Học bổng tiếng Anh S80 vừa ra mắt đã gây sốt, chỉ còn gần 4.000 suất

Đáng chú ý, theo Ban tổ chức, chương trình hiện còn gần 4.000 suất dành cho năm 2026, hồ sơ sẽ được tiếp tục xét theo tiêu chí và thứ tự nộp trong bối cảnh lượng đăng ký tăng nhanh hàng ngày.

70% người đăng ký chọn IELTS, tiếng Anh giao tiếp thu hút 1.800 hồ sơ

Thông tin từ bộ phận xét duyệt cho thấy IELTS chiếm khoảng 70% tổng số hồ sơ. Trong nhóm này, học sinh - sinh viên chiếm khoảng 60%, với mục tiêu xét tuyển đại học, hoàn thiện hồ sơ học tập và mở rộng cơ hội học bổng; khoảng 10% là người đi làm mong muốn học IELTS để chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ phục vụ công việc và thăng tiến.

IELTS chiếm khoảng 70% tổng số hồ sơ đăng ký Học bổng S80

Ở chương trình tiếng Anh giao tiếp cũng ghi nhận khoảng 1.800 người đăng ký, chủ yếu là người đi làm cần cải thiện phản xạ, khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc và giao tiếp quốc tế.

Theo một chuyên gia giáo dục, việc nhu cầu "nghiêng mạnh" về IELTS phản ánh thực tế với nhiều người trẻ IELTS không chỉ là một bài thi mà đã trở thành "tấm vé" để mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp và khả năng hòa nhập quốc tế.

Vì sao 6.000 hồ sơ gửi về nhưng chỉ 4.000 đạt điều kiện?

Ban tổ chức cho biết chương trình áp dụng tiêu chí xét duyệt nhằm đảm bảo học bổng đến đúng đối tượng phù hợp. Ông Nguyễn Đình Chước, Phó Tổng Giám đốc SunUni Academy, đại diện Ban tổ chức Học bổng S80, thông tin: trong hơn 6.000 hồ sơ đăng ký, khoảng 4.000 hồ sơ đã được xét duyệt đạt điều kiện và nhận thông báo mức hỗ trợ học phí. Khoảng 2.000 hồ sơ bị loại chủ yếu thuộc các nhóm: Thiếu hoặc sai thông tin (chưa hoàn thiện nội dung bắt buộc, thông tin liên hệ không chính xác); Chưa đáp ứng tiêu chí tại thời điểm xét duyệt theo quy định chương trình; Không phản hồi/không xác nhận lại trong quá trình đối chiếu thông tin.

Phiên thảo luận của các diễn giả trong khuôn khổ sự kiện Học bổng S80

Ban tổ chức khuyến nghị người đăng ký theo dõi kênh liên hệ chính thức, phản hồi đúng hạn để tránh kéo dài thời gian xét duyệt.

Đăng ký thế nào để không bị "lỡ suất"? Ai nên đăng ký? Người trong độ tuổi từ 14 trở lên cần IELTS để xét tuyển/du học; người đi làm cần chuẩn hóa năng lực tiếng Anh; người muốn nâng cao giao tiếp thực tế và phản xạ.

Có thể "về đích" sớm hơn dự kiến

Theo kế hoạch ban đầu, 8.000 suất sẽ được phân bổ theo tiến độ trong 12 tháng và dự kiến kết thúc vào 30.11.2026. Tuy nhiên, lượng hồ sơ tăng vọt ngay từ giai đoạn đầu khiến Ban tổ chức phải bổ sung nhân sự và tăng cường xử lý để kịp thời phản hồi, hạn chế việc người học phải chờ lâu.

Với gần 4.000 suất còn lại, Ban tổ chức cho biết khả năng hết sớm ngay sau tết Âm lịch 2026 vì vậy sẽ ưu tiên xét duyệt theo tiêu chí và thứ tự nộp hồ sơ trong bối cảnh số suất có hạn.

Đại diện các học viên xuất sắc của SunUni Academy tham dự sự kiện công bố Học bổng S80 International Education

Chung tay cộng đồng: Nhận và trao đi tình yêu thương

Bên cạnh học bổng bán phần, trong tháng 11-12.2025, chương trình cũng triển khai các hoạt động mang tính cộng đồng. Ban tổ chức cho biết đã trao: 15 suất học bổng toàn phần cho con, em cán bộ thương binh, liệt sĩ; Trao 20 suất học bổng toàn phần cho các em có người thân mất trong dịch Covid-19 trong khuôn khổ chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên tổ chức. Cuối cùng, thông qua chương trình "Ăn Mày Laptop" do nhà báo Trần Trọng An, Phó Tổng Biên tập tạp chí Gia Đình Mới khởi xướng, chương trình trao thêm 8 suất học bổng toàn phần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động này xuất phát từ mục tiêu giảm rào cản để người học ở hoàn cảnh nào cũng có thể bắt đầu và theo đuổi việc học tiếng Anh một cách bền vững.

Ngoài 2 đơn vị sáng lập là SunUni Academy báo Thanh Niên, Học bổng S80 còn có sự đồng hành của nhiều đơn vị giáo dục, công nghệ, tài chính như ELSA Corp, ClassIn Global, Rootopia, Payoo, Lotte Finance, Shinhan Finance, IDP IELTS, IDP Du Học,... nhằm hỗ trợ trải nghiệm học tập và đa dạng hóa hỗ trợ tài chính cho học viên S80.

Lễ trao học bổng IELTS trực tuyến toàn phần cho các học sinh khó khăn trong khuôn khổ chương trình Học bổng S80.

Học trực tuyến "tương tác thật" với lớp học thông minh, tăng 40% hiệu quả so với học trung tâm

Chương trình triển khai học trực tuyến trên nền tảng lớp học tương tác ClassIn thông minh, kết hợp giáo trình theo chuẩn quốc tế danh tiếng của Cambridge và các phương pháp giảng dạy độc quyền của SunUni Academy. Trong đó, ClassIn mang đến trải nghiệm lớp học thông minh số 1 thế giới hiện nay với 200 tính năng vượt trội, giúp người học tương tác như thật không giới hạn. Đặc biệt ClassIn ứng dụng công cụ AI "siêu việt" giúp cho việc dạy và học trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều.

Đây là nhân tố quan trọng giúp chất lượng học tập tốt hơn lớp học trực tiếp tại trung tâm, tiết kiệm thời gian và quản lý bài học, hệ thống kiến thức hiệu quả hơn 40%.

100% giáo trình của Học bổng S80 theo chuẩn Cambridge, kết hợp hai phương pháp giảng dạy do SunUni Academy phát triển gồm TACTICS cho chương trình IELTS và ThinkTalk cho tiếng Anh giao tiếp, hướng tới rèn luyện tư duy ngôn ngữ và khả năng ứng dụng thực tế.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch SunUni Academy, đại diện Ban tổ chức Học bổng S80 phát biểu trong sự kiện công bố Học bổng S80 International Education hôm 06.11.2025

Ngoài giờ học chính khóa, học viên có thể luyện kỹ năng nói qua tài khoản ELSA Business ứng dụng công nghệ AI cao cấp để tăng tần suất thực hành và phản xạ nghe - nói 24/7 không giới hạn, giúp tiến bộ nhanh hơn cách học truyền thống.

Chỉ đăng ký qua kênh chính thức!

Trước tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng ăn theo sự nổi tiếng của Học Bổng S80, ông Nguyễn Đình Chước, đại diện Ban tổ chức khuyến nghị người học chỉ đăng ký qua website chính thức của chương trình tại www.hocbongs80.edu.vn và không chuyển khoản/đóng phí cho bất cứ cá nhân nào.

Ban tổ chức nhấn mạnh SunUni Academy là đơn vị đại diện chính thức và duy nhất đảm nhiệm việc tư vấn, kiểm tra đầu vào, thu học phí và vận hành lớp học; chỉ các đối tác tài chính đã được công bố mới tham gia hỗ trợ tài chính cho người học. Người đăng ký cần kiểm tra thông tin liên hệ thường xuyên và phản hồi đúng thời hạn khi được đối chiếu hồ sơ.

