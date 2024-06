Học hỏi cách TikToker Long Khoa Học làm chủ công nghệ smarthome

Với những chia sẻ chân thật và kinh nghiệm phong phú, Long Khoa Học là một content creator tiên phong giới thiệu và ứng dụng công nghệ smarthome vào cuộc sống hằng ngày.

Sự chân thật là "vũ khí" làm nên sự khác biệt

Nội dung những video của Long Khoa Học luôn bám sát các xu hướng giới trẻ, mang dấu ấn cá nhân độc đáo, từ clip review về sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng, ẩm thực đến các video hài hước xoay quanh những thành viên LKH Media. Sự phong phú trong nội dung giúp Long Khoa Học có nhiều "phiên bản" khác nhau như Long hàng hiệu, Long ẩm thực, Long tiện ích, Long công nghệ với nhóm khán giả riêng.

Chia sẻ về phong cách review của mình, Long cho biết anh hướng những content chân thật, đánh đúng vào nhu cầu của từng đối tượng khán giả

Long nhận định có không ít những lợi thế để sáng tạo content hấp dẫn Gen Z, nhất là content về những sản phẩm công nghệ phục vụ cuộc sống hiện đại một cách thực tiễn. Anh ví von: "Social như một bữa ăn vậy, người xem ngày nay ưa thích nhiều món ăn trong cùng một mâm cơm. Gen Z nhạy bén và hứng thú với nhiều đề tài xã hội đa dạng nên làm content kiên trì và chỉn chu nhất định sẽ có quả ngọt".

Duy trì nguồn cảm hứng sáng tạo nhờ những chuyến đi xa

Yếu tố giúp Long duy trì cảm hứng sáng tạo nội dung là những chuyến công tác xa kết hợp giữa công việc và nghiên cứu. Những chuyến đi thường xuyên đến mọi miền đất nước giúp anh mở rộng tầm nhìn, mang lại nhiều trải nghiệm, nguồn cảm hứng mới.

Long tiết lộ, ngoài những thiết bị công nghệ thông thường, gần đây anh vừa kết nạp thêm một chiếc camera mini chạy bằng pin "nhỏ mà có võ". "Camera CB2 của EZVIZ nhỏ gọn vừa lòng bàn tay, dễ cho vào ba lô, lại có đế nam châm dễ lắp đặt nên mình thường đặt trong phòng khách sạn, trong trường hợp xảy ra mất mát đồ đạc vẫn sẽ có cơ sở để đối chứng".

Ngoài những chuyến công tác xa, dịp tết về quê cũng là lúc Long chuẩn bị cẩn thận để đảm bảo an ninh cho nhà ở và công ty. Long cho biết anh sử dụng camera EZVIZ H9c để giám sát khi vắng người vì có hai ống kính kép hoạt động vừa độc lập vừa liên kết thông minh, bảo vệ các khu vực rộng lớn với hiệu quả tương đương hệ thống nhiều camera. "An ninh công ty là vấn đề làm mình phải căng não, nhất là thời điểm mới lập team. Từ ngày lắp EZVIZ H9c, mình vơi bớt đi nỗi lo lắng trong giai đoạn anh em nghỉ tết", Long kể.

Anh đánh giá cao hai ống kính cho góc nhìn toàn diện lẫn chi tiết của H9c: "Ống kính cố định cho mình cảm giác nhìn cực kỳ rộng phù hợp soi bao quát toàn cảnh, trong khi ống kính quay quét xoay 350 độ giúp nhìn gần, zoom chi tiết vật thể được rõ ràng hơn".

"Với người nghiện công nghệ như mình thì góc nhìn toàn diện, chế độ nhìn đêm, chuyển đổi chế độ xem với một chạm, công nghệ AI phát hiện chuẩn người và xe làm nên một tổ hợp tính năng rất đáng cân nhắc", Long kết luận.

Khi chọn camera an ninh, Long đề cập đến một yếu tố cần quan tâm nhưng lại hay bị bỏ qua là mục đích sử dụng. "Camera ngoài trời phải hiển thị sắc nét hơn trong nhà, đêm hôm phải soi rõ mặt người, thiết kế chống chịu thời tiết. Cuối cùng, mục đích sử dụng là gì đi nữa thì thời lượng pin dài ngày cũng rất quan trọng - có như vậy mới yên tâm để vắng nhà dài ngày".

Long đánh giá cao hệ thống chủ động phòng vệ với còi báo động và đèn chớp của camera EZVIZ H9c. Thẻ MicroSD lên đến 512 GB và dịch vụ EZVIZ CloudPlay linh hoạt

Khi Long Khoa Học giao phó việc nhà cho khoa học

Bên cạnh an ninh, Long tiết lộ thêm từ một năm trước anh đã tìm hiểu về chủ đề tối giản giai đoạn dọn dẹp vệ sinh sau khi đi du lịch hoặc công tác để sớm bắt nhịp trở lại với cuộc sống thường ngày. "Công nghệ smarthome là đề tài mình yêu thích nên mình dành nhiều thời gian tìm hiểu hành vi người dùng smarthome, cách thức công nghệ này phục vụ cuộc sống như thế nào. Và mình nhận ra điểm mạnh lớn nhất của nó là tạo ra một "kịch bản" cố định, vô cùng đáng tin cậy cho những công việc nhà lặp đi lặp lại trong một ngày".

Long nhận xét thị trường robot vệ sinh có sự phân hóa rõ ràng về tính năng theo giá thành. Anh khẳng định điều đầu tiên quan tâm ở robot là phần nhìn phù hợp tổng thể không gian sống. "Robot mà không nhỏ nhắn vừa phải, không trắng trẻo sạch đẹp hay men lì nam tính, áp vào lạc quẻ với không gian thì "ối dồi ôi" ngay!", Long thành thật. Bên cạnh đó, Long khuyên người dùng đừng chỉ chăm chăm vào tính năng mà nên tìm hiểu để chọn những công ty có dịch vụ chăm sóc khách hàng và chính sách bảo hành tốt, hệ thống đại lý rộng rãi.

Với khả năng làm sạch thông minh, tự động đổ rác và thiết kế nhỏ gọn, robot kết hợp hút bụi và lau nhà RE5 Plus là trợ thủ đắc lực của Long

RE5 Plus có lực hút mạnh mẽ 4000 Pa và ngăn chứa nước lớn, cùng chức năng điều hướng thông minh giúp làm sạch hiệu quả toàn bộ ngôi nhà. Trạm sạc của RE5 Plus tự động hút và giữ bụi trong túi chứa, giúp người dùng không cần mất sức đổ bụi trong vòng 90 ngày. Long chia sẻ:"Ngày nay robot vệ sinh được tích hợp công nghệ AI để hiểu không gian sống của bạn. Chỉ cần lập trình sẵn, robot sẽ tự động làm sạch mà không cần phải can thiệp nhiều, giúp mình có thêm thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài".

Các thiết bị smarthome của EZVIZ giúp Long Khoa Học duy trì sự an ninh và tiện và truyền cảm hứng cho anh trên các nền tảng mạng xã hội

Hiện EZVIZ đang có chương trình tặng thẻ nhớ 64GB thoải mái lưu trữ dữ liệu đến hết tháng 7 và thẻ nhớ kèm quạt mini EZVIZ phiên bản giới hạn xinh xắn từ 1.7 - 8.7 khi mua EZVIZ H9c trên Shopee, tham khảo tại đây.