Học bổng Sacombank và chặng đường hơn 2 thập kỷ: Ươm mầm cho những ước mơ

Cán bộ nhân viên Sacombank chuẩn bị quà tặng cho các em học sinh trong ngày khai giảng

Ươm mầm cho những ước mơ

Những ngày đầu tháng 9, các em học sinh bước vào không khí khai giảng rộn ràng. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi vẫn còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, mang nhiều nỗi lo, gánh nặng. Hiểu được điều này, Sacombank nhiều năm liền tổ chức chương trình học bổng "Ươm mầm cho những ước mơ" nhằm hỗ trợ về tài chính, động viên tinh thần cho học sinh - sinh viên.

Năm học mới 2024-2025, hơn 3.900 học bổng đã được trao đến các em học sinh THCS và THPT tại các tỉnh, thành có Chi nhánh Sacombank hoạt động, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng kèm một balo. "Đây là nhiệm vụ, cơ hội để chúng tôi thực hiện trách nhiệm xã hội ngay tại nơi mình công tác", anh Nguyễn Quốc Huy, nhân viên Sacombank chia sẻ.

Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8, Sacombank phối hợp các trường học để chọn các em có hoàn cảnh khó khăn. Với sinh viên, ngân hàng dành tặng 45 suất học bổng toàn phần. Trong đó có một suất học bổng Vàng trị giá 100 triệu đồng, 44 suất 75 triệu đồng cùng cơ hội việc làm tại Sacombank sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, Sacombank dành 80 suất học bổng 1 năm, trị giá 10 triệu đồng/suất cho sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng tại các trường đại học có thâm niên hợp tác với ngân hàng.

Học sinh THPT Yên Khánh A nhận học bổng vào ngày 5.9

ẢNH: SACOMBANK

Hơn 46.300 ước mơ đã được ươm mầm

Ngân hàng cho biết chương trình học bổng thực hiện suốt 21 năm qua đã trở thành nguồn động viên, giúp nhiều học sinh vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trên con đường học vấn. Nguyễn Diệp Trà My, học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Cao Vân (Bình Định), là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng từ Sacombank. Gia đình Trà My không khá giả, ba mẹ em đều là công nhân, ngày ngày miệt mài làm việc để lo cho em có thể đến trường. "Em muốn học giỏi để sau này giúp ba mẹ đỡ vất vả hơn", Trà My tâm sự với ánh mắt kiên định. Suất học bổng từ Sacombank được My gọi là "một ngọn đèn dẫn lối", tiếp thêm niềm tin cho em trên con đường học tập đầy thử thách.

Lâm Ngọc Ngân, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) từng nhận học bổng Sacombank nhiều năm trung học phổ thông. Nhờ đó em có thể tập trung hoàn toàn vào việc học.



Sinh viên Lâm Ngọc Ngân, đang theo học khoa Công nghệ sinh học tại Trường đại học Cần Thơ

Em hiện là sinh viên ngành Công nghệ sinh học tại Trường đại học Cần Thơ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật như giành học bổng toàn phần STEM từ chương trình ASEAN-UK SAGE. Với Ngân, học bổng từ Sacombank là động lực, cánh cửa mở ra cơ hội giúp em chạm tới những mục tiêu lớn hơn. "Em mong muốn ứng dụng công nghệ nano để điều trị ung thư, giúp cho những bệnh nhân có thêm cơ hội sống khỏe mạnh", Ngân chia sẻ về hoài bão của mình.

Thời gian tới, Sacombank sẽ tiếp tục tổ chức chương học bổng "Ươm mầm cho những ước mơ". Đơn vị kỳ vọng sự hỗ trợ này góp thêm động lực tinh thần, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như Trà My, Ngọc Ngân tin tưởng hơn vào tương lai. "Mỗi suất học bổng trao đi là một "hạt giống" ươm mầm cho ước mơ, giúp các em vượt qua giới hạn hoàn cảnh", đại diện ngân hàng này nhấn mạnh.

Tô Thu Hồng, một học sinh lớp 10 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS - THPT Cao Lộc (Lạng Sơn), cũng đã nhận được học bổng từ Sacombank. Gia đình Hồng thuộc diện hộ nghèo và sống ở khu vực miền núi đặc biệt khó khăn, nhưng em chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. "Em muốn trở thành giáo viên dạy toán để giúp đỡ các em nhỏ khác, giống như cách Sacombank đã giúp em", Hồng chia sẻ với nụ cười rạng rỡ. Dù hoàn cảnh gia đình không thuận lợi, nhưng những suất học bổng như của Sacombank đã cho em niềm tin và động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Một học sinh khuyết tật xúc động khi nhận học bổng ẢNH: NVCC

Trong suốt 21 năm qua, chương trình "Sacombank - Ươm mầm cho những ước mơ" đã trao tặng hơn 46.300 suất học bổng với tổng giá trị gần 72 tỉ đồng. Đại diện ngân hàng hiểu rằng, đồng hành cùng các em học sinh trên con đường tri thức là việc trao đi những món quà, thể hiện sự sẻ chia, thấu hiểu và chung tay xây dựng một tương lai tươi sáng hơn: "Mỗi suất học bổng vừa là món quà tài chính, vừa thể hiện sự gắn kết trách nhiệm xã hội của Sacombank đối với cộng đồng trong hơn hai thập kỷ qua".

Với phương châm "Đồng hành cùng phát triển" Sacombank sẽ tiếp tục nâng tầm chương trình, góp phần ươm mầm thêm nhiều ước mơ, mang đến niềm tin và hy vọng cho hàng ngàn em học sinh trên khắp cả nước.