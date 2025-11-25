Hoạt chất Fucoidan Nhật Bản - Món quà thiên nhiên dành cho sức khỏe

Đây là món quà từ thiên nhiên giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe người dùng. Hoạt chất Fucoidan được chiết xuất từ hai loại tảo nâu Mozuku, Mekabu khi kết hợp tinh chất sợi nấm Agaricus theo công thức độc đáo giúp phát huy hiệu quả tương hỗ. Sự kết hợp này giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.
Sản phẩm hợp chất Fucoidan kết hợp chiết xuất từ nấm Agaricus được ví là "Món quà từ thiên nhiên", sản xuất 100% tại Nhật Bản, đã có mặt ở nhiều quốc gia. Sản phẩm Fucoidan có dạng viên và dạng nước, phù hợp dùng cho mọi lứa tuổi và tiện dụng khi sử dụng, bảo quản. Đây là một "Món quà từ thiên nhiên" có thể bổ sung vào chế độ ăn uống và giúp cải thiện sức khỏe. Đặc biệt là cho những ai đang phải chịu đựng những khó khăn và đau đớn về sức khỏe trong quá trình điều trị.
Hiện nay, TPBVSK Fucoidan Umi No Shizuku với thành phần chính là hoạt chất fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và tinh chất sợi nấm Agaricus đã được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku. Sản phẩm có dạng viên và dạng nước phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau, hiện đang được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
GPQC số: 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29.3.2019.
