Học phí thấp nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2026 ở mức 20,5 triệu đồng/năm

Năm nay lần đầu tiên Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển phương thức tổng hợp theo năng lực của thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, quá trình học tập và các năng lực khác





Lần đầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh phương thức kết hợp

Năm 2026, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh 51 ngành chương trình tiêu chuẩn, 20 ngành chương trình tiên tiến, 11 ngành chương trình ĐH bằng tiếng Anh, 10 ngành chương trình dự bị ĐH bằng tiếng Anh, 16 ngành chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa, 15 ngành chương trình liên kết đào tạo quốc tế, 14 ngành chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế theo các phương thức xét tuyển.

Trong 3 phương thức tuyển sinh của năm 2026, lần đầu tiên trường thực hiện xét tuyển kết hợp.

Phương thức 1: Xét tuyển tổng hợp theo năng lực của thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, quá trình học tập và các năng lực khác.

Công thức tính điểm gồm:

Điểm xét tuyển (thang 100) = Điểm năng lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó:

Điểm cộng = điểm thưởng + điểm xét thưởng.

Điểm thưởng dành cho thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng theo quy định. Điểm xét thưởng dành cho thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt theo quy định của trường.

Điểm năng lực được tính theo thang điểm 100, gồm điểm năng lực THPT (điểm thi THPT) và điểm quá trình THPT. Trong đó, điểm năng lực THPT tính theo tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (hoặc tương đương tùy theo đối tượng). Điểm quá trình THPT được tính theo điểm trung bình 6 học kỳ của tổ hợp 3 môn lớp 10, 11, 12 (hoặc tương đương theo đối tượng). Trường này có quy định cụ thể cách tính điểm năng lực cho từng đối tượng thí sinh cụ thể.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ (thay thế điểm thi THPT môn ngoại ngữ) để xét tuyển, các thí sinh cần nộp chứng chỉ theo quy định của trường.

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Học phí trung bình năm học 2026-2027 ở mức bao nhiêu?

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng công bố dự kiến học phí năm 2026. Theo đó, học phí có nhiều mức khác nhau tùy theo chương trình và cơ sở đào tạo.

Chương trình tiêu chuẩn, học phí trung bình năm học 2026-2027 từ 31,26-36,59 triệu đồng/năm tùy ngành; riêng ngành dược học thu 68,46 triệu đồng/năm.

Chương trình tiên tiến từ 55,6-64 triệu đồng/năm tùy ngành (chưa gồm học phí kỹ năng tiếng Anh).

Chương trình ĐH bằng tiếng Anh dao động từ 78-88 triệu đồng/năm tùy ngành (chưa gồm học phí kỹ năng tiếng Anh).

Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa học phí trung bình năm 2026-2027 dao động 20,5-24 triệu đồng/năm.

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế thu học phí giai đoạn 1 học tại trường dao động 75-83 triệu đồng/năm (chưa gồm học phí kỹ năng tiếng Anh).

Như vậy, học phí dự kiến năm 2026 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng thấp nhất trung bình 20,5 triệu đồng/năm thuộc về các ngành học tại Phân hiệu Khánh Hòa. Ngược lại, ngành thuộc chương trình ĐH bằng tiếng Anh có mức thu cao nhất lên tới 88 triệu đồng/năm.