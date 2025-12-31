Học chuyên gia da liễu cách điều trị thâm sau mụn bằng laser để da đều màu

Thâm sau mụn, hiện tượng tăng sắc tố sau viêm, khiến nhiều chị em đau đầu, đặc biệt khi thời điểm căng thẳng dịp cuối năm cùng hàng loạt bữa tiệc lung linh. Thay vì để mặc làn da hay tìm đến treatment tiềm ẩn rủi ro, điều trị thâm sau mụn với laser được xem là lựa chọn phù hợp hơn cả. Bên cạnh hiệu quả nhanh, việc có chuyên gia da liễu đồng hành cũng là lợi thế tuyệt vời.

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu rõ hơn kỹ thuật bắn laser trong hỗ trợ điều trị thâm sau mụn. Về cơ bản, laser sử dụng ánh sáng để phá vỡ các hạt melanin thanh mảnh siêu nhỏ sau đó được loại bỏ khỏi làn da một cách tự nhiên. Với khả năng này, sắc tố thâm sau mụn sẽ được cải thiện dần, trả lại làn da đều màu và khỏe mạnh hơn.

Hiện tại, bạn có thể lựa chọn các loại công nghệ laser như Laser Nd:YAG, laser CO2 Fractional, Q-Switched hay Picosecond. Đây là những công nghệ lý tưởng cho tình trạng thâm sẫm màu, phù hợp cho cả thâm mụn, nám, tàn nhang, các bớt sắc tố. Bên cạnh đó, các nốt thâm đỏ hay đỏ da sau mụn có thể sử dụng IPL. IPL không được xếp vào laser, công nghệ này sử dụng ánh sáng xung mạnh mẽ tập trung vào việc làm giảm mức hemoglobin, từ đó giúp giảm vấn đề đỏ da, giảm viêm hiệu quả. Mỗi liệu trình điều trị thâm thường kéo dài 3 - 6 buổi cách nhau 4 - 6 tuần. Thời gian điều trị phụ thuộc vào mức độ tăng sắc tố và khả năng phục hồi của làn da. Với làn da được chăm sóc tái tạo tốt, liệu trình có thể rút ngắn hơn.

Trong những ngày sau laser, việc chăm sóc da cần chú trọng với yếu tố lành tính, tập trung phục hồi, giảm viêm và chống oxy hoá. Việc kết hợp giữa laser và chăm sóc da chống oxy hóa giúp đạt hiệu quả giảm thâm nám hay thâm đỏ tốt hơn. Theo Tạp chí Journal of Drugs in Dermatology (Tạm dịch: Tạp chí thuốc trong da liễu) công bố vào năm 2024, cho thấy kết quả giảm lượng melanin đáng kể khi kết hợp giữa laser và sản phẩm bôi thoa chống oxy hóa, hơn sử dụng laser đơn lẻ. Nghiên cứu này được thực hiện ngẫu nhiên trên 25 tình nguyện viên, có đủ mức độ thâm từ nhẹ đến sẫm màu ở vùng mặt.





Một trong những công thức chống oxy hóa hiệu quả phải kể đến các thành phần như vitamin C, vitamin A, coenzyme Q10… Những hoạt chất này có khả năng giúp vô hiệu hoá các gốc tự do trong tự nhiên, kiểm soát tiến trình stress oxy hóa tự nhiên của da. Nhờ vậy, ngăn chặn tín hiệu khiến tế bào sắc tố dưới da hoạt động quá mức, giảm thiểu melanin. Không những thế, các hoạt chất này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tái tạo tế bào mới, thúc đẩy chữa lành hư tổn và xây dựng làn da khỏe mạnh hơn.

