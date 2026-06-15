Học điều dưỡng tại HUTECH: Tăng cường thực hành lâm sàng, học bổng 30% học phí

Điều dưỡng viên góp phần quan trọng vào quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe

Trước những chuyển động mới của lĩnh vực y tế, Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thiết kế chương trình đào tạo ngành điều dưỡng theo định hướng ứng dụng, chú trọng thực hành lâm sàng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và bệnh viện. Sinh viên được trang bị nền tảng chuyên môn, kỹ năng chăm sóc người bệnh, năng lực phối hợp liên chuyên ngành và tác phong nghề nghiệp cần thiết để thích ứng với môi trường y tế hiện đại.

Xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp từ giảng đường đến bệnh viện

Sinh viên ngành điều dưỡng HUTECH được tiếp cận hệ thống phòng thực hành tiền lâm sàng, phòng mô phỏng kỹ năng điều dưỡng và trang thiết bị hiện đại ngay từ những học kỳ đầu tiên. Thông qua các mô hình mô phỏng sát thực tế, trạm kỹ năng nghề nghiệp (OSCE), chương trình thực chiến, tập huấn sơ cấp cứu và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các bạn được thực hành nhiều kỹ thuật điều dưỡng như lượng giá tình trạng người bệnh, hỗ trợ thực hiện y lệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và xử trí các tình huống sơ cấp cứu thường gặp theo nguyên tắc an toàn người bệnh.

Môi trường mô phỏng hiện đại, thực tế giúp sinh viên làm quen với quy trình chăm sóc người bệnh

Một trong những điểm nhấn của chương trình đào tạo là học kỳ bệnh viện với các học phần thực tập được triển khai tại nhiều cơ sở y tế đối tác uy tín hàng đầu trong nước.

Tại đây, sinh viên điều dưỡng được trực tiếp quan sát, thực hành và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm. Đồng thời, các bạn được làm quen với quy trình tiếp nhận người bệnh, lập kế hoạch chăm sóc, theo dõi diễn biến lâm sàng, ghi chép hồ sơ chăm sóc điều dưỡng và phối hợp với các thành viên trong nhóm điều trị.

Sinh viên điều dưỡng HUTECH thực hành nghiệp vụ điều dưỡng tại bệnh viện

Việc tiếp xúc sớm với môi trường bệnh viện giúp sinh viên hiểu rõ đặc thù nghề nghiệp, nắm vững quy trình chăm sóc người bệnh và nâng cao năng lực quản lý nguy cơ trong chăm sóc sức khỏe. Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể làm việc tại bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, cơ sở chăm sóc dài hạn, viện dưỡng lão, trung tâm phục hồi chức năng hoặc phát triển trong các lĩnh vực quản lý điều dưỡng, giáo dục sức khỏe, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực y tế.

Tối ưu chi phí học tập với học bổng 30% và học phí ổn định toàn khóa

Đối với khóa tuyển sinh 2026, HUTECH áp dụng chính sách học phí ổn định toàn khóa cho tất cả các ngành đào tạo. Mức học phí được công bố ngay từ đầu khóa và cam kết không tăng trong thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn, giúp phụ huynh, thí sinh an tâm chuẩn bị tài chính cho hành trình dài hạn.

Đặc biệt, đồng hành cùng thí sinh lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, HUTECH tặng học bổng 30% học phí toàn khóa cho thí sinh đăng ký học bổng trước ngày 30/6 và trúng tuyển các ngành y khoa, dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học.

Ngành Điều dưỡng tại HUTECH có thời gian đào tạo 3,5 năm, gồm 14 đợt đóng học phí (mỗi năm 04 đợt). Sau khi hoàn thành chương trình học và đáp ứng đầy đủ chuẩn đầu ra theo quy định, sinh viên được cấp bằng cử nhân điều dưỡng.

Tổng học phí toàn khóa ngành điều dưỡng là 238 triệu đồng. Sau khi áp dụng học bổng 30%, học phí toàn khóa, học phí còn khoảng 167 triệu đồng, tương đương khoảng 11,9 triệu đồng mỗi đợt. Mức học phí trên đã bao gồm các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, cũng như các học phần học vượt theo quy định.

Học bổng 30% toàn khóa là sự hỗ trợ thiết thực cho thí sinh lựa chọn ngành điều dưỡng tại HUTECH

Bên cạnh đó, HUTECH triển khai chính sách học bổng y tế trị giá 35% học phí toàn khóa dành cho con, em của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế và các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên phạm vi cả nước theo quy định tuyển sinh năm 2026.

Đặc biệt, các chương trình học bổng 30% và 35% được áp dụng cho toàn bộ khóa học và không yêu cầu điều kiện duy trì kết quả học tập hằng năm. Điều này hoàn toàn giúp phụ huynh và thí sinh chủ động hoạch định kế hoạch tài chính, an tâm theo đuổi lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp lâu dài.