Học bổng Trường Đại học Fulbright Việt Nam: cho những người trẻ dám ước mơ

Câu hỏi định hình triết lý học bổng Fulbright

Trước khi Trường Đại học Fulbright Việt Nam chính thức được thành lập, các đại diện của nhà trường đã đi khắp nhiều tỉnh thành trên cả nước để gặp gỡ và trò chuyện với hàng trăm học sinh từ những vùng miền, hoàn cảnh và năng lực khác nhau. Một câu hỏi được đặt ra để lắng nghe nguyện vọng của những người trẻ: "Một trường đại học mà các bạn mơ ước theo học nên có gì?"

Chính câu hỏi đó đã góp phần định hình cách Fulbright hình dung về một môi trường giáo dục đáng mơ ước tại Việt Nam, nơi người trẻ không chỉ được học tập mà còn có cơ hội phát triển tiềm năng và đóng góp cho xã hội. Cũng từ câu hỏi đó, Fulbright và những mạnh thường quân đồng hành với nhà trường đã cùng xây dựng một hệ thống học bổng đa dạng, để mở ra cơ hội cho nhiều nhóm học sinh khác nhau.

Bởi với Fulbright, học bổng không chỉ để tuyên dương những người học giỏi. Học bổng còn để thắp sáng một ước mơ, nâng đỡ một hoàn cảnh, cổ vũ một ý tưởng và đồng hành cùng những người trẻ mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng. Fulbright hướng tới xây dựng một cộng đồng người học đa dạng, và mong muốn được chào đón nhiều bản thể.

Đối với Fulbright, học bổng không chỉ dành cho những người giỏi, mà còn là bệ phóng cho những người trẻ mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng

Nhiều cơ hội cho những ai dám dấn thân

Hệ thống học bổng của Đại học Fulbright Việt Nam được thiết kế để ghi nhận nhiều con đường khác nhau của tài năng và khát vọng. Bên cạnh những học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và đóng góp tích cực cho cộng đồng, Fulbright cũng tìm kiếm những người trẻ có tiềm năng lãnh đạo, tinh thần dấn thân và mong muốn tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Các học bổng President, Vice President, Dean và Breakthrough, với mức hỗ trợ từ 20% đến 100% học phí, là sự ghi nhận dành cho những ứng viên thể hiện rõ năng lực học thuật, khả năng lãnh đạo và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Song song đó, nhiều quỹ học bổng do các cá nhân và tổ chức đồng hành cùng giáo dục sáng lập cũng góp phần mở rộng cơ hội cho sinh viên theo đuổi những lĩnh vực và giá trị khác nhau. Chẳng hạn, Nguyễn-Phương Family Scholarship hướng đến việc nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo kiến tạo thay đổi; Học bổng Nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm dành cho sinh viên theo đuổi ngành Tâm lý học… Trong khi đó, TPBank STEM, STEM Excellence và HV Foundation Impact Scholarship tôn vinh các tài năng khoa học, công nghệ và tinh thần sáng tạo.

Nguyễn Hoàng Thụy Kha, hiện là sinh viên Fulbright và là chủ nhân của Học bổng Nguyễn-Phương Family

Bên cạnh việc ghi nhận thành tích, Fulbright cũng đặc biệt quan tâm đến những ứng viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên. Nhiều chương trình học bổng không chỉ hỗ trợ học phí mà còn đồng hành cùng sinh viên trong chi phí sinh hoạt, ký túc xá, cố vấn nghề nghiệp và mạng lưới phát triển dự án.

Vì thế, học bổng Fulbright không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là một khoản đầu tư dài hạn vào tiềm năng của những người trẻ sẵn sàng học hỏi, dấn thân và tạo ra giá trị cho xã hội.

Một hành trình tiềm năng được nuôi dưỡng tại Fulbright

Những ngày qua, Đồng Thị Hải Yến được nhắc đến khi trúng tuyển Thạc sĩ Y tế Công cộng tại Harvard và chương trình Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng của Trường Y Stanford, đồng thời nhận hỗ trợ từ Columbia, Yale, Brown và Johns Hopkins. Ít ai biết cô gái sinh ra ở Lạng Giang (Bắc Giang cũ) khiếm thị từ nhỏ, đã trải qua bảy ca phẫu thuật và từng mang nhiều hoài nghi về bản thân khi bước vào đại học.

Tuy nhiên, có một điều luôn sáng bừng ở Yến, cũng chính là điều giúp Yến chinh phục toàn bộ Hội đồng Tuyển sinh Fulbright năm ấy: mục tiêu rõ ràng theo đuổi công bằng cho người khuyết tật và tinh thần kiên trì học hỏi để hiện thực hóa mục tiêu của mình.

Tại Fulbright, Yến được hỗ trợ học thuật sát sao và tham gia nhiều cơ hội nghiên cứu, trước khi tốt nghiệp xuất sắc với hai chuyên ngành Tâm lý học và Việt Nam học. Hành trình của Yến cũng phản ánh triết lý của Fulbright: nhìn thấy tiềm năng trong khát vọng cống hiến và nuôi dưỡng để tiềm năng ấy bứt phá.

Đồng Thị Hải Yến trong Lễ Tốt nghiệp Khóa 2024 của Fulbright

Cách thức nộp hồ sơ xin học bổng tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Hãy tạo tài khoản và hoàn tất hồ sơ trực tuyến tại https://apply.fulbright.edu.vn để bắt đầu hành trình ứng tuyển học bổng Fulbright.

Hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, học tập, hoạt động và thành tích (nếu có). Trong đó, bài luận cá nhân là phần quan trọng nhất, giúp bạn chia sẻ những trải nghiệm, động lực học tập và định hướng tương lai. Thư giới thiệu từ giáo viên hoặc cố vấn học tập cũng giúp hội đồng tuyển sinh hiểu rõ hơn về tiềm năng của bạn.

Hạn nộp hồ sơ Thường kỳ cho chương trình Cử nhân khóa 2026 - 2030: 28.5.2026.