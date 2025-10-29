Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học cao đẳng vẫn đủ trình độ thi lấy chứng chỉ ACCA của Anh

Quý Hiên
Quý Hiên
29/10/2025 20:59 GMT+7

Với sự hỗ trợ của Hiệp hội ACCA, nhiều trường cao đẳng ở Việt Nam đủ năng lực đào tạo kế toán viên đạt đẳng cấp quốc tế, đạt tỉ lệ đỗ cao chứng chỉ ACCA của Anh.

Chiều 29.10, tại hội nghị sơ kết triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác trong giáo dục nghề nghiệp ngành kế toán - tài chính giữa Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) và Bộ GD-ĐT, đại diện ACCA Việt Nam cho biết, với sự hỗ trợ của hiệp hội, các trường cao đẳng ở Việt Nam hoàn toàn có thể đào tạo được kế toán viên đạt đẳng cấp quốc tế. Sinh viên một trường cao đẳng ở TP.HCM đã đỗ top 6 thế giới trong kỳ thi chứng chỉ ACCA tháng 6.2024 là một minh chứng.

Học cao đẳng vẫn đủ trình độ thi lấy chứng chỉ ACCA của Anh- Ảnh 1.

Bà Khuất Thị Liên Hương, Hiệp hội ACCA Việt Nam chia sẻ kết quả hỗ trợ các trường cao đẳng của ACCA

ẢNH: MAI HƯƠNG

Theo bà Khuất Thị Liên Hương, Trưởng phòng Đào tạo, Hiệp hội ACCA tại Việt Nam, trong hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, ACCA đã hợp tác với gần 50 trường đại học, góp phần hình thành đội ngũ chuyên gia kế toán - tài chính đạt chuẩn quốc tế. Từ năm 2023 ACCA đã mở rộng hợp tác sang khối cao đẳng thông qua biên bản ghi nhớ với Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT.

Sau 2,5 năm triển khai, chương trình Diploma về kế toán và kinh doanh (RQF Level 4) của ACCA đã được tích hợp vào chương trình cao đẳng (VQF Level 5) tại Việt Nam. Hiện tại, hoạt động phối hợp hỗ trợ lồng ghép, tích hợp chương trình nền tảng vào đào tạo cao đẳng đã được triển khai ở 10 trường. Thời gian tới ACCA sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều trường hơn.

Đây là bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp, giúp sinh viên cao đẳng tiếp cận kiến thức và kỹ năng theo chuẩn quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận bằng cấp và liên thông trong môi trường lao động toàn cầu.

Học cao đẳng vẫn đủ trình độ thi lấy chứng chỉ ACCA của Anh- Ảnh 2.

Em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, người đạt điểm cao nhất tại Việt Nam và thuộc top 6 thế giới môn FA1 của kỳ thi tháng 6.2024.

ẢNH: ACCA VIỆT NAM

Hơn 98 sinh viên đã ghi danh vào chương trình Foundation in Accountancy (FIA); hơn 75 sinh viên đã tham dự kỳ thi ACCA, với tỷ lệ đậu là 52%. Đặc biệt, em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM đã đạt điểm cao nhất tại Việt Nam và thuộc top 6 thế giới môn FA1 (ghi nhận giao dịch tài chính) của kỳ thi tháng 6.2024. "Sinh viên cao đẳng mà đạt được thành tích ấn tượng như vậy là minh chứng rõ nét cho hiệu quả và tính thực tiễn của chương trình đào tạo tích hợp", bà Hương nói.

Tại hội nghị, ACCA chính thức chuyển giao bản dịch tiếng Việt chương trình kế toán nền tảng (FIA), giúp sinh viên vượt qua rào cản ngôn ngữ và tiếp cận chương trình quốc tế một cách hiệu quả. 

Theo ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, việc chuyển ngữ toàn bộ 7 môn học thuộc chương trình FIA sang tiếng Việt là bước đi chiến lược nhằm giúp các trường cao đẳng tích hợp tiêu chuẩn toàn cầu vào chương trình đào tạo một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất thế giới, với mạng lưới hơn 252.000 hội viên và 526.000 học viên trên toàn cầu. Các văn bằng, chứng chỉ của ACCA được các nhà tuyển dụng toàn cầu trên mọi lĩnh vực tín nhiệm.

