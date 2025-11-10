Học bổng S80 giảm 70% học phí cho chương trình IELTS và giao tiếp trực tuyến

S80 - Hành trình nhân văn vì một thế hệ Việt Nam vươn mình

Chiều 6.11 tại Hà Nội, Báo Thanh Niên phối hợp cùng SunUni Academy tổ chức Lễ công bố chương trình S80 International Education Scholarship. Học bổng ra đời trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945 - 2025) và 80 năm hình thành ngành giáo dục Việt Nam - giai đoạn đánh dấu những bước phát triển vượt bậc về chính trị, kinh tế, và tri thức.

Từ một dân tộc kiên cường vượt qua chiến tranh và gian khó, Việt Nam hôm nay đã khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Trí tuệ Việt đã được ghi nhận trong nhiều lĩnh vực toàn cầu - và đó chính là thời điểm để thế hệ trẻ Việt Nam "vươn mình", tự tin sánh vai cùng thế giới. Chính tinh thần ấy là nguồn cảm hứng để Báo Thanh Niên cùng SunUni Academy khởi xướng chương trình học bổng S80, với mục tiêu đào tạo 8.000 công dân ưu tú, sở hữu năng lực tiếng Anh học thuật và giao tiếp toàn cầu.

5 khách mời trong phiên thảo luận "Vai trò của tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình"

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên thảo luận với chủ đề "Vai trò của tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình" đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới giáo dục, truyền thông và phụ huynh.

Phiên thảo luận có sự tham gia của bà Nguyễn Thúy Hồng - Nguyên Phó cục trưởng Cục Nhà giáo (Bộ GD-ĐT), bà Natalie Sasha Goodwin - Giám đốc Trung tâm Phát triển học thuật, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cựu học viên Trần Tiến Đạt (IELTS 7.5) và MC Hoài Anh.

Các diễn giả cùng thống nhất rằng, tiếng Anh không chỉ là công cụ học tập mà đã trở thành "ngôn ngữ của cơ hội" - chiếc chìa khóa giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới trong thời đại kinh tế số và toàn cầu hóa.

Tại buổi lễ, nhiều đại diện đến từ các tổ chức giáo dục, công nghệ và tài chính lớn trong và ngoài nước đã cùng ký kết hợp tác với chương trình S80, gồm đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), ELSA Corp, ClassIn, Sacombank, Rootopia, Payoo, Lotte Finance, ShinHan Finance, IDP Việt Nam... cùng các trường đại học và doanh nghiệp uy tín. Sự đồng hành đa ngành này không chỉ mang đến nguồn lực tài chính, mà còn tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, vì mục tiêu chung "Thế hệ S80 - Thế hệ Việt Nam vươn mình".

Các đơn vị cùng chung tay vì học bổng S80 International Education Scholarship

Học bổng S80 - Giải pháp học tiếng Anh toàn diện và bền vững

Khác với những quỹ học bổng chỉ hỗ trợ tài chính, S80 mang đến giá trị đồng hành trọn vẹn. Giai đoạn đầu tiên của chương trình sẽ trao 8.000 suất học bổng giảm đến 70% học phí cho các khóa IELTS và Giao tiếp trực tuyến chuẩn quốc tế, cùng 8.000 tài khoản ELSA Business trị giá 3.7 triệu đồng để luyện nghe - nói 24/7 bằng công nghệ AI.

Chương trình được triển khai trực tuyến hoàn toàn trên nền tảng ClassIn - công nghệ mô phỏng lớp học tương tác, giúp người học chủ động tương tác với giảng viên và bạn học trong môi trường học tập gần gũi, tiết kiệm chi phí học tập, thời gian di chuyển và góp phần giảm phát thải CO₂, hướng tới phát triển bền vững.

