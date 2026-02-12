Hoạt động chuyển đổi xanh gia tăng, nhu cầu tiêu thụ khí thiên nhiên khởi sắc

Chia sẻ với báo chí trước thềm Tết Bính Ngọ, ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, mã chứng khoán PGD) - cho hay từ đầu năm 2026 đến nay, nhu cầu tiêu thụ khí thiên nhiên của khách hàng PV GAS D ghi nhận tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2025, qua đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác vận hành hệ thống cấp khí an toàn, ổn định và liên tục.

Cụ thể, chỉ trong tháng 1 vừa qua, công ty đã cung cấp hơn 84 triệu Sm³ khí, tăng 18,85% so với tháng 1.2025. Có một số nguyên nhân giúp tiêu thụ khí khởi sắc như khách hàng mở rộng hoạt động, gia tăng sản xuất. Bên cạnh đó, nhu cầu chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng sạch để đáp ứng tiêu chuẩn giảm phát thải theo yêu cầu của các đối tác nước ngoài...

Ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - chia sẻ về tình hình tiêu thụ khí thiên nhiên khởi sắc trong đầu năm 2026 ẢNH: M.P

Hiện nay, PV GAS D là đơn vị cung cấp khí thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam cho các hộ tiêu thụ công nghiệp, với sản lượng tiêu thụ hằng năm trên 1 tỉ Sm³ từ nguồn khí trong nước và nhập khẩu. Với hệ thống phân phối khí thiên nhiên trên phạm vi toàn quốc và hơn 23 năm kinh nghiệm, tính đến nay PV GAS D đã cung cấp an toàn, ổn định hơn 14 tỉ Sm³ khí thiên nhiên làm nhiên liệu cho hơn 130 khách hàng tại 21 khu công nghiệp. Riêng tại khu vực Đông Nam bộ, công ty đang cung cấp khí qua hệ thống đường ống cho hơn 100 nhà máy sản xuất quy mô lớn ở TP.HCM, trong đó khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, châu Âu chiếm khoảng 75%.

Từ năm 2024, PV GAS D đã triển khai gói giải pháp năng lượng tối ưu với mô hình kinh doanh tích hợp, cung cấp đa dạng các sản phẩm khí thiên nhiên (NG/khí thấp áp), CNG, LNG, LPG, có thể thay thế lẫn nhau, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng về sản phẩm, nguồn cung linh hoạt, ổn định, chất lượng cao. Qua đó, công ty cam kết mạnh mẽ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khí của tất cả khách hàng tiêu thụ...

PV GAS D đảm bảo cung cấp khí ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các khách hàng ẢNH: PGD

Đáng chú ý, trong vấn đề cung cấp khí, yêu cầu bảo đảm an toàn ở mức rất cao. Công ty luôn chủ động báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, an toàn nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho công trình khí và hệ thống cấp khí hiện hữu trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật. Ngoài ra, công ty còn liên tục tổ chức truyền thông công tác an ninh an toàn đến ban quản lý khu công nghiệp, các hộ dân sinh sống gần tuyến ống để đảm bảo an ninh, an toàn cho các công trình khí; đảm bảo cung cấp khí ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các khách hàng, phù hợp với các quy định của pháp luật.