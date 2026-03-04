Học sinh hào hứng nhận lì xì trong đợt tuyển sinh đầu năm của Trường HUE

Tại chương trình tư vấn, ngoài việc giới thiệu các ngành nghề đang đào tạo, hướng nghiệp cho học sinh, nhà trường lần đầu tiên tổ chức hoạt động lì xì đầu năm, trao những phong bao may mắn kèm lời chúc ý nghĩa đến các em. Hoạt động không chỉ tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi mà còn góp phần giúp các em giải tỏa áp lực, tiếp thêm động lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

PGS-TS Phan Thanh Hoàn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế, lì xì cho học sinh Ảnh: Nguyễn Phương

Em Nguyễn Bảo Trân, học sinh lớp 12A9, THPT Tôn Thất Tùng, chia sẻ: "Em rất bất ngờ và xúc động khi được trực tiếp nhận lì xì từ lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang đến niềm vui mà còn tiếp thêm cho em sự tự tin và quyết tâm nỗ lực hơn trong chặng đường phía trước."

Tại Trường THPT Ngô Quyền, em Phạm Trần Hà Tiên cùng các bạn nhận lì xì trong những ngày đầu năm bày tỏ sự hào hứng và bất ngờ. "Em cảm thấy rất vui và ấm áp khi nhận được lì xì từ quý thầy cô. Không chỉ là món quà đầu năm, đó còn là lời chúc may mắn và động viên để chúng em tự tin hơn khi đứng trước lựa chọn quan trọng của cuộc đời", Tiên bày tỏ.

Học sinh hào hứng sau khi nhận được lì xì

Đây là năm đầu tiên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế triển khai hoạt động lì xì đầu năm dành cho học sinh THPT. Nhà trường mong muốn ý nghĩa không nằm ở giá trị vật chất của phong bao, mà ở thông điệp tích cực và niềm tin nhà trường gửi trao đến các em trên hành trình trưởng thành và định hướng tương lai.

Trực tiếp tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh, PGS-TS Phan Thanh Hoàn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế, chia sẻ rằng những ánh mắt chăm chú, những câu hỏi thẳng thắn và đầy khát vọng đã cho thấy tinh thần chủ động, cầu tiến của thế hệ học sinh hôm nay. Bên cạnh chương trình lì xì đầu năm, đội ngũ giảng viên và cán bộ tuyển sinh đã trực tiếp cung cấp thông tin tuyển sinh năm 2026, giới thiệu chương trình đào tạo, môi trường học tập năng động, cùng cơ hội thực tập, việc làm và kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước cho các em.

Thông qua chương trình này, nhà trường hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh trong việc nhận diện năng lực bản thân, khám phá đam mê và xây dựng lộ trình học tập, nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.