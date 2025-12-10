Học cách mở lòng hơn và kết nối với nhau trong thời đại công nghệ

Khi công nghệ đang đi vào nhiều khía cạnh trong đời sống, một nghịch lý cũng ngầm xuất hiện: Công nghệ càng phát triển, con người càng xa cách. Đôi khi mạng xã hội cùng những chiếc màn hình lại trở thành bức tường vô hình ngăn cách những giao tiếp của xã hội, những cuộc gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp. Khi mọi thứ ngày được số hóa mạnh mẽ hơn, nỗi lo này ngày càng trở nên hiệu hữu.

Nhưng nếu nhìn một cách cởi mở và toàn diện, chúng ta sẽ thấy công nghệ không phải là nguyên nhân. Công nghệ vốn là công cụ và sức mạnh của nó nằm ở cách con người sử dụng. Câu chuyện về chị Trang Hoàng SiSi và hành trình bền bỉ với dự án My Corner Art Studio - lớp học hội họa cho trẻ tự kỷ sẽ cho thấy công nghệ và AI là cầu nối, giúp con người cởi mở và thấu hiểu nhau hơn.

Voices of Galaxy tập 4 mở ra “câu chuyện của sắc màu” từ cộng đồng trẻ tự kỷ học vẽ

Công nghệ mở ra muôn vàn cánh cửa và cơ hội

Câu chuyện của chị Trang bắt đầu từ chính con trai chị, Dorjee. Từ trải nghiệm cá nhân, chị đã nhìn thấy một vấn đề lớn hơn trong cộng đồng phụ huynh có con tự kỷ: sự hy vọng và mơ ước cứ "giảm dần, giảm dần" theo thời gian.

"Đồng hành không có nghĩa rằng cho các con ở nhà, đồng hành không có nghĩa rằng để con không biết làm gì. Đồng hành nên mang ý nghĩa có thể dạy cho con một cái nghề, từ đó mở rộng cơ hội cho con được ra ngoài để làm chính con. Là phụ huynh, mình phải chuẩn bị cho con một hành trang tương lai", chị Trang nói.

Kiên định với niềm tin ấy, chị Trang đã bền bỉ trong suốt 3 năm qua, xây dựng cộng đồng My Corner Art Studio từ chính những trải nghiệm thực tế của mình và con trai. Chị tin rằng, con trẻ có thể "làm được những điều vượt xa trí tưởng tượng của cha mẹ", miễn là phụ huynh có đủ niềm tin và có những công cụ phù hợp để đồng hành cùng con.

Theo chị Trang, rào cản lớn nhất với trẻ tự kỷ thường là là khả năng xử lý thông tin và giao tiếp. "Chức năng xử lý thông tin của các bé thường không có hoặc là quá chậm. Khi mình nói chuyện với các em, các em không xử lý được câu nói của người khác. Không xử lý được thông tin thì làm sao các em giao tiếp?".

Sử dụng Gemini Live để minh họa hướng dẫn trẻ học vẽ

Nhà sáng lập My Corner Art Studio đã tìm thấy câu trả lời với công nghệ AI hỗ trợ. "Khi giáo viên gợi ý cho các con vẽ một cái gì đó, các con thường không hiểu hoặc hiểu rất ít. Do đó, tụi chị sẽ dùng Gemini Live để minh họa cho các em xem bài mẫu. Từ đó, mình sẽ nói với các em là con thêm cho cô hoa ở đây, con đổi màu ở đây, chỗ này con thay con mèo thành con chó dùm cô", chị Trang chia sẻ về những ứng dụng thực tế trong giao tiếp đời thường với trẻ tự kỷ.

Bài học về sự cởi mở và lòng kiên nhẫn

Hành trình bền bỉ của My Corner Art Studio không chỉ phác họa bức tranh màu sắc về sự cởi mở với cộng đồng trẻ em đặc biệt mà còn soi chiếu lại chính cách mỗi người đang cởi mở và linh hoạt sử dụng công nghệ sao cho phù hợp nhất với cuộc sống quanh mình.

Với nhà sáng lập My Corner Art Studio và các em nhỏ tự kỷ, công nghệ AI hiểu tiếng Việt tích hợp sẵn trên Samsung đã trở thành "phiên dịch hình ảnh", hiện thực hóa ý tưởng và cá tính của từng em. Công nghệ đã giúp chuyển hóa những ý tưởng bằng lời nói thành hình ảnh cụ thể, dễ xử lý, mở ra khả năng thực hành mà vốn dĩ gặp rào cản là chức năng xử lý thông tin của trẻ.

Hơn thế nữa, công nghệ và lòng kiên nhẫn còn góp phần tạo ra những giá trị kinh tế, sự đồng hành và ghi nhận của cả xã hội. Từ gợi ý của Gemini Live, triển lãm tranh của cộng đồng trẻ tự kỷ đã thành hình. Những câu chuyện truyền cảm hứng được lan truyền qua các nền tảng số cũng đã giúp các em "kiếm được tiền từ chính đôi bàn tay của mình". Công nghệ đã biến kết nối này thành hữu hình, không còn xa lạ, mơ hồ.

Điều kỳ diệu xảy ra khi cộng đồng mở lòng và thấu hiểu

Sự thành công của My Corner Art Studio là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, điều giúp con người kết nối hiệu quả không chỉ là công nghệ mà là lòng kiên nhẫn, cởi mở và bao dung. Khi mỗi người mở lòng, kết nối với những giá trị khác biệt, làm quen với những tiến bộ mới, công nghệ sẽ được "vị nhân sinh" chứ không phải "vị công nghệ" một cách máy móc, lạnh lùng.

