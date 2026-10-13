Học bổng Đinh Thiện Lý: Gieo mầm xanh thiện nguyện

Quan niệm ấy đã trở thành tôn chỉ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của ông tại Việt Nam và là tiền đề để những người kế thừa ông thành lập nên Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý vào năm 2005, với sự đóng góp của Công ty Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH Tân Thuận, Phú Hưng Group và các công ty thành viên khác trong tập đoàn.

Hơn hai mươi năm qua, Quỹ Đinh Thiện Lý đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và từ thiện xã hội. Trong số đó, nổi bật có thể kể đến là chương trình học bổng Đinh Thiện Lý với ý nghĩa hết sức cao đẹp: gieo vào lòng xã hội những mầm xanh thiện nguyện.

Tính đến nay, qua 23 lần tổ chức lễ trao học bổng trực tiếp và thông qua các tổ chức, từ thiện xã hội, Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao tặng 125.878 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên vượt khó, con em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, mồ côi trên khắp cả nước. Từ những suất học bổng Đinh Thiện Lý, hàng nghìn cử nhân, kỹ sư, bác sĩ và nhà giáo... đã tốt nghiệp, khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Sinh viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm 2025 ẢNH: PHÚ MỸ HƯNG

Không đơn thuần chỉ là những khoản hỗ trợ về tài chính, giúp các em trang trải một phần chi phí để tiếp tục con đường học tập, học bổng Đinh Thiện Lý còn chứa đựng niềm tin yêu và sự kỳ vọng của chương trình dành cho thế hệ trẻ. Đó cũng là lý do mà những năm gần đây, tiêu chí tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng được Quỹ Đinh Thiện Lý đưa vào xét tuyển học bổng. Bởi Quỹ Đinh Thiện Lý tin rằng, những tấm lòng nhân hậu sẽ như những mầm xanh tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với cộng đồng.

Đáng chú ý, từ năm 2025, học bổng Đinh Thiện Lý đã có sự thay đổi lớn về giá trị học bổng. Cụ thể, giá trị của từng suất học bổng không còn cố định như những năm trước mà tùy thuộc vào mức học phí của từng sinh viên đối với ngành, trường mà sinh viên đang theo học. Việc hỗ trợ toàn bộ học phí trong một năm nhằm giúp các sinh viên được nhận học bổng thêm phần an tâm về chi phí, tập trung tốt hơn cho việc học tập.

Năm nay, lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần thứ 24 dự kiến sẽ được tổ chức vào 24.10.2026 với khoảng 190 suất học bổng được trao trực tiếp. Đối tượng được trao học bổng năm nay sẽ mở rộng thêm cho sinh viên ở hai Trường đại học Văn hóa TP.HCM và Trường đại học Công nghệ thông tin TP.HCM.

Thông qua việc tài trợ các tổ chức từ thiện xã hội, Học bổng Đinh Thiện Lý được trao gián tiếp đến với học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi ẢNH: PHÚ MỸ HƯNG

Bên cạnh đó, trong năm 2026 Quỹ Đinh Thiện Lý sẽ tiếp tục trao tài trợ đến các quỹ, các hội từ thiện như: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ Vì người nghèo TP.HCM, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM và các Hội Khuyến học thuộc các tỉnh, thành trên cả nước để các quỹ, các hội thay mặt Quỹ Đinh Thiện Lý xét chọn và trao học bổng gián tiếp cho học sinh, sinh viên tại địa phương.

Bước vào năm thứ 21, hành trình “gieo mầm” của Quỹ Đinh Thiện Lý vẫn sẽ tiếp tục với niềm hy vọng ngày càng nhiều mầm xanh thiện nguyện được vươn lên, lan tỏa và nhân rộng tinh thần phụng sự xã hội, hỗ trợ cộng đồng.