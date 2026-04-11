Học sinh lớp 10 lao xuống biển cứu sống 2 người bị đuối nước

Khánh Hoan
11/04/2026 20:01 GMT+7

Đang đi dạo trên bờ biển, một nam sinh lớp 10 ở Nghệ An phát hiện 3 người bị đuối nước, đang chới với dưới biển, liền mượn phao rồi lao mình xuống cứu được 2 nạn nhân.

Chiều 11.4, bà Phạm Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An), cho biết nam sinh đã dũng cảm cứu sống 2 người đuối nước nói trên là Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10D4.

Học sinh lớp 10 lao xuống biển cứu sống 2 người bị đuối nước- Ảnh 1.

Nam sinh Võ Hoàng Thành

Trước đó, chiều 10.4, Thành đi dạo tại khu vực đảo Lan Châu (P.Cửa Lò, Nghệ An) thì phát hiện 3 người đang chới với dưới biển, trong dòng nước xoáy.

Lập tức, Thành mượn phao của một người dân rồi bơi ra tiếp cận các nạn nhân.

Mặc dù sóng lớn, dòng chảy mạnh, nhưng nhờ kỹ năng bơi lội tốt nên nam sinh này đã lần lượt đưa được 2 người vào bờ an toàn. Do kiệt sức và sóng mạnh nên nam sinh này không thể tiếp cận người còn lại và nạn nhân này đã bị tử vong vì đuối nước.

Sau khi đưa được các nạn nhân vào bờ, Võ Hoàng Thành cùng những người có mặt tại bãi biển đã tiến hành sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện, các nạn nhân đã hồi phục sau đó.

Bà Phạm Thị Tuyết Mai cũng cho biết, vào sáng thứ 2 tuần tới, trong tiết chào cờ đầu tuần, nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương hành động dũng cảm của nam sinh trước toàn trường.

5 học sinh dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ

Trước dòng nước chảy xiết, 5 học sinh dũng cảm tại một huyện miền núi Quảng Bình đã cứu sống được 2 em nhỏ đang bị nước cuốn.

