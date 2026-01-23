Học sinh nói về những bài học cho bản thân từ bóng đá

Bóng đá dạy bài học về sự rèn luyện bản lĩnh trước áp lực

Một học sinh nam lớp 11 phân tích rạch ròi suy nghĩ của mình về bài học từ bóng đá mang lại: "Trước hết, bóng đá dạy học sinh chúng ta bài học về ý chí và nỗ lực. Không có chiến thắng nào đến từ sự may mắn đơn thuần. Đằng sau mỗi bàn thắng là hàng nghìn giờ tập luyện, là mồ hôi và nước mắt. Khi đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi, chúng ta hiểu rằng thành công chỉ đến với người kiên trì và quyết tâm. Nhưng khi đội Việt Nam chúng ta thua, chúng ta lại học được rằng thất bại là điều tất yếu trên con đường tiến lên".

Xem bóng đá không đơn thuần là cổ vũ hay giải trí. Nếu biết quan sát và suy ngẫm, học sinh có thể rút ra nhiều bài học quý giá ảnh: Trần Nhân Trung

"Quan trọng không phải là chưa từng vấp ngã, mà là biết đứng dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã. Đây chính là tinh thần rất cần thiết trong học tập và cuộc sống chúng ta", học sinh trên phân tích thêm.

Nhiều học sinh cho rằng, bóng đá còn dạy bài học về sự khiêm tốn. Có thời điểm bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành tích đáng tự hào, khiến không ít người lạc quan quá mức. Trận thua trước U.23 Trung Quốc là lời nhắc nhở rằng chúng ta vẫn còn khoảng cách với những nền bóng đá mạnh. Với học sinh, đó là bài học sâu sắc: dù đạt điểm cao hay thành tích tốt, không được chủ quan, tự mãn. Chỉ có thái độ khiêm tốn học hỏi mới giúp mỗi người tiến xa hơn.

Một bài học quan trọng khác là tinh thần đồng đội. Điều này được một nhóm học sinh nữ lớp 11 nêu quan điểm. Nữ sinh N.H.Anh, đại diện nhóm, nói: "Trong bóng đá, một cá nhân dù xuất sắc đến đâu cũng không thể thay thế sức mạnh tập thể. Một đường chuyền đúng lúc, một pha hỗ trợ thầm lặng cũng góp phần làm nên bàn thắng. Từ đó, học sinh hiểu rằng trong lớp học, trong công việc hay ngoài xã hội, biết hợp tác và chia sẻ trách nhiệm là yếu tố quyết định thành công chung. Không ai có thể đi xa nếu chỉ biết nghĩ cho riêng mình". Thắng thua là chuyện hợp lực của đồng đội. "Tuy vậy sau trận thua với đội tuyển U.23 Trung Quốc, Đình Bắc (cầu thủ số 7 của Việt Nam), đã nhận trách nhiệm về cá nhân mình, và xin lỗi người hâm mộ Việt Nam trên trang mạng cá nhân là một nghĩa cử đẹp", nhóm nữ sinh trên đánh giá.

Học sinh cũng khẳng định rằng bóng đá còn giúp học sinh rèn luyện bản lĩnh trước áp lực. Các cầu thủ trẻ khi thi đấu quốc tế phải đối diện với sức ép từ khán giả, truyền thông và kỳ vọng của người hâm mộ. Khi mắc sai lầm, họ chịu chỉ trích, phê bình. Điều này giúp học sinh nhận ra rằng áp lực là một phần tất yếu của cuộc sống. Thi cử, chọn nghề, đối diện thử thách… tất cả đều đòi hỏi bản lĩnh vững vàng. Ai biết làm chủ tâm lý sẽ là người chiến thắng chính mình.

Học sinh THPT thể hiện tình yêu với bóng đá Việt Nam ảnh: Trần Nhân Trung

Bài học về lòng yêu nước

"Yêu nước đúng cách" luôn được học sinh nêu ra trong các bài nghị luận xã hội. Và khi nhắc tới bóng đá không thể không nhắc tới bài học về lòng yêu nước.

Những lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài, những tiếng hô vang "Việt Nam chiến thắng" nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc trong mỗi học sinh. Nhưng qua thắng - thua, các em học được cách yêu nước đúng mực: tự hào nhưng tỉnh táo, cổ vũ hết mình nhưng vẫn tôn trọng đối thủ, sẵn sàng động viên khi đội nhà thất bại. Đó là biểu hiện của một tình yêu nước văn minh và trưởng thành. Hay việc "đi bão" sau mỗi trận thắng gây mất trật tự công cộng, tai nạn giao thông... cũng được học sinh nhìn nhận ở trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.

Một nhóm nam sinh thì nhìn xa hơn khi cho rằng: "Bóng đá cho học sinh hiểu về quy luật phát triển lâu dài. Một trận thua không chỉ là chuyện phong độ nhất thời mà phản ánh cả quá trình chuẩn bị, đào tạo và chiến lược. Tương tự, kết quả học tập của mỗi học sinh không phải phép màu của một ngày cố gắng, mà là kết quả của sự rèn luyện bền bỉ. Muốn thành công, phải có nền tảng vững chắc và kế hoạch lâu dài".

Có thể thấy, xem bóng đá không đơn thuần là cổ vũ hay giải trí. Nếu biết quan sát và suy ngẫm, học sinh có thể rút ra nhiều bài học quý giá về ý chí, khiêm tốn, đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Một trận thắng đem lại niềm vui, nhưng một trận thua lại có thể trở thành bài học trưởng thành sâu sắc. Và chính từ những bài học ấy, thế hệ trẻ sẽ mạnh mẽ hơn trên con đường chinh phục tương lai.



