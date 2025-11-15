‘Học sinh ở đâu thì tâm của mình đặt nơi đó’

TS Lê Bảo Thắng (trái) cùng ông Greg Ladd, Giám đốc quốc tế Trường trung học nội trú Saint Thomas More, Mỹ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Nhiệm vụ của công ty du học nào cũng là như vậy, sau khi các em HS đã đậu visa và lên đường du học hay sao?". TS Thắng hồi đáp chúng tôi, đó không phải là nhiệm vụ, nhưng là trách nhiệm và tâm huyết của anh. Giống như từ khi anh đặt những viên gạch đầu tiên cho OSI - Công ty tư vấn giáo dục quốc tế OSI Vietnam cách đây 25 năm, anh đã luôn nhủ rằng mình chỉ có một đích đến duy nhất: chuyên nghiệp, minh bạch và tâm huyết.

"Lý do chúng tôi phải bắt đầu"

TS Lê Bảo Thắng, hồi tưởng lại quá khứ, trong ngày kỷ niệm 25 năm thành lập OSI Vietnam hồi tháng 6.2025: "Năm 2000, công ty chúng tôi ra đời. Khi ấy, khái niệm du học thực sự là cao sang, xa xỉ. Thông tin rất hạn chế và hành trình vươn ra thế giới dường như chỉ dành cho số ít. Chúng tôi bắt đầu từ một căn phòng nhỏ, ba cộng sự đầu tiên, một điện thoại bàn, và rất nhiều niềm tin".

TS Thắng (đứng, chính giữa) trong nhà ăn của University of Bridgeport, Mỹ cùng các sinh viên VN ẢNH: NVCC

"Những ngày đầu không hề dễ dàng. Có những hồ sơ bị từ chối, có những chuyến bay dang dở, có những đêm trắng gọi điện khi khác múi giờ hay viết email bằng internet dial-up, để kịp thời cơ hội học tập cho các em HS. Tôi đã từng gặp những HS ở vùng quê nghèo, mang hồ sơ đến văn phòng, đôi mắt rụt rè, tiếng Anh là số 0, nhiều em bị từ chối visa, rồi sau đó nén nước mắt, học lại từ đầu… Từ VN, các em đã học tập ở các trường danh tiếng, chất lượng, trở thành kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân, nhiều em đã quay về VN, góp sức xây dựng quê hương. Các em chính là lý do để OSI tồn tại và là câu trả lời cho câu hỏi "vì sao chúng ta phải bắt đầu?", TS Thắng xúc động.

TS Lê Bảo Thắng (thứ 6 từ trái qua) cùng các bạn sinh viên VN, quốc tế trong một lớp học của University of Bridgeport, Mỹ trong chuyến đi vừa qua ẢNH: NVCC

Mới cách đây mấy ngày, TS Thắng gặp hai vị khách đặc biệt, hai vợ chồng trẻ, từ Mỹ về gặp anh. Cô gái cách đây 18 năm đã lên đường du học Mỹ, nhờ OSI tư vấn, hỗ trợ. Trở về từ Mỹ sau khi tốt nghiệp ĐH, cô xây dựng sự nghiệp ở VN, sau đó còn start-up, tạo dựng được một nhà hàng về thịt bò khá nổi tiếng ở tiểu bang Washington nước Mỹ. Bao năm đã qua đi, cô gái vẫn nhớ như in năm 2007 khi đi cùng người thân xuống văn phòng OSI ở TP.HCM, được các cô dắt đi mua quần áo, còn chú Thắng nhờ các anh em khác trong văn phòng cắt chỉnh tóc giúp, để có buổi phỏng vấn lấy visa chỉn chu nhất. Những cuộc hạnh ngộ nuôi dưỡng trong TS Thắng một niềm tin, giáo dục là một hành trình dài. Khi bạn làm điều gì đó với tất cả sự tận tâm từ hôm nay, mọi hồi đáp ngọt ngào sẽ đến từ tương lai.

Tình yêu thương, lòng biết ơn dắt chúng ta đi xa hơn

25 năm, một phần tư thế kỷ, hành trình đủ dài để một cô cậu HS du học ở Mỹ, Úc, Canada… trưởng thành, trở về VN xây dựng sự nghiệp, tổ ấm và có thêm những thế hệ mới kế cận trong hành trình chinh phục trí thức.

TS Thắng (thứ 2 từ phải qua), làm việc với quản lý các bộ phận của University of Bridgeport, Mỹ ẢNH: NVCC

Từ những trường đại học đầu tiên tại Mỹ, Úc, Canada… tin tưởng hợp tác với một công ty nhỏ ở VN, sau 25 năm, OSI đã mở rộng quan hệ với hơn 500 tổ chức và hàng ngàn đơn vị giáo dục toàn cầu. Năm 2025 với nhiều biến động sắp qua đi. Không phải là những khó khăn như thời kỳ Covid-19, sự suy giảm kinh tế toàn cầu, đây còn là năm của những biến động chính sách quốc tế, thay đổi chính sách visa, cấp học bổng của hàng loạt trường đại học ở các quốc gia. Bên cạnh đó còn là những đổi thay tất yếu của giáo dục trong bối cảnh công nghệ, AI phủ sóng, làn sóng học tập trực tuyến, di cư toàn cầu, sụt giảm số lượng ứng viên. TS Lê Bảo Thắng cho rằng những điều này khiến OSI gặp những khó khăn nhất định, nhưng họ không thể đứng yên, vì các mục tiêu của những năm xa hơn phía trước.

Các em HS vừa được trao học bổng chương trình "Học bổng cho người tiên phong", được OSI Vietnam tổ chức, hồi tháng 6.2025 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Việc đa dạng, mở rộng mạng lưới trường chất lượng cao, kết hợp để tạo ra những học bổng mạnh mẽ hơn, giúp họ tối ưu hóa nguồn lực, đóng góp nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Họ kiên trì, bền bỉ trong việc thuyết phục phụ huynh, HS, nuôi dưỡng những mục tiêu, ước mơ chính đáng của các em. Họ nỗ lực phát huy những học bổng có giá trị như "Học bổng cho người tiên phong", để chắp cánh ước mơ được du học thật sự của nhiều HS có thể điều kiện không khá giả, đến từ nhiều vùng quê khác nhau, để không ước mơ nào bị bỏ lại phía sau. Bởi, trong thời đại AI hay máy móc nào đi chăng nữa, không gì thay thế được cái tâm người làm giáo dục. Ở đâu có học trò, ở đó có tâm huyết người thầy.

OSI Vietnam tư vấn, trao đổi với các em HS tại Đà Lạt trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Nói như ông Greg Ladd, Giám đốc quốc tế Trường trung học nội trú Saint Thomas More (Mỹ), nơi mà nhiều HS VN giành học bổng cho người tiên phong của OSI tới đây du học trong suốt 15 năm qua: "Qua từng năm, chúng tôi phát triển và thay đổi, cùng nhau lớn lên. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là nền tảng cốt lõi của công ty này - được xây dựng trên sự trung thực và lòng tận tâm - với các trường học, với HS, với gia đình và với chính đội ngũ của mình. Nhiều người gọi đó là "dịch vụ khách hàng". Nhưng tôi thì muốn gọi nó bằng một cái tên khác, sâu sắc hơn. Đó là tình yêu thương và lòng biết ơn".