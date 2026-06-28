Học phí Trường ĐH Y dược TP.HCM năm học 2026-2027 cao nhất 90 triệu đồng/năm

Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM trong giờ thực hành ảnh: phạm hữu

Theo đó, học phí năm học 2026-2027 các ngành đào tạo ĐH của Trường ĐH Y dược TP.HCM dao động từ 30-90 triệu đồng/năm học. Ngành cao nhất là răng-hàm-mặt với mức thu 90 triệu đồng/năm. Kế đến, ngành y khoa thu 88 triệu đồng/năm.

Tiếp theo đó, ngành dược thu 63,5 triệu đồng/năm; y học dự phòng và y học cổ truyền cùng mức thu 55 triệu đồng/năm; công nghệ dược phẩm và hóa dược cùng mức 52,5 triệu đồng/năm. Nhiều ngành khác học phí đồng loạt ở mức 48 triệu đồng/năm. Đáng chú ý, 2 ngành tâm lý học và công tác xã hội học phí chỉ ở mức 30 triệu đồng/năm.

Học phí từng ngành như sau:

Trước đó, học phí năm 2025 tại Trường ĐH Y dược TP.HCM dao động trong khoảng 30-84,7 triệu đồng/năm tùy ngành. Trong đó, ngành răng-hàm-mặt có mức học phí cao nhất là 84,7 triệu đồng. Tiếp đến, ngành y khoa học phí 82,2 triệu đồng/năm. Ngành dược thu 60,5 triệu đồng/năm.

Các ngành y học cổ truyền, y học dự phòng, hóa dược năm ngoái thu cùng mức 50 triệu đồng/năm. Các ngành có cùng mức thu 46 triệu đồng/năm gồm: Điều dưỡng, điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, hộ sinh, dinh dưỡng, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, y tế công cộng.

Như vậy, học phí phần lớn các ngành của trường đều tăng so với năm ngoái từ 2-trên 5 triệu đồng. Riêng y tế công cộng có học phí 46 triệu đồng/năm, bằng mức của khóa tuyển sinh năm 2025. Ngành công tác xã hội cùng với ngành mới tâm lý học lần đầu được tuyển sinh trong năm nay, có học phí thấp nhất và không điều chỉnh so với năm ngoái ở mức 30 triệu đồng/năm.

Năm nay, Trường ĐH Y dược TP.HCM chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh có thể tham khảo thông tin tuyển sinh của trường tại đây.