Học sinh trường chuyên TP.HCM truyền lửa STEM đến tỉnh xa

Quang cảnh buổi khai giảng ở đầu cầu Nghệ An hôm 25.10 ảnh: Phạm Đức Tuấn

Khóa học dạy miễn phí môn toán và hóa từ xa cho học sinh lớp 8 tại Trường THCS Thanh Tiên, xã Tam Đồng (tỉnh Nghệ An). Lớp dạy hóa bắt đầu hôm 25.10 sau thời gian dày công chuẩn bị và vượt qua những cơn bão liên tiếp ập vào miền Trung gây mất điện kéo dài.

Lớp học sau mưa bão

Khóa học đầu tiên thu hút 66 học sinh tham gia, với đội ngũ "giảng viên" tình nguyện là các học sinh của nhóm The Promethean Flame đến từ các trường của TP.HCM như Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM...

Người đứng lớp dạy môn hóa là em Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 11 chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

Buổi lễ khai giảng có sự tham dự của GS-TS Trương Nguyện Thành, Phó viện trưởng Viện Học tập suốt đời; ông Nguyễn Anh Tuấn, Nhà sáng lập Ngôi nhà trí tuệ và Tủ sách nhân ái; ông Trần Thanh Hoài, Phó giám đốc Chương trình Tủ sách nhân ái.

Lớp học kèm môn hóa qua mạng ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Về phía Trường THCS Thanh Tiên có thầy Phạm Đức Tuấn, Hiệu trưởng; cô Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên lớp 8A và các em học sinh.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay GS-TS Trương Nguyện Thành, nhà sáng lập hệ thống phần mềm quản lý lớp học Edtopia, đã hỗ trợ phần mềm này cho chương trình. Phía Ngôi nhà trí tuệ đã tổ chức các buổi tập huấn cho các thành viên nhóm Promethean Flame trước khi chương trình học được bắt đầu.

"Lâu nay, Ngôi nhà trí tuệ vẫn tổ chức các lớp học từ xa, nhưng chủ yếu tập trung dạy tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên dạy từ xa các môn STEM, cụ thể là toán và hóa, và tôi cho rằng tiềm năng phát triển rất tốt", ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay. Ông Tuấn cho biết thêm thầy hiệu trưởng Phạm Đức Tuấn rất hoan nghênh chương trình và lập tức triển khai cho các học sinh tại trường.

Sau khi buổi khai giảng phải bị hoãn lại do bão gây cúp điện và cơ sở vật chất bị thiệt hại, đến hôm qua (25.10), lớp học đầu tiên đã được khởi động tại hội trường của Trường THCS Thanh Tiên.

Buổi họp trực tuyến của Ngôi nhà trí tuệ, nhóm nòng cốt The Promethean Flame và phía Trường THCS Thanh Tiên (Nghệ An)

ảnh: tụ yên

Theo thầy Phạm Đức Tuấn, những buổi học đầu tiên sẽ được triển khai trong khung giờ trưa chiều và tại trường để các thầy cô cùng ngồi với các học sinh cho vào nền nếp. Điều này thể hiện thái độ nghiêm túc của nhà trường đối với việc học bồi dưỡng cho các học sinh, đồng thời giúp ban giám hiệu, các thầy cô chuyên môn đưa ra góp ý, phản hồi đối với giáo án, kỹ năng sư phạm của phía nhóm The Promethean Flame. Sau thời gian này, các em sẽ tự học tại nhà.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết đây là lần đầu tiên Ngôi nhà trí tuệ hợp tác với các học sinh THPT ở TP.HCM. Trước đây, Ngôi nhà trí tuệ thường xuyên kết nối với sinh viên đại học các nước để tổ chức những lớp học từ xa cho các học sinh trên mọi miền đất nước. Ông hy vọng sẽ có thể tiếp tục mở rộng những lớp như STEM trong thời gian tới.

The Promethean Flame là nhóm do hai học sinh trường chuyên TP.HCM sáng lập ảnh: tpf

Những học sinh cùng nhóm lên ngọn lửa Promethean

Còn theo nhóm The Promethean Flame, tên của khóa học từ xa ở Nghệ An là The Promethean Ignite Program (TPIP). TPIP còn được viết tắt cho Thrive - Persevere - Inspire - Progress (Phát triển – Kiên trì – Truyền cảm hứng – Tiến bộ).

