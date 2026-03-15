Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học phí thấp nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2026 ở mức 20,5 triệu đồng/năm

Hà Ánh
15/03/2026 19:29 GMT+7

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố học phí dự kiến năm học 2026-2027 gồm nhiều mức khác nhau tùy theo chương trình và cơ sở đào tạo, trong đó thấp nhất 20,5 triệu đồng/năm.

Học phí thấp nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2026 ở mức 20,5 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Năm nay lần đầu tiên Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển phương thức tổng hợp theo năng lực của thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, quá trình học tập và các năng lực khác

ảnh: nhật thịnh


Lần đầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh phương thức kết hợp

Năm 2026, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh 51 ngành chương trình tiêu chuẩn, 20 ngành chương trình tiên tiến, 11 ngành chương trình ĐH bằng tiếng Anh, 10 ngành chương trình dự bị ĐH bằng tiếng Anh, 16 ngành chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa, 15 ngành chương trình liên kết đào tạo quốc tế, 14 ngành chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế theo các phương thức xét tuyển.

Trong 3 phương thức tuyển sinh của năm 2026, lần đầu tiên trường thực hiện xét tuyển kết hợp.

Phương thức 1: Xét tuyển tổng hợp theo năng lực của thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, quá trình học tập và các năng lực khác.

Công thức tính điểm gồm:

Điểm xét tuyển (thang 100) = Điểm năng lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó:

Điểm cộng = điểm thưởng + điểm xét thưởng.

Điểm thưởng dành cho thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng theo quy định. Điểm xét thưởng dành cho thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt theo quy định của trường.

Điểm năng lực được tính theo thang điểm 100, gồm điểm năng lực THPT (điểm thi THPT) và điểm quá trình THPT. Trong đó, điểm năng lực THPT tính theo tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (hoặc tương đương tùy theo đối tượng). Điểm quá trình THPT được tính theo điểm trung bình 6 học kỳ của tổ hợp 3 môn lớp 10, 11, 12 (hoặc tương đương theo đối tượng). Trường này có quy định cụ thể cách tính điểm năng lực cho từng đối tượng thí sinh cụ thể.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ (thay thế điểm thi THPT môn ngoại ngữ) để xét tuyển, các thí sinh cần nộp chứng chỉ theo quy định của trường.

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Danh mục ngành tuyển sinh năm 2026 xem TẠI ĐÂY.

Học phí thấp nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2026 ở mức 20,5 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã công bố thông tin tuyển sinh và học phí dự kiến năm 2026

ảnh: đào ngọc thạch

Học phí trung bình năm học 2026-2027 ở mức bao nhiêu?

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng công bố dự kiến học phí năm 2026. Theo đó, học phí có nhiều mức khác nhau tùy theo chương trình và cơ sở đào tạo.

Chương trình tiêu chuẩn, học phí trung bình năm học 2026-2027 từ 31,26-36,59 triệu đồng/năm tùy ngành; riêng ngành dược học thu 68,46 triệu đồng/năm.

Chương trình tiên tiến từ 55,6-64 triệu đồng/năm tùy ngành (chưa gồm học phí kỹ năng tiếng Anh).

Chương trình ĐH bằng tiếng Anh dao động từ 78-88 triệu đồng/năm tùy ngành (chưa gồm học phí kỹ năng tiếng Anh).

Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa học phí trung bình năm 2026-2027 dao động 20,5-24 triệu đồng/năm.

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế thu học phí giai đoạn 1 học tại trường dao động 75-83 triệu đồng/năm (chưa gồm học phí kỹ năng tiếng Anh).

Như vậy, học phí dự kiến năm 2026 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng thấp nhất trung bình 20,5 triệu đồng/năm thuộc về các ngành học tại Phân hiệu Khánh Hòa. Ngược lại, ngành thuộc chương trình ĐH bằng tiếng Anh có mức thu cao nhất lên tới 88 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố phương thức tuyển sinh, học phí dự kiến năm 2025

Năm 2025, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 3 phương thức tuyển sinh chính. Đáng chú ý, học phí dự kiến chương trình thấp nhất năm học 2025-2026 ở mức 20,5 triệu đồng/năm.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận