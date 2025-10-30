Hoạt chất Fucoidan Nhật Bản - Giải pháp chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên

Thu hoạch tảo nâu Mozuku tại vùng biển Okinawa, Nhật Bản

Bí quyết sống khỏe của người Nhật

Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ cao trên thế giới với cuộc sống và thói quen ăn uống giản dị. Trong đó, rong biển là thức ăn được sử dụng hàng ngày, cung cấp hoạt chất fucoidan cần thiết giữ cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài.

Tảo biển phân thành các nhóm như nhóm tảo nâu (kombu, lá bào tử nước lạnh mekabu, mozuku), tảo đỏ, tảo xanh, tảo lam. Trong đó, tảo nâu có nguồn dinh dưỡng dồi dào. Độ tinh khiết của hợp chất fucoidan trong tảo nâu Okinawa mozuku, mekabu cao và chất lượng tốt. Bên cạnh đó, nấm agaricus có tác dụng bồi bổ tốt nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất cần thiết.

Hoạt chất fucoidan chiết xuất từ tảo nâu mozuku và mekabu kết hợp sợi nấm agaricus tốt cho sức khỏe

Hai loại tảo biển tiêu biểu

Tảo nâu Mozuku và Mekabu là hai loại tảo biển tiêu biểu tại đảo Okinawa - nơi được biết đến với tỉ lệ người sống khỏe mạnh và sống thọ cao trên thế giới. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khám phá ra hoạt chất Fucoidan có trong hai loại tảo này có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Bên cạnh đó, tinh chất sợi nấm Agaricus giúp hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch, đồng thời góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình oxy hóa trong cơ thể. Sự kết hợp giữa hai loại Fucoidan từ tảo nâu và tinh chất nấm Agaricus tạo nên công thức độc đáo Fucoidan Mix AG, phát huy hiệu quả tương hỗ. Công thức độc đáo Fucoidan Mix AG là kết hợp giữa hoạt chất fucoidan của tảo nâu mozuku và Mekabu, nấm Agaricus giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tác dụng khi kết hợp nguyên liệu quý NGUỒN: VIỆN NGHIÊN CỨU FUCOIDAN NPO

