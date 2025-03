Học sinh Bình Định mong chờ đặt câu hỏi tại chương trình Tư vấn mùa thi

Ngày 14.3, công tác chuẩn bị cho chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 27 năm 2025 của Báo Thanh Niên tại Bình Định đã hoàn tất. Chương trình này là cơ hội quý báu để học sinh tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp tương lai. Sự kiện hứa hẹn mang lại nhiều thông tin hữu ích cho học sinh khối 12.

Pano sân khấu chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 27 năm 2025 của Báo Thanh Niên đã dựng xong chuẩn bị chào đón học sinh tham gia ẢNH: H.P

Theo đó, vào lúc 14 giờ ngày 15.3, chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 27 của Báo Thanh Niên sẽ diễn ra tại Trường THPT số 1 An Nhơn, với sự tham gia của hơn 1.400 học sinh khối 12 đến từ các trường THPT: số 1 An Nhơn, số 2 An Nhơn, số 3 An Nhơn, Nguyễn Trường Tộ, Hòa Bình, Nguyễn Đình Chiểu.

Giải đáp về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ

Chương trình sẽ được tường thuật trực tuyến tại website Báo Thanh Niên (địa chỉ: thanhnien.vn).

Tại chương trình, học sinh sẽ được giải đáp những vấn đề xung quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ sắp đến cũng như định hướng nghề nghiệp.

Trường THPT số 1 An Nhơn (TX.An Nhơn, Bình Định), nơi tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 27 ẢNH: HẢI PHONG

Nguyễn Đức Toàn, học sinh lớp 12A4, Trường THPT số 1 An Nhơn, cho biết rất háo hức chờ đến ngày được đặt câu hỏi đến quý thầy cô của các trường CĐ, ĐH trong chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức.

"Tại chương trình Tư vấn mùa thi, em có thể trực tiếp hỏi các thầy cô nhằm giải đáp những thắc mắc lâu nay và có thêm các thông tin cần thiết để em tự tin lựa chọn nguyện vọng của mình, tránh chọn nhầm", Toàn nói.

Quyết định chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai

Ngoài cung cấp cho học sinh thông tin về tuyển sinh trên các kênh của báo (báo in, báo online tại địa chỉ thanhnien.vn), hàng năm Báo Thanh Niên còn thực hiện Cẩm nang tuyển sinh. Đây là tài liệu cần thiết cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào ĐH và lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Ban tổ chức sẽ dành tặng 100 cuốn Cẩm nang tuyển sinh 2025 cho học sinh Bình Định tại chương trình Tư vấn mùa thi.

Học sinh lớp 12 mong được đặt câu hỏi, giải đáp thắc mắc trong chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Nguyễn Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 An Nhơn, nhà trường xác định việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh càng sớm, càng tốt để các em chọn ngành, chọn trường phù hợp sau khi tốt nghiệp THPT.

"Nhà trường sẵn sàng hỗ trợ Báo Thanh Niên tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi tại trường. Việc này giúp cho học sinh nắm bắt được những kiến thức hữu ích chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường ĐH. Tại chương trình, học sinh sẽ được các trường ĐH có kinh nghiệm tư vấn, giúp lựa chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai", ông Lộc cho biết.

Nhiều học sinh lớp 12 ở Bình Định háo hức chờ đến chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết nhận được thông tin Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi tại TX.An Nhơn, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã đề nghị hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn TX.An Nhơn tạo điều kiện cho học sinh lớp 12 tham dự.

Ông Hùng cho rằng chương trình Tư vấn mùa thi sẽ góp phần cung cấp cho học sinh lớp 12 những thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025. Đồng thời, giúp học sinh chọn ngành, chọn nghề phù hợp với ngành nghề đang được đào tạo các trường ĐH trong nước.

"Chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức sẽ giúp học sinh tiếp cận, giao lưu trực tiếp với các thầy cô ở các trường ĐH trên toàn quốc. Qua đó, giúp các em định hướng đúng trong việc chọn ngành, chọn trường học phù hợp với năng lực và sở thích của mình", ông Hùng nói.

Chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 27 tại Bình Định, do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Bình Định tổ chức tại Trường THPT số 1 An Nhơn với sự tham gia của các trường: Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, thuộc ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH); Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Tài chính – Marketing; Trường ĐH Nha Trang; Trường ĐH Thái Bình Dương; Trường ĐH Công thương TP.HCM; Trường ĐH Xây dựng Miền Trung; Trường ĐH Tài chính - Kế toán; Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và ĐH Duy Tân.