Đối với chương trình IELTS, toàn bộ khóa học sử dụng giáo trình chuẩn Cambridge, được cập nhật và cá nhân hóa theo từng cấp độ. Phương pháp đào tạo TACTICS - hệ thống 7 chiến lược học tập độc quyền của SunUni Academy - giúp học viên phát triển đồng thời tư duy phản biện, khả năng giao tiếp và năng lực ngôn ngữ toàn diện.

ô hình chăm sóc học viên 5 sao - chuẩn 5A tại SunUni Academy giúp người học không đơn độc trên hành trình chinh phục tiếng Anh

Bên cạnh đó, khóa Giao tiếp trực tuyến sử dụng phương pháp ThinkTalk Teaching Methods – mô hình kết hợp giữa "suy nghĩ" (Think) và "trao đổi" (Talk). Người học không chỉ ghi nhớ từ vựng hay ngữ pháp, mà còn được rèn luyện tư duy phản biện (Critical Thinking) và giao tiếp tự nhiên (Communicative Approach) qua các tình huống tương tác thực tế. Đây là phương pháp giúp người Việt "nghĩ bằng tiếng Anh, nói bằng tự tin" - điều mà phần lớn mô hình truyền thống chưa làm được.

Chất lượng đào tạo được đảm bảo bởi đội ngũ giảng viên nước ngoài có chứng chỉ TESOL/TEFL và giảng viên Việt Nam đạt IELTS 7.5+ tốt nghiệp từ các trường đại học ngoại ngữ hàng đầu.

Song song, mô hình đào tạo 6S độc quyền (Smart Curriculum, Signature Program, Skilled Educators, Superior Technology, Star-rated Support, Strategic Pathway) cùng mô hình chăm sóc học viên 5 sao - chuẩn 5A giúp người học không đơn độc trên hành trình chinh phục tiếng Anh.

Mỗi học viên được kèm cặp bởi cố vấn học tập cá nhân - người theo sát tiến độ, phụ đạo ngoài giờ, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và duy trì động lực học tập. Cách làm này giúp học viên luôn cảm thấy được đồng hành và có thể vượt qua mọi rào cản tâm lý trong quá trình học.

Không chỉ mang giá trị giáo dục, S80 còn lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Ngoài 8.000 suất học bổng giảm học phí, chương trình còn dành 80 suất học bổng toàn phần trị giá hơn 7.56 tỉ đồng cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và 80 suất học bổng toàn phần cho học sinh xuất sắc tại nhiều trường như: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM, THCS & THPT Diên Hồng (TP.HCM)...

Đại diện BTC chương trình học bổng S80 trao tặng trao tặng các suất học bổng toàn phần, lan tỏa giá trị nhân văn

Những suất học bổng này không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn khơi dậy khát vọng học tập, góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam vững tri thức, bền nhân cách và sẵn sàng hội nhập.

Chia sẻ tại lễ công bố, ông Nguyễn Tiến Nam - Chủ tịch SunUni Academy khẳng định: "Chúng tôi mong muốn học bổng S80 sẽ trở thành một hành trình đồng hành, chứ không chỉ là sự hỗ trợ học phí. Mỗi học viên S80 sẽ được tiếp cận tri thức toàn cầu, được truyền cảm hứng và định hướng để phát huy tối đa tiềm năng của mình".

Ông Nguyễn Tiến Nam - Chủ tịch SunUni Academy phát biểu trong sự kiện

Đầu tư cho tiếng Anh hôm nay - Trao cơ hội vươn mình ngày mai

Trong thời đại toàn cầu hóa, tiếng Anh không còn là điểm cộng mà là điều kiện cần cho thế hệ trẻ Việt Nam vươn xa. Với S80 International Education Scholarship, mỗi học viên không chỉ được giảm gánh nặng tài chính mà còn được trao cơ hội thật để học thật, tiến bộ thật – thông qua các chương trình IELTS và giao tiếp trực tuyến chuẩn Cambridge, được kiểm chứng chất lượng bởi hàng chục nghìn học viên trên cả nước.