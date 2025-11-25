Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Hoạt chất Fucoidan Nhật Bản - Món quà thiên nhiên dành cho sức khỏe

Thảo Ly
Thảo Ly
25/11/2025 09:00 GMT+7

Ngày nay con người sống trong môi trường bị ô nhiễm: không khí, thức ăn, nước… Những tác nhân đó có thể gây nên nhiều căn bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe. Với những tiến bộ của khoa học, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm ra hoạt chất Fucoidan - thành phần tự nhiên của đại dương, là tên gọi của hoạt chất siêu nhờn có trong tảo nâu Mozuku và Mekabu.

Đây là món quà từ thiên nhiên giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe người dùng. Hoạt chất Fucoidan được chiết xuất từ hai loại tảo nâu Mozuku, Mekabu khi kết hợp tinh chất sợi nấm Agaricus theo công thức độc đáo giúp phát huy hiệu quả tương hỗ. Sự kết hợp này giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Sản phẩm hợp chất Fucoidan kết hợp chiết xuất từ nấm Agaricus được ví là "Món quà từ thiên nhiên", sản xuất 100% tại Nhật Bản, đã có mặt ở nhiều quốc gia. Sản phẩm Fucoidan có dạng viên và dạng nước, phù hợp dùng cho mọi lứa tuổi và tiện dụng khi sử dụng, bảo quản. Đây là một "Món quà từ thiên nhiên" có thể bổ sung vào chế độ ăn uống và giúp cải thiện sức khỏe. Đặc biệt là cho những ai đang phải chịu đựng những khó khăn và đau đớn về sức khỏe trong quá trình điều trị.

Hiện nay, TPBVSK Fucoidan Umi No Shizuku với thành phần chính là hoạt chất fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và tinh chất sợi nấm Agaricus đã được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku. Sản phẩm có dạng viên và dạng nước phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau, hiện đang được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU. Sản phẩm với sự kết hợp từ chất Fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus

ẢNH: UMI NO SHIZUKU

Để tư vấn và đặt hàng xin hãy liên hệ Công ty TNHH UMI NO SHIZUKU:

Văn phòng tại TP.HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn, TP.HCM. Hotline: 0916 753 108

Văn phòng tại Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Hotline: 0934 020 210

Tổng đài miễn cước phí: 1800 558 802

Website: www.kfucoidan.com.vn

GPQC số: 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29.3.2019. 


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
