Học phí các ngành bác sĩ ĐH Y Hà Nội sẽ tăng mạnh, lên gần 2,5 triệu/tháng

GS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y Hà Nội, vừa ký ban hành nghị quyết của Hội đồng trường về việc thông qua mức thu học phí, kinh phí trình độ đào tạo ĐH, sau ĐH năm học 2022 - 2023.

Theo đó, học phí các ngành đào tạo bác sĩ gồm răng hàm mặt, y khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng có mức tăng mạnh nhất, với mức thu 2,45 triệu đồng tháng, nghĩa là 24,5 triệu đồng/năm học (mỗi năm học có 10 tháng). Mức của năm học hiện tại khối ngành này là 14,3 triệu đồng/năm học. Mức tăng là 71,3%.

Khối ngành cử nhân sức khoẻ gồm điều dưỡng, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa, kỹ thuật xét nghiệm y học, y tế công cộng sẽ có học phí 18,5 triệu đồng/năm học. Mức hiện tại các ngành này cũng là 14,3 triệu đồng/năm học.

Ngành điều dưỡng chương trình tiên tiến có học phí là 37 triệu đồng/năm học. Mức hiện tại là 31,46 triệu đồng/năm học.

Được biết, năm học tới Trường ĐH Y Hà Nội vẫn chưa tự chủ, mức học phí vẫn thu theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27.8.2021 về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Do đó, dẫu đã tăng hơn 71%, mức học phí năm tới của khối ngành đào tạo bác sĩ Trường ĐH Y Hà Nội được xem là thấp nhất so với cùng khối ngành của các trường y dược hiện nay.

Mức học phí mới cũng chỉ áp dụng với tân sinh viên khoá mới, được tuyển sinh năm 2022. Còn với sinh viên các khoá hiện tại, học phí vẫn áp dụng theo mức cũ với lộ trình tăng đã được thông báo trước.

Cụ thể mức học phí năm học 2022 - 2023 của các chương trình đào tạo Trường ĐH Y Hà Nội như sau: