Học bổng Tiếp sức 100% học phí: Lan tỏa tinh thần nhân văn mùa nhập học

Đồng hành cùng các bạn, Trường đã trao tặng Học bổng Tiếp sức 100% học phí, tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ giàu nghị lực vững bước vào cánh cửa đại học.

"Chỉ có học mới thay đổi số phận" - đó là niềm tin vững chắc mà Nguyễn Quang Huy - tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh luôn mang theo trên hành trình vượt qua nghịch cảnh.

Nguyễn Quang Huy đến HUTECH nhập học ngành Ngôn ngữ Anh

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn: ba mẹ đều đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu do mắc nhiều bệnh nền; mọi chi phí sinh hoạt của gia đình hiện tại phụ thuộc chủ yếu vào người anh trai vừa mới tốt nghiệp đại học thu nhập còn bấp bênh. Thế nhưng, càng đứng giữa những ngã rẽ của khó khăn, Huy lại càng gắn chặt vào con đường học tập.

Suốt những năm phổ thông, Huy luôn nỗ lực duy trì thành tích học tập khá giỏi. Với bạn, học không chỉ vì ước mơ riêng, mà còn vì ba mẹ. "Dù gia đình không có nhiều điều kiện nhưng ba mẹ vẫn cố gắng để em được đi học. Với em, học không chỉ để có thành công cho riêng mình, mà còn để có tiền chữa bệnh cho ba mẹ cũng như đỡ đần, báo đáp công ơn", cậu bạn bộc bạch.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào hành trình ấy cũng bằng phẳng. Không ít lần áp lực từ hoàn cảnh khiến Quang Huy chùn bước, thành tích học tập sa sút và muốn dừng lại con đường học vấn. Nhưng khi nhìn lại nỗi vất vả và sức khỏe của ba mẹ, bạn lại có thêm động lực để cố gắng hơn nữa.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Huy vẫn giữ niềm tin thay đổi số phận bằng con đường học vấn

May mắn thay, trong hành trình ấy, Huy không đơn độc. Cậu bạn có sự đồng hành của một thầy giáo đặc biệt hỗ trợ tài chính và miễn phí kèm cặp học tập, giúp Huy giữ vững niềm tin vào bản thân. "Thầy không chỉ là người thầy, mà còn là người truyền cảm hứng để em phấn đấu và có thể tiếp nối sứ mệnh lan tỏa tri thức, truyền lửa cho thế hệ sau", Huy chia sẻ.

Yêu thích tiếng Anh ngay từ nhỏ, đó là lý do Huy chọn theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại HUTECH với mong muốn một ngày trở thành giáo viên. Với môi trường học năng động, chương trình đào tạo thực tiễn và nhiều cơ hội giao lưu quốc tế, Huy tin rằng đây chính là nơi có thể giúp mình hiện thực hóa ước mơ. Và hơn hết, Học bổng Tiếp sức trị giá 100% học phí không chỉ giúp tháo gỡ gánh nặng tài chính, mà còn là nguồn động viên quý giá để Huy vững tin bước tiếp.

Quang Huy tin tưởng HUTECH sẽ là nơi để bạn hiện thực hóa ước mơ truyền cảm hứng cho thế hệ sau

Tương tự, Bùi Gia Huy - tân sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cũng nhận học bổng này. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, thu nhập bấp bênh, nhưng Huy vẫn không ngừng vươn lên và vượt khó.

Đặt chân vào giảng đường đại học, Gia Huy quyết tâm trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Đây không chỉ là theo đuổi đam mê, mà bạn còn ấp ủ dự định sớm ổn định sự nghiệp để san sẻ gánh nặng kinh tế cùng ba mẹ và lo cho em gái nhỏ đang còn đi học.

Bùi Gia Huy - tân sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cũng là gương mặt nhận được Học bổng Tiếp sức 100% học phí

Với triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm, HUTECH luôn chú trọng xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho sinh viên. Những suất Học bổng Tiếp sức không chỉ là sự ghi nhận cho ý chí vươn lên của các bạn trẻ, mà còn là minh chứng cho cam kết của Nhà trường: rằng mọi ước mơ đều xứng đáng được chắp cánh - miễn là các bạn dám tin, kiên trì trên con đường tri thức và không ngừng nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp.

Thời gian nhập học diễn ra đến hết ngày 30.8

Được biết, cùng với Học bổng Tiếp sức, HUTECH còn triển khai nhiều chính sách khác như Học bổng Tài năng, Học bổng Giáo dục, Học bổng Gia đình, trị giá đến 100% học phí toàn khóa cho tân sinh viên. Trước đó, trường thực hiện xét tặng Học bổng HUTECH trị giá 25% học phí toàn khóa cho tất cả thí sinh đăng ký xét học bạ đáp ứng đủ điều kiện.