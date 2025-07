Hoàng tử William có hành động ý nghĩa gìn giữ di sản Công nương Diana

Để đánh dấu 2 năm kể từ khi dự án Homewards được triển khai, hôm 1.7, Hoàng tử William đã rời khỏi lâu đài Windsor và đến Sheffield (Anh) để tiếp tục sứ mệnh mang lại mái ấm cho những người không nơi nương tựa.

Dự án Homewards được khởi động với cam kết tài trợ 3,8 triệu USD cho 6 khu vực tại Vương quốc Anh, với mục tiêu khiến tình trạng vô gia cư trở nên hiếm gặp, ngắn hạn và không tái diễn.

Thời thơ ấu và niên thiếu của hai con trai được định hình bởi tình yêu thương và cách giáo dục đầy nhân văn từ Công nương Diana Ảnh: WireImage

Vấn đề vô gia cư từ lâu đã là mối quan tâm sâu sắc đối với Hoàng tử William. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học St. Andrews năm 2005, William đã trở thành người bảo trợ của Centrepoint - một tổ chức từ thiện vì người vô gia cư mà Công nương Diana từng dành nhiều tâm huyết. Vào năm 2009, William từng trải qua một đêm ngủ trên đường phố London (Anh) để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của những người vô gia cư.

Giải quyết tận gốc vấn đề vô gia cư chỉ là một trong nhiều cách mà Hoàng tử William đang thực hiện để tôn vinh di sản của mẹ mình. Ngoài ra, anh từng làm nhiều hành động thiết thực khác.

Tưởng nhớ Công nương bằng xây dựng tượng đài

Ngày 1.7.2021, nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của Công nương Diana, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đã cùng nhau tham dự buổi lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm mẹ tại vườn Sunken, cung điện Kensington.

Hoàng tử William và Harry trong lễ khánh thành bức tượng tưởng nhớ Công nương Diana vào năm 2021 Ảnh: PA

Trước đó vào năm 2017, khu vườn Sunken đã được đổi tên tạm thời thành The White Garden với hoa trắng và các tông màu nhạt, nhằm gợi nhớ phong cách thời trang của cố Công nương. William và Harry cũng từng đến đây vào dịp tưởng niệm 20 năm ngày mất của bà.

Chia sẻ ký ức cá nhân về mẹ

Hai hoàng tử cũng từng góp mặt trong bộ phim tài liệu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy của HBO để chia sẻ về những ký ức tuổi thơ với mẹ, cũng như ảnh hưởng sâu sắc của bà đối với cuộc đời họ.

"Tôi biết ơn vì được làm con của mẹ và có cơ hội ở bên mẹ trong 15 năm. Mẹ đã chuẩn bị cho chúng tôi hành trang vào đời một cách tốt nhất, dù bà không thể biết trước tương lai", William nói.

Tiếp nối những giá trị Công nương để lại

William và Harry đều tiếp tục thực hiện những công việc từng được Công nương Diana quan tâm. William hiện là người bảo trợ của The Passage - một tổ chức hỗ trợ người vô gia cư. Anh biết đến tổ chức này từ năm 1993 khi cùng mẹ đến thăm và vẫn duy trì mối quan hệ với nơi đây đến nay.

Anh cũng là người bảo trợ của Child Bereavement UK - một tổ chức giúp đỡ trẻ em và gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân, mà Công nương Diana từng góp mặt trong lễ ra mắt vào năm 1994.

Tưởng nhớ mẹ trong lễ cưới

Khi cầu hôn Kate Middleton vào năm 2010, William đã trao cho cô chiếc nhẫn đính hôn gắn sapphire và kim cương từng thuộc về mẹ mình. Trong đám cưới năm 2011, hai người cũng chọn bài thánh ca Guide Me, O Thou Great Redeemer - bài từng được hát trong tang lễ của Công nương Diana.

Vợ chồng Hoàng tử William và Harry đã có nhiều hành động thiết thực để giữ gìn di sản của mẹ mình Ảnh: Reuters

Đặt tên con để tưởng nhớ mẹ

Khi con gái của William và Kate chào đời năm 2015, cô bé được đặt tên là Công chúa Charlotte Elizabeth Diana, như một sự tri ân dành cho Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Diana. Vợ chồng Harry cũng làm điều tương tự với con gái họ sinh năm 2021, đặt tên là Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Kể cho các con nghe về bà nội Diana

Cả William và Harry đều nỗ lực giúp các con hiểu về người bà đã khuất. Vào Ngày của mẹ hằng năm, vợ chồng William thường để các con viết thiệp tưởng nhớ bà nội Diana.

Trong bộ phim tài liệu Diana, Our Mother, William chia sẻ: "Tôi thường nhắc đến mẹ khi đưa các con đi ngủ, để chúng biết rằng mình có hai người bà, và rằng mẹ từng tồn tại, từng là một phần trong cuộc đời họ".

Và trong cách họ sống mỗi ngày

"Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về mẹ. Có lúc buồn, có lúc lại mỉm cười. Có người nói điều gì đó, và tôi nghĩ: chắc chắn mẹ cũng sẽ nói đúng như vậy. Những người thân yêu đã khuất sẽ luôn sống trong ta và mẹ tôi thì vẫn sống cùng tôi mỗi ngày", William nói trong phim tài liệu.

Harry cũng bày tỏ trong phim tài liệu The me you can't see: "Tôi tin chắc rằng mẹ sẽ rất tự hào về tôi. Tôi đang sống cuộc đời mà mẹ từng mơ ước và muốn các con của mẹ được sống. Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện của mẹ trong những năm gần đây".