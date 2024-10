Học phí đào tạo bác sĩ cao gấp nhiều lần ngành khác

Răng-hàm-mặt hiện đang có mức học phí cao nhất trong khối ngành y dược ở nhiều trường ẢNH: PHẠM HỮU





Học phí đào tạo bác sĩ, cao nhất 183 triệu đồng/năm

Học phí khối ngành y dược hiện đang được thu ở nhiều mức, trong đó cao nhất là ngành y khoa (đào tạo bác sĩ đa khoa) và răng - hàm - mặt (đào tạo bác sĩ răng - hàm - mặt).

Trong đó, trường ĐH công lập đào tạo khoa học sức khỏe có học phí cao nhất phải kể đến Trường ĐH Y dược TP.HCM, với 2 ngành đào tạo bác sĩ học phí trên mức 80 triệu đồng/năm. Cụ thể, ngành răng-hàm-mặt thu 84,7 triệu đồng/năm và ngành y khoa thu 82,2 triệu đồng/năm. Tiếp đến, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) thu 60 triệu đồng/năm ngành y khoa và 55,2 triệu đồng/năm với các ngành đào tạo bác sĩ khác.

Trong khi đó, một số trường công lập khác áp dụng mức thu từ thấp hơn. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 3 ngành (y khoa, dược học, răng-hàm-mặt) cùng thu mức 55,2 triệu đồng/năm. Tại Trường ĐH Y Hà Nội, ngành y khoa có học phí 55,2 triệu đồng/năm. Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) ngành có học phí cao nhất cũng là y khoa với 55 triệu đồng/năm. Trong khi đó, Trường ĐH Y dược Cần Thơ áp dụng mức thu trên 49 triệu đồng/năm cho 3 ngành: dược học, y khoa và răng-hàm-mặt. Ngành y khoa của Trường ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) chỉ thu mức 30 triệu đồng/năm…

Các trường ĐH tư thục, học phí cao nhất cũng thuộc về 2 ngành răng-hàm-mặt và y khoa. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dẫn đầu nhóm trường tư thục với mức thu 183 triệu đồng/năm (ngành răng-hàm-mặt) và 152 triệu đồng/năm (ngành y khoa). Kế tiếp, học phí 2 ngành trên tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cùng mức 180 triệu đồng/năm. Một số trường khác cũng có mức thu ở mức cao như: ĐH Duy Tân thu 98,88 triệu đồng/năm (ngành răng-hàm-mặt) và 94,4 triệu đồng/năm (ngành y khoa); Trường ĐH Tân Tạo ngành y khoa 150 triệu đồng/năm…

Học phí khối ngành y dược năm học 2024-2025

Có trường học phí ngành y cao gấp 5 lần ngành khác

Học phí các trường ĐH công lập hiện được quy định trong Nghị định 97 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.



Theo học phí công bố năm học 2024 - 2025, trường chưa tự chủ được thu tối đa 27,6 triệu đồng/năm (10 tháng); trường đảm bảo chi thường xuyên được thu tối đa 55,2 triệu đồng/năm; trường tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư được thu tới 69 triệu đồng/năm. Chưa kể, với chương trình đạt kiểm định chất lượng, trường ĐH được tự xác định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do trường ban hành.

Chỉ tính theo mức trần tối đa năm học 2024-2025 được quy định trong Nghị định 97, học phí khối ngành y dược hiện đang cao nhất trong 7 khối ngành đào tạo bậc ĐH. Cụ thể, nhóm trường công lập chưa tự chủ, ngành y dược được thu tối đa 27,6 triệu đồng/năm – cao gấp đôi so với khối ngành có mức thu thấp nhất là nghệ thuật. Nhóm trường công lập được tự chủ chi thường xuyên, khối ngành y dược được thu 55,2 triệu đồng/năm trong khi khối ngành nghệ thuật được thu 27 triệu đồng/năm. Ở nhóm trường tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư, khối ngành y dược thu 69 triệu đồng/năm và khối ngành nghệ thuật thu mức 33,75 triệu đồng/năm.

Học phí tăng chục lần sau 10 năm Mức học phí cao nhất khối trường ĐH công đào tạo y dược hiện đã tăng gấp hơn chục lần so với thời điểm năm học 2014-2015. Cụ thể, theo Nghị định 49 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, mức trần học phí tối đa khối ngành y dược trong năm học 2014-2015 chỉ ở mức 800.000 đồng/tháng (tương đương 8 triệu đồng/năm học 10 tháng).

So sánh mức thu khối ngành y dược so với các ngành khác trong trường ĐH tư thục cũng cho thấy sự chênh lệch tương tự. Ví dụ, tại ĐH Duy Tân học phí ngành răng-hàm-mặt có mức thu gần 99 triệu đồng/năm – cao hơn trên 4 lần so với nhiều ngành khác tại trường chỉ có mức thu trên 22-23 triệu đồng/năm.

Tương tự, năm 2024 Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng bố học phí các ngành đào tạo bậc ĐH từ 35-180 triệu đồng/năm. Trong đó, 2 ngành đào tạo bác sĩ y khoa và răng-hàm-mặt có mức thu cao gấp trên 5 lần ngành y tế công cộng, gấp hơn 4 lần so với nhiều ngành khác tại trường…