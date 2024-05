Học bổng VTC Academy lên đến 23 tỉ đồng năm 2024

Hằng năm, chương trình Học bổng Tài năng do Học viện Công nghệ thông tin và Thiết kế VTC (VTC Academy) tổ chức đều nhận được nhiều sự quan tâm từ giới trẻ. Là nơi tiên phong đào tạo những ngành học mũi nhọn hiện nay như công nghệ thông tin, thiết kế 2D, thiết kế 3D, digital marketing, quản lý chuỗi cung ứng & logistics... việc săn học bổng tại VTC Academy không chỉ hấp dẫn ở giá trị giải thưởng, mà còn là cơ hội để người tham gia bắt đầu ước mơ sự nghiệp.

Hàng trăm suất học bổng cho học sinh, sinh viên toàn quốc

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cũng như tìm kiếm và phát triển các tài năng trẻ, chương trình Học bổng Tài năng tại VTC Academy không ngừng được mở rộng qua các năm. Theo chia sẻ từ đại diện VTC Academy, năm nay tổng giá trị học bổng lên đến 23 tỉ đồng, nhiều hơn 4 tỉ đồng so với năm trước.

Buổi trao Học bổng Tài năng VTC Academy năm 2023

"Nhu cầu về nhân lực chất lượng cao ở những ngành này vẫn đang không ngừng tăng, trong khi đó nhiều bạn trẻ rất đam mê nhưng lại chưa có điều kiện tiếp cận với chương trình học theo chuẩn quốc tế. Vì vậy chúng tôi hy vọng mỗi cơ hội được trao đi sẽ giúp một tài năng tỏa sáng trên con đường sự nghiệp của mình, giải quyết được vấn đề thiếu nhân lực hiện nay", ông Hoàng Việt Tân - Giám đốc Học viện VTC Academy - chia sẻ.

Được khởi động từ tháng 3.2024, Học bổng Tài năng năm 2024 được áp dụng cho tất cả chương trình đào tạo dài hạn tại VTC Academy và VTC Academy Plus (chương trình liên thông quốc tế), với các ngành học: công nghệ thông tin, thiết kế 2D, thiết kế 3D, digital marketing, quản lý chuỗi cung ứng và logistics… Chương trình được áp dụng trên cả nước tại 4 cơ sở của VTC Academy, trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng đến TP.HCM.

Cụ thể, VTC Academy và VTC Academy Plus sẽ trao 31 giải suất học bổng toàn phần, 62 suất học bổng 50% và nhiều học bổng có giá trị khác cho đối tượng là học sinh, sinh viên từ 18-22 tuổi trên cả nước. Tổng giá trị học bổng lên đến 23 tỉ đồng. Trong đó, chương trình học liên thông quốc tế VTC Academy Plus là nền móng để giúp học viên có cơ hội trải nghiệm học tập và làm việc tại các quốc gia khác trên thế giới.

VTC Academy hiện là ngôi trường có chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế được nhiều bạn trẻ nhắm tới

Khác với nhiều học bổng thông thường, Hội đồng Ban giám khảo tại VTC Academy không đặt nặng yêu cầu bảng điểm cao, mà thay vào đó đánh giá tiềm năng của ứng viên thông qua sự hiểu biết, mức độ phù hợp của thí sinh đối với ngành nghề mình đam mê.

Tiếp sức cho hành trình theo đuổi đam mê

Học bổng Tài năng đã trở thành nơi khởi đầu cho hành trình theo đuổi đam mê của nhiều thế hệ học viên tại VTC ACademy và VTC Academy Plus. David Bong Chung Ming - đoạt giải nhất Học bổng Tài năng ngành Kỹ xảo hoạt hình 3D năm 2021 - đã bày tỏ ước mơ được làm việc tại những công ty quốc tế như Pixar, Dreamworks ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Lý do em chọn VTC Academy Plus vì đây là một trong những trường hiếm hoi tại Việt Nam có đào tạo chuyên sâu về ngành 3D Animation. Từ bé, em rất thích xem những bộ phim hoạt hình từ Disney Pixar và Dreamworks. Và chính vì lý do này, em đã ấp ủ ước mơ để có thể làm một bộ phim hoạt hình và theo đuổi ngành này lâu dài. Ngoài ra, em cũng muốn cống hiến, làm điều gì đó để ngành hoạt hình của Việt Nam tốt hơn", David nói.

Học viên Thu Uyên xuất sắc giành được học bổng tại VTC Academy Plus và Học bổng toàn phần của Chính phủ Canada

Còn đối với Nguyễn Thị Thu Uyên, cô gái trẻ đạt được giải nhì tại VTC Academy Plus với ngành Lập trình. Sau 2 năm học tập, Uyên quyết định du học liên thông tại Trường cao đẳng Quốc tế North Island (NIC) - một trong những trường học đối tác của VTC Academy Plus tại Canada. Với sự hướng dẫn của giảng viên, Uyên tiếp tục giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Canada với tổng giá trị hơn 10 nghìn USD. Hai lần chinh phục học bổng đã giúp Thu Uyên đến gần hơn với ước mơ của mình.

Uyên chia sẻ: "Trước khi đạt được học bổng toàn phần của Chính phủ Canada, em nghĩ thành tựu lớn nhất chính là đạt được học bổng đầu vào của Trường VTC Academy Plus có liên kết với Trường NIC. Cơ hội đó đã cho em một bước đệm và dần tiến gần đến việc trở thành công dân toàn cầu, cũng như đến gần với ước mơ của mình là được học tại Canada".

Từ khi được thành lập vào năm 2010, VTC Academy tại Việt Nam đã đặt ra một sứ mệnh vô cùng quan trọng, đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy sự phát triển và thay đổi tích cực của đất nước.

"Tại VTC Academy, chúng tôi không chỉ hướng đến việc cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn tạo ra một môi trường học tập đa dạng, tích cực, nơi mà tất cả học viên đều có cơ hội phát triển và khẳng định bản thân. Chúng tôi tin rằng mỗi tài năng trẻ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có khả năng thay đổi và làm thay đổi thế giới xung quanh", ông Hoàng Việt Tân cho hay.