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, em Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 11 lý Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM, đồng sáng lập và đồng chủ nhiệm nhóm The Promethean Flame, cho biết tên gọi của nhóm được lấy cảm hứng từ Prometheus, người đã đánh cắp ngọn lửa từ thần linh để trao cho nhân loại và được xem là một biểu tượng cho sự khai sáng, tiến bộ và sự sẻ chia không giới hạn.

Một buổi giao lưu giữa nhóm The Promethean Flame ở một mái ấm tại TP.HCM

ảnh: tpf

Ý tưởng lập nhóm đến từ Đức Anh sau nhiều lần suy ngẫm về những cuộc trò chuyện, những chuyến đi sẻ chia với người có hoàn cảnh đặc biệt, hay những hành trình giúp đỡ trẻ em khó khăn mà em xem trên mạng. "Từ suy nghĩ đó, nhóm được hình thành, như một ngọn lửa nhỏ được nuôi dưỡng bởi chính em và sau này có thêm cả những người bạn chung chí hướng", theo Đức Anh. Và đó là lý do tất cả các nội dung của nhóm đều có hình ảnh của một ngọn lửa vô cùng đáng yêu và được những theo dõi trang gọi là "em lửa".

Dự án chính thức hoạt động từ ngày 1.6 và bao gồm đăng bài chuyên môn trên Facebook theo từng chủ đề cụ thể, dạy học qua mạng thông qua hợp tác với Ngôi nhà trí tuệ, tổ chức các đợt gây quỹ để phục vụ mục đích thiện nguyện cho các em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trang minh họa cho một chủ đề trên trang Facebook của nhóm The Promethean Flame ảnh: tpf

Các chủ đề dành cho bài đăng trên Facebook thường được bàn bạc và chốt lại mỗi tháng một lần. Nhóm chọn những chủ đề mang tính giáo dục xen lẫn yếu tố giải trí phù hợp với những thời điểm trong năm, ví dụ như chuỗi bài Phương pháp học tập được đăng tải vào mùa tựu trường hướng đến các bạn học sinh có một khởi đầu tốt cho năm học mới. Thông thường, người xem có phản hồi khá tích cực đối với bài đăng của nhóm và gửi lời cảm ơn cho các thông tin hữu ích mà dự án mang lại.

Về mối liên hệ giữa Ngôi nhà trí tuệ với nhóm The Promethean Flame, em Nguyễn Hạo Nhiên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đồng sáng lập và đồng chủ nhiệm nhóm The Promethean Flame, cho hay từ nhiều năm qua em là tình nguyện viên của Tủ sách nhân ái, tổ chức cùng hoạt động với Ngôi nhà trí tuệ. Sau khi cùng Đức Anh thành lập The Promethean Flame, em đã kết nối nhóm với hoạt động của Ngôi nhà trí tuệ và tổ chức khóa học STEM cho các học sinh ở tỉnh xa.

Các gương mặt của nhóm nòng cốt The Promethean Flame ảnh: tụ yên

Em Nguyễn Minh Tuấn Anh, học sinh lớp 11 lý - Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM và là Trưởng ban chuyên môn The Promethean Flame, cho biết kế hoạch dạy học trong khoảng thời gian sắp tới là phổ cập các kiến thức cơ bản môn toán và hóa 8 (phần học kỳ 1), cũng như ôn tập cho các em. Lớp học sẽ là bổ trợ cho chương trình học tại trường của các em, đồng thời nhóm sẽ hướng dẫn các em sửa bài tập chi tiết hơn vì thời gian học trên trường có hạn.

Em Nguyễn Thành Trung, người đã đứng lớp đầu tiên vào chiều 25.10, cho biết em hoàn toàn tự tin khi đứng trước lớp học. "Điều em mong muốn khi tham gia vào dự án đó chính là được nhìn thấy sự thành công của dự án nhưng trên hết chính là sự tiến bộ, sự nỗ lực của các em và bản thân có được quả ngọt".