Hoàng Yến Chibi mua phở cho mỹ nam Thái Lan ở hậu trường Asian Television Awards

Hoàng Yến Chibi khoe hình ảnh xinh đẹp sang trọng, quyến rũ tại Asian Television Awards NVCC

Hoàng Yến Chibi vừa tham dự Lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 28 tổ chức tại TP.HCM quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Là đại diện Việt Nam đầu tiên xuất hiện tại thảm đỏ, người đẹp 28 tuổi gây ấn tượng khi diện thiết kế dạ hội nổi bật với phần mũ trùm nửa đầu cùng các chi tiết đính kết lấp lánh kết hợp áo choàng lông vũ. Nữ diễn viên khéo léo phối trang phục cùng phụ kiện Chanel và trang điểm tông hồng ngọt ngào, nữ tính tạo nên tổng thể thu hút.



Hoàng Yến Chibi ghi lại khoảnh khắc cùng Gil Lê ở hậu trường NVCC

Không chỉ tham dự sự kiện, cô còn được mời lên sân khấu công bố 3 hạng mục giải thưởng NVCC

Tại lễ trao giải, Hoàng Yến Chibi vinh dự được mời lên sân khấu cùng với Gil Lê công bố giải thưởng cho 3 hạng mục giành chiến thắng tại Asian Television Awards 2023: Best Leading Male Performance (dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất), Best Cinematography (vinh danh quay phim xuất sắc nhất) và Best Original Digital Drama Series (trao cho loạt phim truyền hình gốc hay nhất). Người đẹp ghi điểm khi nói tiếng Anh lưu loát, thể hiện sự tự tin và duyên dáng trên sóng truyền hình. Màn xuất hiện của cô và Gil Lê cũng nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả. Cả hai được nhận xét 'gấp đôi visual' khi sánh đôi cùng nhau.

Trong chương trình, Hoàng Yến Chibi cũng được giới thiệu là nghệ sĩ tài năng của Việt Nam. Nữ ca sĩ - diễn viên chia sẻ: "Tôi rất vui và tự hào khi được tham gia một lễ trao giải quốc tế như Asian Television Awards, đặc biệt là đảm nhận vai trò công bố giải thưởng của 3 hạng mục. Tham gia chương trình, tôi cũng được gặp gỡ, giao lưu với nhiều nghệ sĩ trong khu vực châu Á".

Ohm Pawat thích thú khi cầm món phở được Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ mua cho ở hậu trường lễ trao giải

Bên cạnh đó, khoảnh khắc Hoàng Yến trò chuyện vui vẻ cùng một diễn viên Thái Lan khi ngồi dự lễ trao giải cũng lọt vào ống kính của giới truyền thông và khán giả. Từ khóa 'Hoàng Yến Chibi - Ohm' đã nhanh chóng lên xu hướng tìm kiếm trên nền tảng TikTok.

Ngoài ra, hình ảnh nữ nghệ sĩ tạo dáng cùng Jun Vũ và nam diễn viên xứ chùa vàng Ohm Pawat cũng gây chú ý. Nhất là biểu cảm hào hứng của Ohm Pawat khi cầm trên tay túi đồ ăn. Được biết, đó chính là món phở mà đích thân Hoàng Yến Chibi và Jun Vũ đã mua về cho nam diễn viên sau khi lễ trao giải kết thúc. Trước đó, khi trò chuyện cùng nhau trong hậu trường, nam diễn viên cho biết chưa được thưởng thức món ăn này khi đến Việt Nam. Hành động của Hoàng Yến Chibi và Jun Vũ được nhiều khán giả khen ngợi vì không chỉ thể hiện sự thân thiện, hiếu khách mà còn tích cực giới thiệu văn hóa ẩm thực của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.