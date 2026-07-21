Hoạt chất Fucoidan Nhật Bản chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày

Hỗ trợ nâng cao thể trạng
Bên cạnh chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ, việc chăm sóc hệ miễn dịch cũng ngày càng được nhiều người quan tâm như một phần trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe lâu dài.
Hiện nay, nhiều người có xu hướng lựa chọn các thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên nhằm hỗ trợ nâng cao thể trạng. Trong đó, Fucoidan – hoạt chất được chiết xuất từ tảo nâu - là một thành phần nhận được nhiều sự quan tâm nhờ các nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.
Một trong những dòng sản phẩm Fucoidan được nghiên cứu và sản xuất tại Nhật Bản sử dụng công thức kết hợp Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mekabu cùng bột tinh chế từ nấm Agaricus. Sản phẩm hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, góp phần nâng cao thể trạng và hỗ trợ giảm các tác dụng phụ do hóa trị, xạ trị gây ra.
Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Không chỉ chú trọng về thành phần, sản phẩm còn được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại Nhật Bản, từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến sản xuất và kiểm định trước khi đưa ra thị trường. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và quy trình sản xuất được kiểm soát là những yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, sản phẩm hiện có cả dạng viên và dạng nước. Dạng viên nhỏ gọn, thuận tiện mang theo trong quá trình làm việc, học tập hoặc di chuyển. Trong khi đó, dạng nước mang đến thêm một lựa chọn phù hợp với những người ưu tiên sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.
Việc lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe phù hợp cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, sinh hoạt điều độ và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết. Chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày chính là nền tảng giúp duy trì thể trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Một trong những sản phẩm Fucoidan được nhiều người tin dùng là Umi No Shizuku, phân phối bởi công ty Umi No Shizuku, thuộc tập đoàn Kamerycah Food - một trong những tập đoàn sản xuất thực phẩm từ nguyên liệu biển hàng đầu Nhật Bản. Để tạo niềm tin cho người tiêu dùng về sản phẩm, xuất xứ Fucoidan Umi No Shizuku được công khai rõ ràng. Sản phẩm có dạng viên và dạng nước phù hợp nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau, hiện được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.
Để tư vấn và đặt hàng, liên hệ Công ty TNHH Umi No Shizuku
- Văn phòng TP.HCM: phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn; hotline: 0916 753 108
- Văn phòng Hà Nội: phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng; hotline: 0934 020 210
- Website: www.kfucoidan.com.vn
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- Tổng đài 1800 558 802
Giấy phép quảng cáo số 00526/2019/ATTP-XNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29.3.2019.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
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