầu của họ trong hệ thống hành chính của chính phủ".

Hoàng tử Abdul Mateen là một sĩ quan quân đội được đào tạo tại Anh, yêu thích môn polo, phục vụ trong lực lượng vũ trang Brunei và là một phi công trực thăng. Ông thường tháp tùng cha mình trong các chuyến công du chính thức ra nước ngoài, bao gồm cả các hội nghị thượng đỉnh ngoại giao.

Hoàng tử sẽ tiếp tục sự nghiệp trong quân đội đồng thời giữ chức bộ trưởng ngoại giao, theo Quốc vương Brunei.