Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Học bổng SCG Sharing the Dream lần thứ 19 đồng hành cùng ước mơ người trẻ Việt

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
12/09/2025 11:00 GMT+7

Tiếp nối hành trình kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam, Tập đoàn SCG phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội Trung ương chính thức tái khởi động chương trình học bổng SCG Sharing the Dream.

Lần thứ 19 này, chương trình sẽ trao tặng 150 suất học bổng với tổng giá trị 1,6 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập trên khắp cả nước.

Học bổng SCG Sharing the Dream lần thứ 19 đồng hành cùng ước mơ người trẻ Việt- Ảnh 1.

SCG Sharing the Dream 2025 quay trở lại, mang đến cơ hội học tập cho hàng trăm học sinh, sinh viên trên toàn quốc

Ngoài việc cung cấp tài chính, chương trình học bổng SCG Sharing the Dream 2025 còn chú trọng vào việc trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện. Đối với sinh viên, học bổng mang đến cơ hội được đào tạo chuyên sâu về phát triển bền vững và cách thức xây dựng các dự án cộng đồng. Các em sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia của tập đoàn SCG trong quý I và quý II năm 2026 để cùng xây dựng và phát triển ý tưởng về ESG. Đặc biệt, những dự án có triển vọng sẽ được Tập đoàn SCG hỗ trợ kinh phí để triển khai trong thực tế vào quý III cùng năm.

Để tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ Việt Nam trên hành trình vượt khó, vươn đến tri thức, chương trình Học bổng SCG Sharing the Dream 2025 đang mở cổng đăng ký trực tuyến tại scg.sac.vn. Các ứng viên có thể nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 30.9.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Học bổng SCG Sharing The Dream Học bổng SCG Sharing the Dream lần thứ 19 đồng hành cùng ước mơ người trẻ Việt tập đoàn SCG hành trình kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận