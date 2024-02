Học Du lịch ở ĐH Duy Tân với xếp hạng Top 50+ thế giới

Sinh viên theo học các ngành nghề Du lịch ở ĐH Duy Tân được phát huy năng lực toàn diện qua các chương trình đào tạo đạt kiểm định TedQual cùng nhiều hoạt động nội/ngoại khóa mang tinh thần GenZ. Thế giới đang chứng kiến sự phục hồi rất tốt của du lịch sau đại dịch Covid-19 nhưng tỷ lệ nghịch với điều này lại là nguồn nhân lực du lịch hiện đang thiếu hụt trầm trọng. Đây chính là cơ hội và là thời điểm thích hợp nhất để giới trẻ cùng lựa chọn theo học du lịch và nắm chắc một vị trí việc làm tốt ở tương lai.

Ngành học xếp hạng Top 51-100 thế giới của DTU

Lĩnh vực du lịch ở ĐH Duy Tân đang hiện diện trên các bảng xếp hạng thế giới với vị trí rất cao, tiêu biểu:

Top 51-100 thế giới theo xếp hạng QS World Rankings by Subjects 2023,

Top 101-150 thế giới theo Shanghai Ranking năm 2023.

ĐH Duy Tân trong Top 51-100 thế giới theo xếp hạng QS World Rankings by Subjects 2023

Sinh viên theo học du lịch ở ĐH Duy Tân có đa dạng lựa chọn ngành nghề, cụ thể:

- Quản trị khách sạn với các chuyên ngành:

Quản trị du lịch & khách sạn,

Quản trị khách sạn quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual).

- Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành với các chuyên ngành:

Quản trị du lịch & lữ hành,

Quản trị du lịch & lữ hành quốc tế (chương trình đào tạo theo chuẩn PSU hay ĐH Bang Pennsylvania, Mỹ),

Quản trị du lịch & dịch vụ hàng không,

Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Anh),

Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Hàn),

Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Trung).

- Quản trị sự kiện với chuyên ngành: Quản trị sự kiện & giải trí.

- Du lịch với chuyên ngành: Du lịch thông minh (Smart Tourism),

- Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống với chuyên ngành: Quản trị nhà hàng quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual).

- Kinh tế gia đình có chuyên ngành: Quản lý & Khởi sự doanh nghiệp nhỏ & vừa (SME)

Các chương trình đạt kiểm định TedQual và "nhập khẩu" từ Mỹ

Sinh viên học du lịch tại ĐH Duy Tân nhiều năm qua đã được "tận hưởng" chất lượng cao trong đào tạo ở khối ngành này bởi hầu hết các chương trình đào tạo đều "nhập khẩu" từ ĐH Bang Pennsylvania, 1 trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị kinh doanh hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News 2023) và 1 trong 5 trường đào tạo Du lịch hàng đầu thế giới (theo UNWTO), bao gồm:

Du lịch khách sạn chuẩn PSU,

Du lịch lữ hành chuẩn PSU, và

Quản lý nhà hàng chuẩn PSU.

Trong suốt quá trình học tập, sinh viên được cung cấp nền tảng kiến thức sâu rộng nhất cùng các kỹ năng "mềm" với hành trang phong phú trước khi bước vào thực tế nghề nghiệp. Các bạn sẽ được tiếp nhận từ 19-21 chứng chỉ hoàn tất môn học do chính ĐH Bang Pennsylvania, Mỹ cấp. Các chứng chỉ này được các trường ĐH của Mỹ công nhận, có giá trị trong trường hợp sinh viên muốn học chuyển tiếp lấy bằng Mỹ hoặc nâng bằng lên cao học tại Mỹ.

UNWTO công nhận 2 chương trình đào tạo của DTU: Quản trị khách sạn quốc tế, và Quản trị nhà hàng quốc tế đạt chuẩn kiểm định TedQual

Hơn thế nữa, một chứng nhận đảm bảo chất lượng đào tạo du lịch ở ĐH Duy Tân đã được ghi nhận khi Tổ chức Du lịch thế giới (của Liên Hiệp Quốc) - UNWTO vào ngày 8.7.2022 đã công nhận 2 chương trình đào tạo: Quản trị khách sạn quốc tế và Quản trị nhà hàng quốc tế của nhà trường chính thức đạt chuẩn kiểm định TedQual với điểm số khá cao là 771/845 điểm, thỏa mãn đến 91,2 % tất cả các tiêu chí, đạt thời gian kiểm định cho 3 năm.

