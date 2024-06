Học an toàn bảo mật theo cách mới cùng MoMo

Đi lễ hội: Vừa học, vừa chơi, vừa có quà

Trong khuôn khổ Lễ hội Ngày không tiền mặt 2024, khách tham quan bắt gặp những màn hình lớn đặt rải rác tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) trình chiếu những bài học về hướng dẫn đặt mật khẩu, bảo mật OTP, cảnh giác trước các link lạ,... được thực hiện một cách sáng tạo, gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ.

Các video nằm trong dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo" mà Fintech này hợp tác với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA). Dự án đã chính thức ra mắt cuối tháng 5.2024 nhằm tăng cường nhận thức cho người dùng về an toàn bảo mật và hưởng ứng chủ trương "Nâng cao dân trí tài chính quốc gia" của Ngân hàng Nhà nước. Các video có thời lượng ngắn bằng một quảng cáo của các thương hiệu được phát sóng rộng trên YouTube, TikTok, bảng quảng cáo ngoài trời, các kênh truyền thông báo chí,… trên nhiều thành phố lớn tại Việt Nam với mong muốn ai cũng có thể tiếp cận.

Màn hình quảng cáo ngoài trời hiển thị nội dung truyền thông về an toàn bảo mật của MoMo Ảnh: MoMo

"Tranh thủ lúc chờ bạn trải nghiệm Face Payment tại quầy trải nghiệm MoMo để nhận túi Tote MoMo mà bạn ấy thích, mình đi dạo vòng vòng. Tự nhiên dòng chữ "Yeuem1! Yeuem1! Yeuem1!" thì mất tới 539 nghìn tỉ năm để hack" trên màn hình lớn thu hút mình. Mình mê mẩn xem thì biết đó là MoMo mách rằng lặp lại nhiều lần một mật khẩu yếu cũng là một cách làm mật khẩu mạnh hơn. Nội dung cực kỳ dễ thương luôn á mọi người", Minh, một bạn sinh viên đến với lễ hội chia sẻ. Minh cho biết sau đó bạn xem luôn một lèo các video về an toàn bảo mật của MoMo vì nội dung quá sáng tạo và đáng yêu.

Minh nói thêm: "Trước giờ mẹ, dì và chị gái mình thường dùng ngày sinh nhật làm mật khẩu cho dễ nhớ. Nay mình sẽ về mở các video ngắn này của MoMo cho mọi người trong nhà xem. Trong đó có một video, chuyên gia MoMo ví việc dùng ngày sinh nhật làm mật khẩu giống như đi mưa mà che cái dù giấy bé tí họ hay trang trí trên mấy ly kem, chẳng giúp gì được trong việc tránh mưa".

Hơn 10.000 lượt khách tham quan đến quầy trải nghiệm MoMo, cùng học và thực hành an toàn bảo mật

Tại quầy trải nghiệm, MoMo thường trực phát sóng các video này, nhắc nhở hàng ngàn khách tham quan về an toàn bảo mật trên môi trường số trong bối cảnh lừa đảo trên mạng ngày càng phức tạp và tinh vi. Điều này cũng đúng với tinh thần của Ngày không tiền mặt năm nay là "Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, bảo mật".

Một bạn trẻ đang xem các video hướng dẫn về an toàn bảo mật của MoMo trên màn hình lớn tại Lễ hội Ngày không tiền mặt 2024 Ảnh: MoMo





Thêm vào đó, cũng hưởng ứng tinh thần của lễ hội, MoMo hỗ trợ người dùng thực hiện xác thực sinh trắc học, hướng đến tuân thủ Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2024 nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán trên môi trường số.

Trong năm thứ 6 đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ trong sự kiện Ngày không tiền mặt, MoMo đã ghi nhận những con số "khủng" về lượt khách tham quan, trải nghiệm và quà tặng. Cụ thể, hơn 10.000 khách ghé thăm quầy trải nghiệm MoMo và xem các video về hướng dẫn an toàn bảo mật, hơn 8.000 lượt trải nghiệm công nghệ thanh toán bằng khuôn mặt (Face Payment) nhận quà là Móc khóa dẻo, Sticker, Quai đeo ly, Túi tote, Nước tăng lực EnerZ, Sốt dầu dấm Nam Dương, và hàng ngàn thẻ quà giảm giá ăn uống,... và gần 100 cuốn sách giáo dục tài chính cho mọi lứa tuổi Khéo khôn với tiền - tránh những ưu phiền đã đến tay độc giả.