Một yếu tố không thể bỏ qua trong việc chăm sóc da sau laser trị thâm mụn đó chính là dưỡng ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Những hoạt chất không thể bỏ qua chính là hyaluronic acid - Hoạt chất thiết yếu cho mọi làn da. Không dừng lại khả năng cấp ẩm và giữ ẩm, hyaluronic acid đóng vai trò cực kỳ quan trọng thúc đẩy tiến trình tái tạo da. Các phân tử HA là chất trung gian truyền tín hiệu giữa các tế bào da và chiếm khoảng 50% cấu trúc hàng rào bảo vệ da. Khi da đủ ẩm sẽ hỗ trợ tối đa quá trình sinh hoá tự nhiên và giúp làn da hư tổn phục hồi nhanh hơn.

Một trong những sản phẩm dành riêng cho làn da thâm mụn chính là kem làm trợ mờ sẹo thâm rỗ lõm Scar Esthetique được sử dụng rộng rãi trong liệu trình xâm lấn sẹo rỗ mụn. Đến từ thương hiệu Rejuvaskin, đây là một trong những thương hiệu nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc, giảm sẹo chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ, Với hơn 37 năm hoạt động, các sản phẩm Rejuvaskin gây được sự tín nhiệm của giới chuyên môn da liễu trên khắp 80 quốc gia. Điều này càng là nền tảng quan trọng khẳng định chất lượng là hiệu quả của Scar Esthetique.

Nền tảng lâu đời là thế, Scar Esthetique còn ghi điểm với bộ công thức 23 hoạt chất đa nhiệm. Nổi bật nhất phải kể đến bộ hoạt chất chống oxy hoá và kháng viêm mạnh mẽ như:

Chiết xuất hành tây tím: Thành phần cổ điển trong chăm sóc da sẹo, nổi tiếng chứa hàm lượng lớn organosulfur và phenolic. Hai thành phần nổi tiếng có khả năng kháng viêm và chống oxy hoá tự nhiên. Trong đó, phenolic được minh chứng có tác động tích cực trong quá trình tái tạo tế bào, collagen và ức chế enzyme gây tăng sắc tố sau viêm.

Hai loại thảo dược là hoa cúc vạn thọ và hoa kim sa thường được sử dụng trong hỗ trợ làm lành vết thương. Cả hai đều có khả năng ức chế phản ứng viêm, từ đó hỗ trợ quá trình tái tạo sau viêm. Từ đây mở ra quá trình tái tạo sau viêm. Nhờ vậy, các tổn thương sau laser sẽ được cải thiện, đặc biệt là hiện tượng đỏ da và bong tróc. Bên cạnh đó, Hoa cúc được ghi nhận kích thích tế bào, còn Hoa kim sa giúp cải thiện đỏ bầm sau mụn.

Glucosamine và coenzyme Q10 sự kết hợp này được ứng dụng trong việc ức chế hình thành melanin và chống oxy hóa cho da sau xâm lấn. Bên cạnh đó, glucosamine có thể kích thích sản sinh HA trong da. Coenzyme Q10 có thể tăng cường sức khỏe màng tế bào. Từ đó, bộ đôi này giúp tăng cường tế bào da khỏe mạnh hơn.

Đối với làn da sau xâm lấn, một công thức đa dưỡng chất và lành tính sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi tốt hơn bao giờ hết. Theo nghiên cứu lâm sàng, kem xóa mờ sẹo thâm rỗ lõm Scar Esthetique hỗ trợ giảm thiểu tình trạng thâm đỏ sau 4 tuần và có thể cải thiện sẹo rỗ mụn sau 8 tuần.

Việc điều trị thâm sau mụn bằng laser sẽ kèm theo các tổn thương thượng bì nhất định, như bong tróc, đỏ viêm hay kích ứng tạm thời. Trong quá trình tái tạo tự nhiên, làn da sẽ dễ bị tác động từ nhiệt độ, ô nhiễm và bụi bẩn điều này càng tăng nguy cơ tăng sinh hắc sắc tố da. Bổ sung Scar Esthetique vào bước cuối cùng trên vùng da xâm lấn để thúc đẩy tiến trình phục hồi tốt hơn.