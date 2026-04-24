Học sinh lớp 6 đạt giải nhất cuộc thi an ninh mạng quốc gia

Anh Quân
24/04/2026 16:24 GMT+7

Trong số 4 học sinh đạt giải nhất cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026", em nhỏ tuổi nhất đang học lớp 6, còn điểm cao nhất thuộc về một thí sinh lớp 8.

Ngày 24.4 tại Hà Nội, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026" đã vinh danh 101 học sinh xuất sắc nhất từ hàng triệu thí sinh trên toàn quốc. Sự kiện không chỉ khép lại một sân chơi kiến thức mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa chương trình giáo dục kỹ năng số và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng quốc gia.

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) tổ chức. Nội dung thi được thiết kế bám sát thực tiễn, tập trung vào kỹ năng nhận diện rủi ro, phòng chống lừa đảo, xâm hại trên mạng và các quy định pháp luật liên quan.

4 học sinh xuất sắc vượt qua hơn 1,12 triệu thí sinh để giành giải nhất cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026"

Chỉ trong một tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 1,12 triệu học sinh đến từ 6.840 trường THCS tại 34 tỉnh, thành tham gia vòng Sơ khảo. Con số này tương đương 15% tổng số học sinh và 64% tổng số trường THCS trên cả nước. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu về số lượng thí sinh dự thi (hơn 126.000 em), trong khi Hưng Yên ghi nhận tỷ lệ tham gia cao nhất.

Vòng Chung khảo được tổ chức trực tiếp tại Đấu trường mạng của Cục A05 vào ngày 20.4 với sự góp mặt của 330 thí sinh xuất sắc nhất. Trải qua những vòng thi cam go, ban tổ chức đã quyết định trao 4 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba và 75 giải khuyến khích. Đáng chú ý, em Nguyễn Trà My (lớp 8C, Trường THCS Quảng Tùng, tỉnh Quảng Trị) đã xuất sắc dẫn đầu toàn quốc với số điểm cao nhất (22 điểm). Em Trần Cát An, lớp 6/2 trường THCS Nguyễn Trãi (TP.HCM) là học sinh nhỏ tuổi nhất trong số 4 người đạt giải nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải, trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, Phó chủ tịch điều hành NCA nhấn mạnh không gian số đang trở thành môi trường sinh hoạt chính của giới trẻ, đi kèm với đó là hàng loạt rủi ro lừa đảo, xâm hại. Do đó, việc trang bị kiến thức an ninh mạng từ sớm là một đòi hỏi cấp bách.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng A05 cũng khẳng định, sự tham gia đông đảo của học sinh cho thấy nhận thức về an toàn thông tin đang được nâng cao rõ rệt. Cuộc thi không chỉ giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân mà còn góp phần hình thành thế hệ "công dân số" có trách nhiệm, đủ bản lĩnh kháng cự trước các nguy cơ an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền nhận thức quốc gia trong thời đại mới. Dự kiến, cuộc thi sẽ được duy trì và đổi mới để trở thành hoạt động giáo dục thường niên trong những năm tiếp theo.

Khởi động cuộc thi an ninh mạng giúp học sinh phòng chống bắt cóc trực tuyến

Cuộc thi an ninh mạng được thiết kế nhằm lấp đầy khoảng trống về kỹ năng an toàn thông tin, cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, giúp học sinh hình thành phản xạ tự bảo vệ, nhận diện sớm các rủi ro lừa đảo.