Đây là kiểm định quốc tế mà ĐH Bách khoa Hong Kong (Hong Kong PolyU) - trường xếp số 1 thế giới về du lịch & khách sạn trên khá nhiều bảng xếp hạng đã lựa chọn để kiểm định cho các chương trình đào tạo của mình. ĐH Bách khoa Hong Kong cũng chính là cơ sở giáo dục đã hướng dẫn và tư vấn trực tiếp trong suốt 3 năm qua giúp cho ĐH Duy Tân đạt được kiểm định này. UNWTO.TedQual ít nhiều được xem tương ứng như "AACSB trong du lịch".

Cơ sở vật chất hiện đại thuộc top đầu

Hiếm có trường ĐH kiên định với chủ trương đầu tư bài bản và hiện đại các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập như ở ĐH Duy Tân. Thấy rõ một hệ sinh thái cơ sở vật chất hoàn chỉnh và đa dạng cho từng chuyên ngành Du lịch ngay tại trường. Đó là: Khách sạn thực hành 5 sao, Trung tâm hội nghị, Công ty Lữ hành UTravel, quán cà phê… Môi trường học tập nhiều thuận lợi này sẽ hỗ trợ tối đa cho sinh viên thực hành, nâng cao tay nghề để tự tin làm việc trong môi trường thực tế sau này.

Sinh viên DTU theo học ngành Du lịch sẽ được học tập trong hệ thống phòng thực hành/thực tế hiện đại

Tin tưởng lựa chọn địa điểm tổ chức hội thảo từ UNWTO

Với nhiều đóng góp trong việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và là trường ĐH duy nhất của Việt Nam đạt kiểm định TedQual của UNWTO cho 2 chương trình:

Quản trị khách sạn quốc tế,

Quản trị nhà hàng quốc tế.

ĐH Duy Tân là đơn vị được lựa chọn đồng tổ chức Hội nghị của UNWTO

ĐH Duy Tân đã được chọn là đơn vị đồng tổ chức Hội thảo Đào tạo cấp Quản lý Chính sách & Chiến lược Du lịch lần thứ 17 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO, thuộc Liên Hiệp Quốc) khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hội thảo được tổ chức từ ngày 13 đến 16.11.2023 với sự tham gia của 49 đại biểu, bao gồm các lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và chuyên gia đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như: Afghanistan, Bangladesh, Ấn Độ, Nhật Bản, Iran, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Việt Nam… Đây là một sự kiện quan trọng dành cho các lãnh đạo cấp cao của các Chính phủ, các nhà quản lý công trên thế giới trong lĩnh vực du lịch, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên UNWTO tổ chức sự kiện quan trọng này tại một trường ĐH là ĐH Duy Tân, Việt Nam.

Dành niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn trong đào tạo Du lịch của ĐH Duy Tân, GS.TS Mo Chul Min - nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc cũng đã quyết định đến trường để góp sức phát triển nguồn nhân lực du lịch với cương vị là Phó hiệu trưởng ĐH Duy Tân kiêm Hiệu trưởng Trường Du lịch (HTi) thuộc ĐH Duy Tân.

Nhiều hoạt động giao lưu quốc tế được tổ chức như những luồng gió mới mang niềm hứng khởi đến cho sinh viên

Với sự nỗ lực của GS-TS Mo Chul Min cùng sự tâm huyết của các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Du lịch (HTi), các hoạt động đào tạo, trao đổi sinh viên và giao lưu văn hóa được triển khai vô cùng hiệu quả đã mang đến niềm hứng khởi mới ngay tại trường. Tuần lễ Giao lưu Văn hóa ASEAN - Hàn Quốc do ĐH Duy Tân phối hợp với Viện Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức ngay tại ĐH Duy Tân đã mang đến một làn gió mới với rất nhiều hoạt động kết nối, giao lưu văn hóa, ẩm thực giữa các quốc gia ASEAN và Hàn Quốc. Trong đó, 16 nghệ sĩ gốc Hàn đến từ Hiệp hội Âm nhạc Cổ điển New York (New York Classical Music Society - NY CMS) đã có buổi biểu diễn đầy cảm hứng trong tràn ngập thanh âm của nhạc cổ điển và nhạc Giáng sinh ở ĐH Duy Tân vào chiều tối 16.12.2023.

Nguồn năng lượng quý giá được liên tục đắp đầy càng thêm giúp sinh viên khối ngành Du lịch của ĐH Duy Tân tự tin học tập và trải nghiệm cũng như mang đến niềm tin để các thí sinh yêu thích Du lịch lựa chọn đăng ký học đại học ngay hôm nay.

