Học sinh hoạt động ngoài nhà trường: Làm sao để an toàn?

Các trường phải đảm bảo an toàn khi học sinh tham gia hoạt động ngoài nhà trường BÍCH THANH

"Nếu hàng ngày học sinh chỉ học, ăn, nghỉ trưa, sinh hoạt tại trường và đến 21 giờ không có điện thoại gì thì mới phần nào yên tâm. Còn nếu vào những ngày tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoài nhà trường thì nỗi lo lắng và áp lực đảm bảo an toàn cho các con tăng hơn gấp nhiều lần", hiệu trưởng một trường tiểu học có tiếng tại Q.1, TP.HCM tâm sự trước sự việc khoảng 50 học sinh tiểu học ở Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại.

Theo hiệu trưởng trường tiểu học nói trên, trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm có thể được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài nhà trường. Bộ GD-ĐT khuyến khích tổ chức hoạt động ngoài nhà trường theo hình thức trải nghiệm đối với các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện nhưng cần đảm bảo mục tiêu giáo dục và an toàn cho học sinh.

Để tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, hiệu trưởng này cho biết kế hoạch có khi phải được chuẩn bị trước một tháng. Trước hết, nhà trường xây dựng nội dung, còn địa điểm trải nghiệm phải nằm trong nội dung bài học, mục tiêu cho học sinh trải nghiệm kỹ năng gì… Tất cả phải được phòng GD-ĐT duyệt, thông qua.

Từ đó, nhà trường lên phương án, tìm đơn vị tổ chức có uy tín, mua bảo hiểm cho học sinh, phân công nhân sự để đảm bảo an toàn khi di chuyển, trải nghiệm và an toàn vệ sinh thực phẩm. "Không thể giao khoán trách nhiệm cho đơn vị tổ chức mà tất cả bộ phận trong trường đều phải tham gia và chủ động trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh. Vất vả hơn nhiều so với việc học sinh chỉ học tại trường. Dù vậy, không thể không tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường cho học sinh", nữ hiệu trưởng nói.

Còn Sở GD-ĐT TP.HCM khuyến khích phụ huynh tham gia những hoạt động trải nghiệm tổ chức ngoài lớp học, ngoài trường học và yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức, quản lý cùng giáo viên chủ nhiệm lớp và nhà trường.

Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường rà soát, chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp. Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức; hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Ở bậc tiểu học, nhà trường cần đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia và không tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh ra khỏi TP.HCM.

Tương tự, ở bậc trung học, lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động học tập trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai. Các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án học tập tương đương cho những học sinh không tham gia được học tập tại trường.