Học bổng mở ra chương mới cho nam sinh mồ côi

Phận mồ côi, Đức định thi tốt nghiệp THPT xong rồi chờ lấy tấm bằng, sau đó xin được việc nào làm việc đó. Điều này khiến thầy cô Trường THPT Giai Xuân (TP.Cần Thơ) hết sức xót xa. Bởi trên lớp Đức là cậu học trò ngoan hiền, lễ phép, giàu nghị lực vươn lên. Trăn trở, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đã chia sẻ tâm tư của Trường THPT Giai Xuân với PV Thanh Niên, mong mỏi học bổng Nghị lực mùa thi sẽ là cầu nối để Đức có thể tiếp tục học hành (trước đó học bổng đã giúp nhiều học sinh nghèo ở Cần Thơ - PV).

: Lê Huỳnh Anh Đức trường thành, tự tin hơn sau một năm vào ĐH ẢNH: THANH DUY

Năm ngoái, PV Thanh Niên đã cùng Hiệu trưởng Trường THPT Giai Xuân đến nhà nội của Đức để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của em. Trước di ảnh của hai con, người bà 72 tuổi của Đức bùi ngùi xúc động vì bản thân không còn đủ sức để giúp cháu đi tiếp 4 năm ĐH. Nghĩ đến đó, bà lại thấy có lỗi với người con gái đã mất, vì mẹ Đức từng là giáo viên dạy cấp 3, mang rất nhiều tâm tư, hoài bão cho con trai học hành đến nơi đến chốn.

Sau đó, câu chuyện về nghị lực của Đức được chia sẻ qua bài viết Nam sinh mồ côi cha mẹ, sống một mình trong căn chòi nhỏ, đăng trên Thanh Niên ngày 26.6.2024. Chính hoàn cảnh, tinh thần hiếu học của cậu học trò này đã chạm đến trái tim của nhiều người. Qua đó, Đức nhận được số tiền hơn 150 triệu đồng từ học bổng Nghị lực mùa thi do bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp giúp đỡ. Chàng trai này đã bật khóc khi nhận được tin vui.

"Học bổng đã mở ra chương mới cho cuộc đời em, đó là bước vào giảng đường ĐH, được trở thành sinh viên như mơ ước. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có nhiều người yêu thương đến vậy. Suốt chuyến xe từ TP.HCM về quê, em luôn nghĩ đến việc phải sống, học tập như thế nào để không phụ lòng mọi người", Đức kể lại.

Có điều kiện, Đức đã theo học ngành quản trị khách sạn tại Trường ĐH Nam Cần Thơ. Vì mồ côi, Đức được nhà trường giảm 30% học phí. Đức bộc bạch: "Sử dụng tiết kiệm, học bổng Nghị lực mùa thi sẽ giúp em trang trải học phí cả chương trình ĐH. Lúc này em vẫn ở căn chòi nhỏ của cha mẹ, tiền sinh hoạt vẫn dựa vào vườn dừa. Tuy nhiên, càng ngày có nhiều cây bị chết do đuông dừa ăn nên thu hoạch chẳng bao nhiêu. Nhưng quan trọng là có tiền đóng học phí, còn chuyện sinh hoạt thì em có thể đi làm thêm để lo liệu".

Đức (phải) hiện là Bí thư Đoàn ấp Mỹ Lộc, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương ẢNH: THANH DUY

Đức còn là Bí thư Đoàn ấp Mỹ Lộc (xã Mỹ Khánh cũ, nay thuộc P.An Bình, TP.Cần Thơ). Vai trò này đã giúp cậu học trò rụt rè, nhút nhát của một năm trước trở nên tự tin, hoạt bát và năng động hơn. Thời gian qua, Đức cho thấy hoàn cảnh bản thân tuy nghèo, nhưng giàu tinh thần cống hiến sức trẻ để phát triển quê hương. Em thường xuyên cùng Đoàn thanh niên tham gia nhiều phần việc ý nghĩa như dặm vá đường, phát quang bụi rậm, trồng cây tạo cảnh quan, thu gom rác nhựa…

Anh Huỳnh Ngọc Bảo, Bí thư Xã đoàn Mỹ Khánh cũ, cho biết qua bài viết của Báo Thanh Niên, anh đã nhiều lần đến gặp Đức để động viên, khích lệ tinh thần học tập. Qua mỗi lần chia sẻ, anh càng cảm nhận được sự chân thành, hiền hậu và quyết tâm của Đức. Vì vậy, mọi người đã đặt niềm tin, ngỏ ý muốn Đức làm Bí thư Đoàn ấp Mỹ Lộc và việc lựa chọn này đã không làm mọi người thất vọng.