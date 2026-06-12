Học bổng: Điểm khởi đầu của hành trình đại học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

70 tỉ đồng học bổng cho tân sinh viên

Năm 2026, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành mở rộng chính sách hỗ trợ người học khi nâng tổng quỹ học bổng dành cho tân sinh viên 2k8 từ 50 tỉ đồng lên 70 tỉ đồng. Việc gia tăng nguồn lực cho các chương trình học bổng không chỉ thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với người học mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giảng đường đại học cho nhiều đối tượng thí sinh.

Ngoài chính sách học bổng đầu vào, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn kết nối doanh nghiệp mang đến nhiều cơ hội học bổng giá trị cho sinh viên trong suốt quá trình học tập ẢNH: NTTU

Trong bối cảnh chi phí học tập là một trong những mối quan tâm của nhiều gia đình, các chương trình học bổng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người học. Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, học bổng không đơn thuần là phần thưởng dành cho những thí sinh có thành tích xuất sắc mà còn là chính sách khuyến khích, hỗ trợ và tạo động lực cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau trên hành trình chinh phục tri thức.

Học bổng đa dạng hướng đến nhiều đối tượng

Từ nhiều năm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành duy trì chính sách học bổng với nhiều tiêu chí xét chọn khác nhau nhằm mở rộng cơ hội học tập cho người học. Đối với học bổng đầu vào, ngoài các chính sách dành cho thí sinh có thành tích cao trong các phương thức xét tuyển, nhà trường còn triển khai nhiều chương trình học bổng dành cho thí sinh từng đạt giải tại các cuộc thi học thuật, nghệ thuật và thể thao.

Đáng chú ý, trường còn triển khai chương trình "Học bổng doanh nghiệp" khuyến khích người học theo đuổi một số ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao. Theo đó, sinh viên chọn học các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý bệnh viện, Việt Nam học, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Vật lý y khoa, Kỹ thuật y sinh, Quan hệ quốc tế, Công nghệ kỹ thuật hóa học và Công nghệ sinh học… sẽ được hỗ trợ 50% học phí toàn khóa. Còn với nữ sinh viên theo học các ngành kỹ thuật và công nghệ như Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật xây dựng và Kiến trúc cũng được hỗ trợ 30% học phí toàn khóa.

Ngoài chính sách học bổng đầu vào, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn kết nối doanh nghiệp mang đến nhiều cơ hội học bổng giá trị cho sinh viên trong suốt quá trình học tập ẢNH: NTTU

Song song đó là học bổng "NTTU tiếp sức vượt khó" giảm từ 30% - 50% học phí toàn khóa cho những sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, sinh viên mồ côi hoặc người dân tộc thiểu số…

Đồng hành cùng sinh viên trong suốt hành trình đại học

Nếu các chương trình học bổng đầu vào mở ra cơ hội bước chân vào giảng đường đại học, thì hệ thống học bổng dành cho sinh viên đang theo học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục đóng vai trò động viên và hỗ trợ người học trên hành trình chinh phục tri thức.

Hằng năm, nhà trường đều trích kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng làm quỹ học bổng dành riêng cho sinh viên đang theo học tại trường. Bên cạnh các học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của người học mà còn là động lực để các em tiếp tục phấn đấu và phát triển toàn diện bản thân trong quá trình học tập.

"Giá trị của học bổng không chỉ nằm ở con số hỗ trợ mà còn ở cơ hội và động lực mà nó mang lại cho người học. Chúng tôi kỳ vọng mỗi một suất học bổng mà Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao tặng đều trở thành nguồn lực tiếp thêm niềm tin để người học tự tin bước vào giảng đường đại học, phát triển năng lực bản thân và chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai", PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhấn mạnh.