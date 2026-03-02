Học sinh 149 trường THPT xét vào ĐH Quốc gia TP.HCM được cộng tối đa 5 điểm

Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM dự lễ khai giảng năm học mới ảnh: nhật thịnh

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố phương hướng tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026. Đáng lưu ý trong đó là lộ trình ưu tiên học sinh 149 trường THPT theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM.

Học sinh 149 trường THPT được hưởng điểm cộng tối đa 5 điểm

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng công bố thông tin về cộng thêm điểm ưu tiên hoặc điểm thưởng theo quy định, nhưng tổng điểm cộng thêm không vượt quá 10% thang điểm, tức tối đa 10 điểm.

Thí sinh từ 149 trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ được xem xét cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên. Mức điểm cộng, điểm thưởng tối đa là 5 trên thang điểm 100. Mức điểm cụ thể do từng trường thành viên quy định, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT cũng như của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong giai đoạn 2026-2028, điểm cộng và điểm thưởng áp dụng đối với thí sinh thuộc 149 trường THPT nếu đáp ứng đồng thời hai điều kiện: học tối thiểu 2 năm tại trường và có học lực trung bình cả 3 năm THPT đạt từ loại tốt trở lên. Từ năm 2029, chính sách này sẽ chỉ còn áp dụng đối với thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

Danh sách 149 trường THPT được ưu tiên trong xét tuyển theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM xem TẠI ĐÂY.

Xét tuyển tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau

ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp tuyển sinh trình độ ĐH và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Đây là phương thức xét tuyển thống nhất trong toàn hệ thống, cho phép thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH này tổ chức, kết quả học tập học bạ và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển.

Các đơn vị thành viên sẽ tự chủ trong xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xác định các trọng số, hệ số quy đổi cho các tiêu chí xét tuyển, triển khai phù hợp với ngành/nghề đào tạo và đảm bảo quy định, chịu trách nhiệm giải trình với xã hội, đồng thời tạo điều kiện công bằng, thuận lợi cho thí sinh.

Công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được ĐH Quốc gia TP.HCM quy đổi về 100 điểm, như sau: Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí. Các hệ số này đều lớn hơn 0, nghĩa là cả ba yếu tố (thi THPT, đánh giá năng lực và học bạ) đều có vai trò trong tính điểm xét tuyển. Tùy từng trường thành viên, các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau được xác định dựa trên tỷ lệ nhập học theo các phương thức trong 3 năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước).



