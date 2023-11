Học sinh sôi nổi tranh tài với toán tư duy

Với mong muốn thúc đẩy phong trào thi đua học tập, ham học hỏi và tư duy sáng tạo; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích về toán học và IQ dành riêng cho học sinh từ lớp 1 - 6… Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) phối hợp cùng Hội đồng Đội TP.HCM, Hệ thống Toán tư duy Hoa Kỳ Mathnasium Việt Nam tổ chức cuộc thi Tài năng toán tư duy - Math Championship 2023.

Các thí sinh thể hiện tài năng với toán tư duy B.T.C

Thí sinh tham gia dự thi về kiến thức toán học xoay quanh các chủ đề: đếm cách đều, quy luật, hình học, đếm hình, các câu hỏi về tính nhanh, tính nhẩm, phép tính và tính số từ bảng cho trước, logic giải quyết vấn đề… Có 15 câu hỏi (trắc nghiệm, tự luận), thời gian suy nghĩ và trả lời dành cho mỗi câu là 30 giây. Sau phần thi chính thức, nếu có những thí sinh bằng điểm thì sử dụng câu hỏi phụ (trả lời đúng và nhanh nhất) để phân định thứ hạng nhất, nhì, ba, khuyến khích và thí sinh tiềm năng.

Thí sinh nhận giải của cuộc thi ở khu vực miền Nam

Giành giải nhất chung cuộc khu vực miền Nam ở các bảng A, B, C, D, E, F lần lượt là Nguyễn An Nhiên, Trường tiểu học thực hành (ĐH Sài Gòn); Nguyễn Khánh An, Trường tiểu học Bông Sao; Lê Quang Bách, Trường tiểu học An Bình B; Lê Nhật Bảo, Trường tiểu học Vinschool Grand Park; Lê Minh Khoa, Trường tiểu học Xuân Thới Thượng; Nguyễn Hữu Phong, Trường THCS - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.