Giáo dục

Học giỏi ở phổ thông, được trường cao đẳng cấp học bổng

Lê Lâm
Lê Lâm
28/10/2025 19:48 GMT+7

Nhiều tân sinh viên có thành tích học tập xuất sắc ở bậc trung học phổ thông đã được nhận học bổng ngay đầu năm học.

Sáng 28.10, Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi (Đồng Nai) tổ chức ngày hội Sonadezi College - Đồng hành cùng doanh nghiệp năm học 2025 - 2026.

Học giỏi ở phổ thông, tân sinh viên được nhà trường cấp học bổng - Ảnh 1.

TS Nguyễn Tiến Mạnh, Hiệu trưởng nhà trường, trao học bổng cho các tân sinh viên

ẢNH: LÊ LÂM

Ngày hội là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi sự kiện mở đầu năm học mới của nhà trường, mang ý nghĩa tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Sonadezi, khởi đầu cho một năm học mới đầy năng lượng.

Tại ngày hội, nhà trường đã trao học bổng cho 45 tân sinh viên có thành tích cao đã trúng tuyển vào trường (mức cao nhất 10 triệu đồng, thấp nhất 3 triệu đồng).

Đồng thời, khen thưởng cho 64 sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2024 - 2025 và trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho hơn 70 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Học giỏi ở phổ thông, tân sinh viên được nhà trường cấp học bổng - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp đã đồng hành cùng nhà trường trong quá trình đào tạo sinh viên

ẢNH: LÊ LÂM

Dịp này, trường Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi ký kết hợp tác với 5 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ đồng hành với nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, vững tay nghề giúp sinh viên không bỡ ngỡ sau khi tốt nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp.

Đây là chương trình nhà trường đã triển khai suốt 19 năm qua, đến nay đã ký kết với hơn 100 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

Xem thêm bình luận