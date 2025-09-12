Học bổng SCG Sharing the Dream lần thứ 19 đồng hành cùng ước mơ người trẻ Việt

Lần thứ 19 này, chương trình sẽ trao tặng 150 suất học bổng với tổng giá trị 1,6 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập trên khắp cả nước.

SCG Sharing the Dream 2025 quay trở lại, mang đến cơ hội học tập cho hàng trăm học sinh, sinh viên trên toàn quốc

Ngoài việc cung cấp tài chính, chương trình học bổng SCG Sharing the Dream 2025 còn chú trọng vào việc trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện. Đối với sinh viên, học bổng mang đến cơ hội được đào tạo chuyên sâu về phát triển bền vững và cách thức xây dựng các dự án cộng đồng. Các em sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia của tập đoàn SCG trong quý I và quý II năm 2026 để cùng xây dựng và phát triển ý tưởng về ESG. Đặc biệt, những dự án có triển vọng sẽ được Tập đoàn SCG hỗ trợ kinh phí để triển khai trong thực tế vào quý III cùng năm.

Để tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ Việt Nam trên hành trình vượt khó, vươn đến tri thức, chương trình Học bổng SCG Sharing the Dream 2025 đang mở cổng đăng ký trực tuyến tại scg.sac.vn. Các ứng viên có thể nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 30.9.2025.