Học sinh hào hứng khám phá Robotics và STEM tại Ngày hội Công nghệ số

Đây là một trong số nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Học sinh thích thú khi trải nghiệm Robotics tại Ngày hội Công nghệ số ẢNH: N.P

Chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em học sinh một sân chơi công nghệ bổ ích, nơi các em được trực tiếp khám phá, trải nghiệm Robotics và STEM, thử sức với những cuộc thi robot hấp dẫn, phát huy tư duy sáng tạo và khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ.

Tại chương trình, Trung tâm giáo dục công nghệ MindTech giới thiệu các bộ học cụ Robotics và STEM, tạo điều kiện để các em khám phá tư duy lập trình, khả năng vận hành robot, tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua trải nghiệm thực tế.

Từ những màn thi đấu robot ORC K2, đua xe Robotics Betaset đến các minigame kiến thức công nghệ, mỗi hoạt động mở ra cơ hội học hỏi, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và giúp các em hiểu hơn về ứng dụng của công nghệ trong đời sống.

Học sinh nhận quà sau khi tham gia khám phá, trải nghiệm các hoạt động tại chương trình ẢNH: NP

Học sinh còn được tiếp cận lắp ráp cơ khí, hệ thống truyền động, cảm biến, điều khiển robot và ứng dụng tự động hóa. Bên cạnh đó là các chủ đề như Smart Home, trí tuệ nhân tạo và công cụ số phục vụ học tập, công việc.

Thông qua các hoạt động thực hành, chương trình hướng đến khơi dậy niềm yêu thích khoa học, công nghệ, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và khả năng giải quyết vấn đề.

Đây cũng là cơ hội để các em bước đầu tìm hiểu những lĩnh vực công nghệ mới, mở rộng kiến thức và có thêm góc nhìn về định hướng nghề nghiệp trong tương lai.