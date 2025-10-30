Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Hoạt chất Fucoidan Nhật Bản - Giải pháp chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
30/10/2025 08:00 GMT+7

Hiện nay, xu hướng chăm sóc sức khỏe ngày càng chú trọng đến nguồn gốc tự nhiên và yếu tố an toàn, hoạt chất Fucoidan được xem như một sự lựa chọn đáng tin cậy, được chiết xuất từ các nguyên liệu đặc trưng của vùng biển Okinawa, Nhật Bản.

- Ảnh 1.

Thu hoạch tảo nâu Mozuku tại vùng biển Okinawa, Nhật Bản

Bí quyết sống khỏe của người Nhật

Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ cao trên thế giới với cuộc sống và thói quen ăn uống giản dị. Trong đó, rong biển là thức ăn được sử dụng hàng ngày, cung cấp hoạt chất fucoidan cần thiết giữ cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài.

Tảo biển phân thành các nhóm như nhóm tảo nâu (kombu, lá bào tử nước lạnh mekabu, mozuku), tảo đỏ, tảo xanh, tảo lam. Trong đó, tảo nâu có nguồn dinh dưỡng dồi dào. Độ tinh khiết của hợp chất fucoidan trong tảo nâu Okinawa mozuku, mekabu cao và chất lượng tốt. Bên cạnh đó, nấm agaricus có tác dụng bồi bổ tốt nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất cần thiết. 

- Ảnh 2.

Hoạt chất fucoidan chiết xuất từ tảo nâu mozuku và mekabu kết hợp sợi nấm agaricus tốt cho sức khỏe

Hai loại tảo biển tiêu biểu

Tảo nâu Mozuku và Mekabu là hai loại tảo biển tiêu biểu tại đảo Okinawa - nơi được biết đến với tỉ lệ người sống khỏe mạnh và sống thọ cao trên thế giới. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khám phá ra hoạt chất Fucoidan có trong hai loại tảo này có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Bên cạnh đó, tinh chất sợi nấm Agaricus giúp hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch, đồng thời góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình oxy hóa trong cơ thể. Sự kết hợp giữa hai loại Fucoidan từ tảo nâu và tinh chất nấm Agaricus tạo nên công thức độc đáo Fucoidan Mix AG, phát huy hiệu quả tương hỗ. Công thức độc đáo Fucoidan Mix AG là kết hợp giữa hoạt chất fucoidan của tảo nâu mozuku và Mekabu, nấm Agaricus giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. 

- Ảnh 3.

Tác dụng khi kết hợp nguyên liệu quý

NGUỒN: VIỆN NGHIÊN CỨU FUCOIDAN NPO

Với phương châm: "Chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng của cuộc sống" chúng tôi xin được mang đến cho người tiêu dùng dòng sản phẩm được hình thành từ những nguyên nguyên liệu của thiên nhiên.

Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chăm sóc sức khỏe cho bạn thật tốt. Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp của công ty sẽ tư vấn cho quý khách.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku với công thức độc đáo Fucoidan Mix AG đã được Công ty TNHH Umi No Shizuku nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang và dạng nước uống tiện lợi, phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau.

- Ảnh 4.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng viên

- Ảnh 5.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng nước

Để được tư vấn, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Umi No Shizuku:

Văn phòng TP.HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn, TP.HCM. Hotline: 0916 753 108

Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Hotline: 0934 020 210

Tổng đài miễn cước phí: 1800 558 802

Website: www.kfucoidan.com.vn

GPQC số: 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29.3.2019.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Khám phá thêm chủ đề

tảo biển thực phẩm bảo vệ sức khoẻ tảo nâu Mozuku bí quyết sống khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận