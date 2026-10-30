Hoạt động và dịch vụ của Prudential tại thị trường Việt Nam

Bảo hiểm Prudential của nước nào?

Prudential là thương hiệu bảo hiểm có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, được thành lập từ năm 1848. Doanh nghiệp có bề dày lịch sử lâu đời, chuyên cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại các thị trường châu Á và châu Phi.

Tại Việt Nam, Prudential chính thức hoạt động từ năm 1999. Tính đến nay, doanh nghiệp đã phục vụ hơn 7 triệu khách hàng. Prudential không chỉ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống, mà còn mở rộng các giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư, tích lũy, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Giải pháp bảo hiểm và dịch vụ chăm sóc khách hàng

Prudential triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng, từ bảo vệ tài chính đến các giải pháp kết hợp đầu tư, nổi bật là sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Vững Tiến. Sản phẩm cung cấp quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống, đồng thời có thể chủ động tăng số tiền bảo hiểm không cần thẩm định sức khỏe vào các cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Hơn hết, khi tham gia PRU-Đầu Tư Vững Tiến, tùy mức độ chấp nhận rủi ro mà khách hàng có thể chọn đầu tư thông qua 7 Quỹ PRUlink được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments ('Eastspring Investments'). Với đội ngũ các chuyên gia đầu tư chuyên môn cao cùng quy trình đầu tư và năng lực kiểm soát rủi ro chặt chẽ, Eastspring Investments giúp khách hàng yên tâm tích lũy và phát triển tài sản dài hạn.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn có cơ chế thưởng kép hấp dẫn giúp gia tăng tài sản tích lũy hiệu quả. Cùng với đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy thông qua việc tham gia hợp đồng bảo hiểm mới, có người được bảo hiểm mới, mà không phải áp dụng lại thời hạn đóng phí bắt buộc và toàn bộ phí ban đầu. Nhờ đó khách hàng vừa yên tâm với hiện tại, vừa chuẩn bị vững vàng cho tương lai.

PRU-Đầu Tư Vững Tiến là giải pháp bảo vệ tài chính kết hợp đầu tư hiện đại, minh bạch

Song song phát triển sản phẩm, Prudential còn ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Năm 2018, Prudential ra mắt cổng thông tin khách hàng PRUOnline hỗ trợ khách hàng dễ dàng quản lý hợp đồng, thực hiện thanh toán… ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

Đến năm 2024, Prudential tiếp tục triển khai công nghệ OCR có khả năng nhận dạng và trích xuất thông tin từ hình ảnh sang văn bản chính xác đến 96% với tốc độ xử lý chưa tới 20 giây. Nhờ đó giúp hệ thống phản hồi gần như tức thì về tính hợp lệ của chứng từ, rút ngắn quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Với sứ mệnh "Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt", Prudential không chỉ tập trung vào trải nghiệm khách hàng, mà còn mở rộng các hoạt động hướng đến cộng đồng. Prudential đã và đang triển khai nhiều hoạt động xã hội về giáo dục, sống khỏe và an toàn, ứng phó với thiên tai và dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng sống và hỗ trợ người dân xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.

Không chỉ mang đến đa dạng giải pháp bảo vệ, Prudential còn phát triển các hoạt động cộng đồng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ tại các trung tâm chăm sóc khách hàng

Hiểu rõ nguồn gốc, uy tín và các hoạt động hiện tại của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ giúp khách hàng có cơ sở đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Tương tự với khách hàng của Prudential, việc nắm bắt thông tin về sản phẩm, quyền lợi, hoạt động cộng đồng... cũng góp phần hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định về giải pháp bảo vệ phù hợp và an tâm duy trì hợp đồng.



